Не все так просто: как месяц вашего рождения влияет на выбор профессии
Люди всегда пытались найти взаимосвязь между датой рождения и судьбой. Ответы пытались найти в астрологии, китайских гороскопах или лунных календарях. И хотя научного обоснования тому феномену нет, однако большинство специалистов сходятся во мнении, что от того, в каком месяце вы родились, будет зависеть дальнейшее развитие вашей жизни и выбор профессии в том числе. Конечно, большое влияние имеет еще образование, место рождения и прочие аспекты, однако основные характеристики прослеживаются весьма четко.
Январь
Люди, рожденные в первый месяц года, обычно бывают амбициозными, поддерживают порядок во всем и готовы отстаивать свою точку зрения до последнего. При этом они достаточно консервативны, очень умны, начитаны, а также критичны и могут кого угодно довести своими придирками до белого каления. Из таких людей получатся неплохие коллекторы или агенты по недвижимости.
Февраль
Рожденные в феврале отличаются романтичностью, взбалмошностью и способностью к абстрактному мышлению. Они обладают безграничным воображением и без сожаления расстаются с теми, кто единожды их предал или обидел. Люди, рожденных в последний месяц зимы, могут стать прекрасными художниками или выдающимися артистами.
Март
Те, кто появился на свет в первый весенний месяц, обычно отличаются верностью, преданностью и ни за что не выдадут ваши секреты, если вы их об этом попросили. А еще мартовские именинники очень харизматичны и способны найти общий язык с кем угодно. Из них получатся неплохие музыканты или сотрудники авиакомпаний. Например, стюардессы.
Апрель
Людей, рожденных в апреле, можно назвать настоящими дипломатами. Им удается расположить к себе любого собеседника и уговорить кого угодно на что угодно. Но при этом они достаточно взрывоопасны и могут закатить скандал практически на пустом месте. Однако если им удастся обуздать свой непростой характер, тогда из них получатся прекрасные руководители. Строгие, но справедливые.
Май
Майские именинники отличаются настойчивостью и преданностью своим убеждениям. Они ни за то не пойдут против своих принципов и от других людей будут требовать выполнения всех обещаний, которые те имели неосторожность дать когда-то. Из них получатся подающие надежды спортсмены или весьма успешные политики.
Июнь
А вот в начале лета рождаются творческие, коммуникабельные личности, которые предпочитают всегда говорить правду. Какой бы горькой она ни была. Поэтому часто из них получаются ответственные исполнительные директоры или великие ученые.
Июль
Люди, рожденные в июле, обычно очень вежливы и миролюбивы. Они стараются избегать любых конфликтов и очень ценят откровенность. Артисты или социальные работники — вот какие профессии обычно они выбирают.
Август
Рожденные в августе привыкли с детства быть в центре внимания, они достаточно эгоистичны, но при этом добры и всегда готовы протянуть руку помощи. Из таких людей получаются неплохие политики или архитекторы.
Сентябрь
Люди, появившиеся на свет в начале осени, достаточно критичны и имеют завышенные ожидания. Но при этом они добрые и преданные, поэтому из них получаются весьма исполнительные сотрудники или спортсмены.
Октябрь
Рожденные в октябре отличаются сильным характером, высоким интеллектом и эмоциональностью. Чаще всего они становятся руководителями или политиками.
Ноябрь
Те, кому посчастливилось родиться в последний месяц осени, могут похвастаться активностью, последовательностью, хорошим чувством юмора и прекрасной интуицией. Поэтому у таких людей обычно получается хорошо все, за что бы они ни взялись. Однако больше всего им нравится руководить и манипулировать.
Декабрь
Эти люди наделены невероятным везением, нетерпеливым характером и оптимизмом. Их не пугают трудности, и они готовы доводить начатые дела до конца. Из них получаются хорошие дантисты или пластические хирурги.