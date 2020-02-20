### Считать и пересчитыватьДля начала, что вам необходимо сделать – подсчитать, сколько средств у вас осталось на данный момент и не задолжал ли вам кто-то пусть небольшую, но все же сумму денег. Если вы вспомнили, что когда-то одалживали кому-то средства, то сейчас самое время напомнить этому человеку о том, что долг платежом красен. Помимо этого, перетряхните одежду и проверьте содержимое карманов в сумочке. Возможно, там «завалялась» какая-то заначка, которая вам бы сейчас очень пригодилась. Так, например, зачастую люди оставляют монеты где-попало, предпочитая не связываться с такой мелочью. Но в условиях отсутствия денег, согласитесь, даже такая небольшая заначка может вас здорово выручить. ### Провести ревизию вещейВозможно, вы будете удивлены, но больше половины вещей, которые вам не нужны, вы можете реализовать, продержавшись таким образом на плаву до более крупных денежных поступлений. Например, если у вас в шкафу найдется несколько новых вещей, купленных в порыве неконтролируемого шопоголизма, то самое время «пристроить их в хорошие руки». Проверьте, чтобы одежда была в надлежащем состоянии (без брака или следов носки), разместите объявления на соответствующих площадках и ожидайте отклики. Точно также можно «пристроить» ненужную мебель, бытовую технику или гаджеты – словом все то, чем вы не собираетесь пользоваться. ### Оплатить важные платежиСамая глупая идея, которая почему-то приходит в голову большинству людей в данный период – перестать оплачивать платежи по ЖКУ, интернет и сотовую связь, кредиты и кредитные карты. Они наивно полагают, что если пропустят один платеж, то ничего страшного не произойдет, но у них будет время «наверстать» в следующем месяце. Увы, но это работает не так. Ведь помимо основного долга вам придется оплачивать новый счет и пени за просрочку, а заодно разбираться потом со своей испорченной кредитной историей, если вдруг вам понадобится оформить ипотеку или просто взять большую сумму денег. Кроме того, если говорить о долгах по квартплате, через какое-то время УК может пойти на крайние меры – отключить электроэнергию, газ, канализацию и горячую воду. А если вы и дальше будете игнорировать счета, то вас могут даже выселить. До подобного дойдет, если все остальные методы на вас не подействуют, и самым действенным остается только лишить вас квартиры. Поэтому даже если ваши финансы поют романсы, постарайтесь найти средства на важные платежи, а оставшейся суммой распорядитесь с умом, чтобы потом не ругать себя за недальновидность и расточительность. ### Проанализировать статью расходов Самое правильное, с чего вы можете начать свою экономию (и отсчет времени до того момента, когда вам на счет упадет долгожданная зарплата) – оптимизировать свои расходы. Если, допустим, вы пользуетесь автомобилем, то в данный период попробуйте пересесть на общественный транспорт. С учетом стоимости бензина и столичных пробок, например, это будет намного быстрее и экономичнее. Ну, а если вам повезло жить где-то рядом с работой, то у вас есть прекрасная возможность возобновить пешие прогулки – и для здоровья полезно, и на транспорт тратиться вообще не придется. И вообще постарайтесь больше гулять, только рассчитывайте время, чтобы не опаздывать в пункт назначения и не срывать важные встречи. Подумайте, от чего вы еще можете отказаться, чтобы не остаться вообще без копейки в кармане (главное без фанатизма, чтобы оптимизация не сказалась негативно на вашем самочувствии).### Отказаться от ресторанов, кинотеатров, кофе на вынос и прочих необдуманных покупокКак только вы понимаете, что деньги таят словно дым и до новых поступлений еще ой, как далеко, (признаемся, что тоже оказывались в подобных ситуациях), то попробуйте прикинуть, от каких ненужных трат можете отказаться прямо сейчас. Составьте список того, без чего можете спокойно обойтись, тем самым сэкономив последние честно заработанные. Сюда смело можно отнести походы в кафе и рестораны, посещение кинотеатров и прочих культурных мероприятий, билеты куда стоят совсем не дешево, кофе и еда на вынос, неконтролируемый шопинг (в том числе, покупка очередной пары однотипных туфель, сто пятидесятой блузки или деликатесов, цены на которые не радуют даже в те времена, когда на карте или в кошельке у вас достаточно денег). Подумайте, сможете ли вы пожертвовать ненужными покупками или готовы спустить последние средства на сиюминутную слабость, а затем обращаться к друзьям и коллегам с просьбой занять вам денег до получки? Думаем, что ответ вполне очевиден.