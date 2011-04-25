Не самое слабое звено: как получить поддержку начальства и продвинуться по службе, не выходя из дома
Длительный период самоизоляции позволил офисным сотрудникам открыть для себя преимущества удаленной работы. Специалисты, которым такой формат занятости пришёлся по душе, не спешат возвращаться на рабочие места, но при этом опасаются, что, отказавшись от своего кресла в офисе, они потеряют и возможность роста в компании.
По данным исследования Стэнфордского университета, сотрудники на удаленке более продуктивны и счастливы, но и на 50% реже получают продвижение.
С чем это может быть связано? Прежде всего, с распространенным страхом руководителя: в домашних условиях сотрудник может расслабиться, будет отвлекаться и станет выполнять меньше работы или делать ее менее качественно, чем находясь в поле зрения. Поэтому для начала вам понадобится доказать обратное. А затем продемонстрировать готовность брать на себя новые задачи и сферы ответственности.
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Соблюдайте ваши KPI и дедлайны
Ваш первый шаг — зарекомендовать себя как надежного дисциплинированного сотрудника, не нуждающегося в контроле. Это может показаться несправедливым, но удаленных сотрудников по умолчанию подозревают в лени и прокрастинации. По данным опроса Gartner, проведенного в марте 2020 года, трем четвертям работников на удаленном режиме (76%) руководители выразили сомнения в их продуктивности. Причем незаслуженно: сотрудники, по их словам, точно так же выполняли свои задачи и приносили реальные результаты. Пытаясь вернуть себе чувство контроля, руководство будет оценивать не только то, насколько качественно вы выполнили задачу, но и то, как именно вы ее делали. Например, ставя дедлайн по сдаче отчета или презентации, вас могут попросить показать промежуточный вариант — поэтому не откладывайте дело на последний момент. Совершая холодные звонки, придерживайтесь запланированного их количества каждый день. Работая из дома, нужно вдвое тщательнее подходить к тайм-менеджменту, ведь и в самом деле велик соблазн увлечься домашними делами или недосмотренным сериалом.
«Оживите» коммуникацию с руководителем и коллегами
Когда вы работаете из дома, большая часть общения перемещается в цифровые каналы — электронную почту, рабочий чат. Минус такой коммуникации в том, что она обезличивает собеседников и стирает эмоции. Важно время от времени напоминать начальству и коллегам, что вы живой человек — как вы выглядите, говорите, реагируете на их слова. Старайтесь использовать видеосвязь и телефонные звонки, когда это возможно. Инициируйте регулярные созвоны с руководителем сами:
попросите 15 минут в неделю, чтобы поговорить о планах, достижениях или попросить совета по поводу проекта, над которым вы работаете.
Обсудите условия вашего повышения
Инициатива — главная движущая сила карьерного роста. Дайте знать руководителю, что вы заинтересованы в повышении и готовы к нему. Во многих крупных компаниях, включая KFC, для сотрудников разрабатываются индивидуальные карьерные планы, имеются карьерные атласы — схемы, которые показывают возможные пути развития карьеры. Вы можете выяснить у лидера команды или HR-специалиста, какими навыками нужно обладать для достижения следующей ступени, какие тренинги нужно пройти и проекты выполнить. Впрочем, выбирая момент для разговора о повышении, нужно хорошо понимать, в какой рыночной ситуации находится ваша компания. Если она переживает непростые времена и сокращает издержки, возможно, стоит дождаться более стабильных времен.
Повышайте свою квалификацию
На фоне вынужденного карантина многие компании перевели свои инструменты для развития сотрудников в дистанционный формат. Доступ к корпоративным тренингам, вебинарам, библиотекам, образовательным программам теперь можно получить, не выходя из дома. Например, в крупных международных компаниях популярностью пользуются сессии по развитию лидерских навыков Heartstyles. HR-специалисты помогают сотрудникам «прокачивать» лидерские качества, анализировать поведение, подходы, ценности лидеров и применять их в своей работе. Подумайте, какие навыки и компетенции вам необходимо развить, чтобы занять желаемую позицию — и впишите в свой график соответствующие занятия.
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Правильно презентуйте свои достижения
Вы можете хорошо справляться со своими функциями, но при этом провести годы в ожидании повышения, если скромность не позволяет вам рассказывать об успехах и достижениях. Результаты работы не всегда говорят сами за себя — довольно часто их нужно представлять в выгодном свете своему руководству. Возьмите за правило раз в неделю присылать боссу письмо. В нем кратко описывайте задачи, выполненные за неделю, отмечайте прогресс по главным проектам или подсвечивайте области, которые требуют внимания с его стороны. Делайте акцент не на своих действиях, а на том, какое влияние те или иные изменения в проекте могут оказать на бизнес. Это поможет руководителю осознавать ценность вашей работы в рамках всей компании.
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