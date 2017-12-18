Что делать, если у вас нет средств на новогодний подарок
Психологи уверяют, что не так важна стоимость презента, как осознание того, что вы специально искали (или создавали) этот шедевр, думая в этот момент о человеке, кому он предназначался. Поэтому в случае финансовых затруднений вполне уместно будет изготовить подарок самостоятельно. Необходимо лишь вспомнить, что именно приводит в восторг человека, которого вы хотите поздравить, и действовать в этом направлении.
Друзья и коллеги
Друзьям вполне подойдут универсальные подарки, которые будут напоминать им о том, как сильно вы их цените и любите. Если ваш полет фантазии иссяк, тогда посмотрите этот список презентов, которые вполне легко изготовить самостоятельно, и, возможно, вы наконец определитесь с тем, что положить под елку.
Фоторамка. Ее можно изготовить из плотного картона и декорировать исходя из вкусов и предпочтений того, кому вы ее будете дарить. Например, любителям путешествий наверняка приглянется морская тематика или все, что напоминает о странствиях, тем, кто жить не может без балета, по душе придутся самодельные пуанты, музыкантам — музыкальный ключ и ноты. И так далее.
Вязаные сувениры. Здесь совсем все просто. Но лишь в том случае, если вы умеете держать в руках спицы или крючок. Тогда можно связать оригинальные варежки, перчатки или шапку. Это вполне уместно, и человек, надевая каждый раз эту вещь, будет думать о вас с благодарностью.
Елочное украшение. Этот сувенир не требует определенных навыков, ведь симпатичное украшение можно создать из вполне обычных вещей. Это может быть старая лампочка, еловые ветки и цитрусы (из которых получится красивый рождественский венок) или все тот же плотный картон, из которого можно вырезать новогоднюю фигурку и оригинально ее декорировать.
Кулинарный шедевр. Если вы не боитесь экспериментов с продуктами, тогда вам наверняка по силу будет испечь какой-то кекс, торт или печенье. Это может быть простой рецепт, но если вы добавите какой-то ингредиент по своему вкусу и украсите творение в соответствии с новогодней тематикой, тогда получится вкусный и оригинальный подарок.
Любимый человек
Своего избранника тоже можно порадовать вниманием и сувениром, который он оценит по достоинству.
Вязаный джемпер или шарф. Если ваши навыки в вязании простираются дальше, чем салфетки, шапка и рукавицы, тогда вы можете замахнуться на создание теплого и уютного джемпера. Если вы начнете прямо сейчас, тогда у вас есть реальный шанс преподнести своему возлюбленному стильную вещь. Только представьте, как этот сувенир будет согревать вашего избранника прохладными днями и сколько слов благодарности вы получите в ответ. Ну а если джемпер вы пока не потянете, тогда свяжите своему любимому шарф. Он тоже пригодится зимой и будет напоминать мужчине о вас.
Подставка для канцтоваров. Если ваш избранник работает в офисе, тогда ему наверняка пригодится эта штука. Изготовить ее можно из любой ненужной коробки и украсить, например, вашими совместными фотографиями, изображениями из любимых фильмов мужчины или чем-то, связанным с его увлечениями. Поверьте, ему точно понравится.
Торт с тематическими украшениями. Если вы любите печь, тогда приготовьте избраннику сладкий подарок и оформите в той тематике, которая ему по душе. Скажем, если ваш благоверный болеет за определенную футбольную команду, тогда заранее узнайте фирменные цвета и стиль этой команды и используйте эти оттенки (лозунги и прочую футбольную атрибутику) в своем кулинарном шедевре.
Банка с желаниями. Вы можете красиво декорировать любую банку (лучше взять стеклянную с крышечкой), нарезать цветные бумажки, написать на них пожелания на целый год, закинуть в емкость и преподнести любимому. Пусть вытаскивает и загадывает то, что написано на бумажке. Ну а вашей задачей будет исполнить все то, что вы ему пожелали. По тому же принципу можно оформить «чековую книжку желаний». Он может также по своему усмотрению отрывать понравившиеся и использовать в любое время в течение года.
Коллаж из фотографий и любимых картинок. Если вы хоть чуточку владеете графическими программами, тогда можете составить оригинальный коллаж, используя ваши совместные фотографии, кадры из фильмов, картинки красивых мест, где ваш мужчина мечтает побывать и т.д. Чем ярче будет коллаж, тем лучше! И не забудьте написать теплые поздравления с Новым годом.
Родные
Рождественское печенье или печенье с предсказаниями. Подготовьте интересные предсказания, найдите в интернете рецепт печенья (он достаточно простой, поэтому с ним легко справится даже начинающий кулинар) — и вперед. Если предсказания вас не впечатляют, тогда просто испеките имбирное печенье и украсьте яркой глазурью.
Конфеты-фанты. Если у вас где-то остались сладости, тогда их можно использовать по назначению. Нарежьте цветные бумажки, напишите на них то, что следует сделать человеку, которому достанется конфетка, и оберните поверх фантиков. Будьте уверены, что веселый вечер вам обеспечен!
Семейный коллаж. Возьмите большой ватман, распечатайте фотографии родных и наклейте в произвольном порядке, сопровождая их веселыми подписями и новогодними пожеланиями. Это наверняка поднимет настроение всем присутствующим и запомнится надолго.
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