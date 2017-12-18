Чем ближе приближаются новогодние праздники, тем острее встает вопрос: а что, собственно, подарить родным и друзьям? К тому же если еще и ваше финансовое положение оставляет желать лучшего, тогда впереди маячит перспектива оставить близких людей без подарка. Но не спешите отчаиваться. Мы знаем, как выйти из этой непростой и щекотливой ситуации.

Психологи уверяют, что не так важна стоимость презента, как осознание того, что вы специально искали (или создавали) этот шедевр, думая в этот момент о человеке, кому он предназначался. Поэтому в случае финансовых затруднений вполне уместно будет изготовить подарок самостоятельно. Необходимо лишь вспомнить, что именно приводит в восторг человека, которого вы хотите поздравить, и действовать в этом направлении. Друзья и коллеги Друзьям вполне подойдут универсальные подарки, которые будут напоминать им о том, как сильно вы их цените и любите. Если ваш полет фантазии иссяк, тогда посмотрите этот список презентов, которые вполне легко изготовить самостоятельно, и, возможно, вы наконец определитесь с тем, что положить под елку. Фоторамка. Ее можно изготовить из плотного картона и декорировать исходя из вкусов и предпочтений того, кому вы ее будете дарить. Например, любителям путешествий наверняка приглянется морская тематика или все, что напоминает о странствиях, тем, кто жить не может без балета, по душе придутся самодельные пуанты, музыкантам — музыкальный ключ и ноты. И так далее. Вязаные сувениры. Здесь совсем все просто. Но лишь в том случае, если вы умеете держать в руках спицы или крючок. Тогда можно связать оригинальные варежки, перчатки или шапку. Это вполне уместно, и человек, надевая каждый раз эту вещь, будет думать о вас с благодарностью. Елочное украшение. Этот сувенир не требует определенных навыков, ведь симпатичное украшение можно создать из вполне обычных вещей. Это может быть старая лампочка, еловые ветки и цитрусы (из которых получится красивый рождественский венок) или все тот же плотный картон, из которого можно вырезать новогоднюю фигурку и оригинально ее декорировать. Кулинарный шедевр. Если вы не боитесь экспериментов с продуктами, тогда вам наверняка по силу будет испечь какой-то кекс, торт или печенье. Это может быть простой рецепт, но если вы добавите какой-то ингредиент по своему вкусу и украсите творение в соответствии с новогодней тематикой, тогда получится вкусный и оригинальный подарок.