Не слушайте их: 8 вредных советов подруг, которые могут разрушить ваш брак
Делайте лишь то, что считаете нужным
По мнению экспертов, быть в браке — это значит оставаться самим собой рядом с другим человеком. Если вы можете не притворяться, а показывать свое настоящее «я», то значит вы нашли свою вторую половинку, с которой вас ждет светлое будущее. Но это не значит, что нужно перегибать палку и проявлять эгоизм в отношениях – вам придется искать компромиссы и научиться договариваться по некоторым особо важным вопросам. Иначе недопонимание и постоянные разборки могут разрушить ваш союз. Будьте терпимее к слабостям партнера и требуйте такого же отношения к себе. Взаимоуважение и взаимопонимание поможет вам сохранить чувства и прожить в счастливом браке долгие годы.
Не стоит обсуждать финансы ни при каких обстоятельствах
Даже если вы не хотите показаться меркантильной особой или у вас не хватает смелости завести разговор о семейном бюджете, вам все равно придется себя пересилить и прояснить некоторые моменты. Психологи напоминаю, что из-за денежного вопроса ругаются многие семьи ежедневно, так зачем же вступать в их ряды? Лучше один раз обсудить, кто и сколько будет отдавать денег на общие нужды и какую сумму вы можете оставлять на личные расходы (или вы вообще захотите объединить ваши финансы и решать все возникающие вопросы сообща). Поверьте, нет ничего страшного в том, чтобы поднять эту тему. Намного страшнее жить в неизвестности и гадать, а кто (и сколько) будет платить в следующий раз, когда возникнет необходимость решить тот или иной бытовой вопрос.
Фото: Pixabay.com
Не нужно меняться ради мужа, пусть он старается ради вас
И правда: вы вышли замуж за любимого человека, создали семью, о которой мечтали и теперь можно расслабиться. Именно так считают большинство подруг, настоятельно рекомендующие вам ни в коем случае не идти на поводу у благоверного, а вместо этого изменить его под себя. Но психологи напоминают, что из этой затеи не выйдет ничего хорошего. Ведь если вы полностью хотите переделать человека, то, получается, что вы его не любите и вам нужен был другой, более подходящий кавалер. К тому же, где гарантия, что если он вдруг станет именно таким, как вы хотите, то вы не заскучаете в этих отношениях и не поспешите их завершить? Брак будет крепким и счастливым лишь в том случае, если оба супруга захотят меняться и становиться лучше, потому что понимают, что это пойдет на пользу их отношениям а не потому, что одному из них вдруг взбрело в голову полностью «перекроить» партнера под себя.
Флирт с другими мужчинами поможет поддерживать интерес мужа
Еще один глупый совет, который можно услышать от подруг. Нет ничего хорошего в том, чтобы пытаться вызвать ревность в своем партнере, проверяя, остались ли у него еще к вам чувства или уже нет. Во-первых, можно заиграться и обидеть своего избранника по-настоящему. Ваш супруг может решить, что вы на самом деле наставляете ему рога и поспешит расстаться с неверной женой. А во-вторых, если вдруг случится так, что ваш партнер давно уже живет в сомнениях, оставаться с вами или искать счастье на стороне, потому что его чувства угасли, то ваше поведение может подтолкнуть его к принятию решения не в вашу пользу. Ваш благоверный возомнит, что вы таким образом развязали ему руки и теперь он тоже волен поступать так, как ему вздумается. Поэтому, решаясь на такую авантюру, будьте готовы к неприятным последствиям.
Чем больше разница в возрасте, тем лучше
На самом деле все просто: если вам хорошо вместе, то вы не будете обращать внимание на возраст. Другое дело если вам некомфортно с человеком, если у вас нет общих тем для разговоров или ваши взгляды относительно совместного будущего расходятся. В этом случае вам будет сложно построить крепкие отношения вне зависимости от того, насколько старше (или моложе) ваш муж. Если вы для себя решили, что любите и цените своего партнера, то учитывайте разницу в возрасте и будьте готовы к тому, что иногда вам все же придется решать конфликт поколений (и, возможно, даже отстаивать свою пару и свои чувства перед окружающими).
Мужа нужно удерживать рядом с собой любой ценой
Многие дамы считают, что в любви все средства хороши, поэтому можно использовать любые уловки и ухищрения, чтобы удержать возле себя супруга. При этом им невдомек, что если, скажем, чувства прошли и человек решил найти свое счастье с кем-то другим, то будет неправильно удерживать его возле себя. Если ваши чувства не взаимны, то вы лишаете себя (и его) надежд на светлое будущее и обрекаете себя на несчастливую совместную жизнь. Лучше отпустить своего партнера и также попытаться стать счастливой с другим, более подходящим кандидатом. К слову, супруги, у которых в отношениях царят мир и взаимопонимание, даже не допускают самой мысли о том, чтобы делать что-то назло другому. У них все хорошо, так зачем же удерживать друг друга силой? Поэтому не слушайте советы подруг, а лучше подумайте, что можно изменить в отношениях, чтобы они стали такими, о которых вы всегда мечтали.
Фото: Pixabay.com
Зачем тратить деньги на отдельное жилье, если можно жить вместе с родителями?
Это еще одна головная боль многих молодоженов. По статистике, большинство пар, решившихся проживать под одной крышей с родителями (не важно, с родителями мужа или жены), рискуют вскоре разбежаться. Очень сложно строить семейную жизнь под присмотром старших, которые так и норовят дать очередные бытовые (или даже личные) советы, способные, по их мнению, укрепить ваш союз. Но на деле выходит иначе. Терпение не вечно и однажды нервы не выдерживают и супруги подают на развод (если, конечно, не решат вырваться из-под опеки старших и переехать в собственную квартиру). Поэтому если подруги настойчиво вам предлагают отказаться от заветных квадратных метров в целях экономии, то, прежде чем соглашаться, подумайте, готовы ли вы подвергнуть отношения с супругом таким испытаниям или лучше все же потратитесь на свое жилье и будете самостоятельно строить свою дальнейшую семейную жизнь.
Вы родили ребенка, а воспитывать дальше его должен муж
Некоторые дамы, наслушавшись советов доброжелателей, вдруг решают вовлечь благоверного в процесс воспитания ребенка и практически все «перевешивают» на него. Они искренне начинают верить, что раз терпели такой дискомфорт все 9 месяцев, пока вынашивали своего малыша, а затем еще и нестерпимую боль во время родов, то теперь имеют полное право заниматься собой, пока супруг занимается наследником. Однако на деле выходит все иначе. Первый год в жизни ребенка самый сложный и вам предстоит немало испытаний на прочность, прежде чем все наладится. Психологи утверждают, что в этот период многие пары распадаются, не выдержав сложностей, с которыми сталкиваются практически все молодые родители. А если вы еще и большую часть забот переложите на плечи своего партнера, то рискуете столкнуться с тем, что он сбежит при первой же возможности. Чтобы сохранить запал и привязанность, постарайтесь все обязанности разделить поровну и не забывайте поддерживать и мотивировать друг друга.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!