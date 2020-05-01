Не слушайте их: 8 вредных советов подруг, которые могут разрушить ваш брак

Не нужно меняться ради мужа, пусть он старается ради вас

И правда: вы вышли замуж за любимого человека, создали семью, о которой мечтали и теперь можно расслабиться. Именно так считают большинство подруг, настоятельно рекомендующие вам ни в коем случае не идти на поводу у благоверного, а вместо этого изменить его под себя. Но психологи напоминают, что из этой затеи не выйдет ничего хорошего. Ведь если вы полностью хотите переделать человека, то, получается, что вы его не любите и вам нужен был другой, более подходящий кавалер. К тому же, где гарантия, что если он вдруг станет именно таким, как вы хотите, то вы не заскучаете в этих отношениях и не поспешите их завершить? Брак будет крепким и счастливым лишь в том случае, если оба супруга захотят меняться и становиться лучше, потому что понимают, что это пойдет на пользу их отношениям а не потому, что одному из них вдруг взбрело в голову полностью «перекроить» партнера под себя.

Флирт с другими мужчинами поможет поддерживать интерес мужа

Еще один глупый совет, который можно услышать от подруг. Нет ничего хорошего в том, чтобы пытаться вызвать ревность в своем партнере, проверяя, остались ли у него еще к вам чувства или уже нет. Во-первых, можно заиграться и обидеть своего избранника по-настоящему. Ваш супруг может решить, что вы на самом деле наставляете ему рога и поспешит расстаться с неверной женой. А во-вторых, если вдруг случится так, что ваш партнер давно уже живет в сомнениях, оставаться с вами или искать счастье на стороне, потому что его чувства угасли, то ваше поведение может подтолкнуть его к принятию решения не в вашу пользу. Ваш благоверный возомнит, что вы таким образом развязали ему руки и теперь он тоже волен поступать так, как ему вздумается. Поэтому, решаясь на такую авантюру, будьте готовы к неприятным последствиям.

Чем больше разница в возрасте, тем лучше

На самом деле все просто: если вам хорошо вместе, то вы не будете обращать внимание на возраст. Другое дело если вам некомфортно с человеком, если у вас нет общих тем для разговоров или ваши взгляды относительно совместного будущего расходятся. В этом случае вам будет сложно построить крепкие отношения вне зависимости от того, насколько старше (или моложе) ваш муж. Если вы для себя решили, что любите и цените своего партнера, то учитывайте разницу в возрасте и будьте готовы к тому, что иногда вам все же придется решать конфликт поколений (и, возможно, даже отстаивать свою пару и свои чувства перед окружающими).

Мужа нужно удерживать рядом с собой любой ценой

Многие дамы считают, что в любви все средства хороши, поэтому можно использовать любые уловки и ухищрения, чтобы удержать возле себя супруга. При этом им невдомек, что если, скажем, чувства прошли и человек решил найти свое счастье с кем-то другим, то будет неправильно удерживать его возле себя. Если ваши чувства не взаимны, то вы лишаете себя (и его) надежд на светлое будущее и обрекаете себя на несчастливую совместную жизнь. Лучше отпустить своего партнера и также попытаться стать счастливой с другим, более подходящим кандидатом. К слову, супруги, у которых в отношениях царят мир и взаимопонимание, даже не допускают самой мысли о том, чтобы делать что-то назло другому. У них все хорошо, так зачем же удерживать друг друга силой? Поэтому не слушайте советы подруг, а лучше подумайте, что можно изменить в отношениях, чтобы они стали такими, о которых вы всегда мечтали.