### Напроситься в гости к друзьям и роднымВспомните, давно ли вы заглядывали в гости к родным или друзьям? Чем не повод возобновить общение за вкусным ужином и бокальчиком любимого напитка? Только при условии, что ваши близкие живут где-то недалеко от вас, иначе только лишь на одну дорогу у вас уйдут последние рубли. Но если с этим проблем нет, тогда можно устроить «вечер воспоминаний» или домашний киносеанс с обещанием в следующий раз собрать всех у себя. Возможно, через какое-то время все забудут про ваше обещание, а вы неплохо проведете время в приятной компании.### Вспомнить о «квартирниках» и прочих бюджетных развлеченияхВозвращаемся к теме домашних вечеринок. Если друзья уже забыли, как вы выглядите и устали вас приглашать куда-нибудь, а вы уже исчерпали все отговорки и прямым текстом заявили, что сейчас сидите на мели, то можно совместить приятное с полезным и пригласить близких людей к себе домой. Почему бы и нет? Заранее продумайте тематику вечера и развлечения (устройте битву «Что? Где? Когда?» или поиграйте в «Мафию», да или просто посмотрите и обсудите какой-нибудь фильм). Только перед этим озвучьте гостям, что расходы на еду и напитки делятся на всех или они могут принести что-то с собой, если им так удобнее. Таким образом вам не придется отказываться от встречи с друзьями и оставлять внушительную сумму в кафе или ресторанах.### Проверить запасы продуктовДаже в самое сложное время, когда вы остались на мели и помощи, кажется, ждать не откуда, вам не стоит отказываться от еды совсем или пробовать какую-нибудь мало усваиваемую пищу, ведь тем самым вы подвергнете организм серьезным испытаниям, заработаете стресс или еще какую-нибудь неприятную «болячку». Чтобы не ставить над собой эксперименты, ни в коем случае не вздумайте переходить на сухари и воду (или лапшу быстрого приготовления, которую в большом количестве можно найти на нижних полках продуктовых магазинов). Лучше для начала загляните на кухню и проведите ревизию продуктов. Возможно, в шкафах и холодильнике осталось еще много того, из чего, при грамотном составлении, выйдет весьма неплохое меню на неделю (а то и больше). Кроме того, можно пересмотреть свой рацион и перейти на каши – и полезно, и вкусно, и бюджетно. Если у вас найдется в доме мука, яйца и прочие ингредиенты для выпечки, то попробуйте усовершенствовать свои кулинарные навыки и приготовить пироги или пирожки, которые можно будет брать с собой на работу (и не тратиться на обед). ### Заняться самообразованиемКак только финансы «растают» и у вас не останется средств, чтобы позволить себе дорогостоящие развлечения, можно, наконец, посвятить время самообразованию – благо, в интернете сейчас можно найти много бесплатных онлайн-курсов и мастер-классов, начиная от изучения иностранных языков до освоения дизайна или видеосъемки с нуля. Было бы желание, как говорится. Подумайте, чем бы вам хотелось заниматься еще, помимо основной работы. Или проанализируйте, какие профессиональные навыки вам следует прокачать, чтобы перейти на другой уровень (на более высокую должность или повышенный оклад). Выберите то, что подойдет именно вам, и вперед.### Найти подработку или вовсе сменить сферу деятельностиКазалось бы, что проще – не устраивает зарплата (вам не хватает денег на основные нужды), тогда следует подумать о том, чтобы поискать более перспективную и высокооплачиваемую работу. Возможно, не так быстро, но вы обязательно найдете то, что подойдет вам по всем параметрам. Другое дело, когда вам действительно интересно то, чем вы занимаетесь и вы готовы довольствоваться небольшим денежным вознаграждением с перспективой повышения в обозримом будущем. Тогда, чтобы свести концы с концами пока это самое светлое будущее не наступило, вам следует позаботиться о дополнительном источнике дохода. Подумайте, чем бы вы могли быть еще полезны и попробуйте найти что-то на удаленке (то, на что у вас будет хватать сил, времени и профессиональных навыков). Так вы сможете существенно поправить свое финансовое положение и не соблазнитесь перспективой перезанять денег «до зарплаты» у какой-нибудь сомнительной организации. Ведь, как известно, берете вы чужие, а отдавать в итоге придется свои (еще и проценты наверняка будут такими высокими, что выплаченная сумма во много раз превысит ту, которую вы занимали).### Превратить свое хобби в источник заработкаВспомните о своих талантах. Возможно, вы неплохо готовите и о ваших кулинарных шедеврах уже ходят легенды. Или, например, у вас мастерски получается находить дешевые билеты и составлять максимально выгодные авторские туры? Так почему бы тогда не завести странички в соцсетях, где вы могли бы рассказать о своих талантах, найти заинтересованных клиентов и параллельно развивать свой маленький бизнес? Тогда вы не будете зависеть только лишь от зарплаты и сможете заниматься своим любимым делом. И, кто знает, возможно через какое-то время ваш проект разрастется до таких масштабов, что станет основным (и весьма весомым) источником дохода. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!