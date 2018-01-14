Люди всегда пытались найти взаимосвязь между датой рождения и судьбой. Ответы пытались найти в астрологии, китайских гороскопах или лунных календарях. И хотя научного обоснования тому феномену нет, однако большинство специалистов сходятся во мнении, что от того, в каком месяце вы родились, будет зависеть дальнейшее развитие вашей жизни и выбор профессии в том числе. Конечно, большое влияние имеет еще образование, место рождения и прочие аспекты, однако основные характеристики прослеживаются весьма четко.

Январь

Люди, рожденные в первый месяц года, обычно бывают амбициозными, поддерживают порядок во всем и готовы отстаивать свою точку зрения до последнего. При этом они достаточно консервативны, очень умны, начитаны, а также критичны и могут кого угодно довести своими придирками до белого каления. Из таких людей получатся неплохие коллекторы или агенты по недвижимости.

Февраль

Рожденные в феврале отличаются романтичностью, взбалмошностью и способностью к абстрактному мышлению. Они обладают безграничным воображением и без сожаления расстаются с теми, кто единожды их предал или обидел. Люди, рожденных в последний месяц зимы, могут стать прекрасными художниками или выдающимися артистами.

Март

Те, кто появился на свет в первый весенний месяц, обычно отличаются верностью, преданностью и ни за что не выдадут ваши секреты, если вы их об этом попросили. А еще мартовские именинники очень харизматичны и способны найти общий язык с кем угодно. Из них получатся неплохие музыканты или сотрудники авиакомпаний. Например, стюардессы.

Апрель

Людей, рожденных в апреле, можно назвать настоящими дипломатами. Им удается расположить к себе любого собеседника и уговорить кого угодно на что угодно. Но при этом они достаточно взрывоопасны и могут закатить скандал практически на пустом месте. Однако если им удастся обуздать свой непростой характер, тогда из них получатся прекрасные руководители. Строгие, но справедливые.

Май

Майские именинники отличаются настойчивостью и преданностью своим убеждениям. Они ни за то не пойдут против своих принципов и от других людей будут требовать выполнения всех обещаний, которые те имели неосторожность дать когда-то. Из них получатся подающие надежды спортсмены или весьма успешные политики.