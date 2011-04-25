Не самое слабое звено: как получить поддержку начальства и продвинуться по службе, не выходя из дома

Соблюдайте ваши KPI и дедлайны

Ваш первый шаг — зарекомендовать себя как надежного дисциплинированного сотрудника, не нуждающегося в контроле. Это может показаться несправедливым, но удаленных сотрудников по умолчанию подозревают в лени и прокрастинации. По данным опроса Gartner, проведенного в марте 2020 года, трем четвертям работников на удаленном режиме (76%) руководители выразили сомнения в их продуктивности. Причем незаслуженно: сотрудники, по их словам, точно так же выполняли свои задачи и приносили реальные результаты. Пытаясь вернуть себе чувство контроля, руководство будет оценивать не только то, насколько качественно вы выполнили задачу, но и то, как именно вы ее делали. Например, ставя дедлайн по сдаче отчета или презентации, вас могут попросить показать промежуточный вариант — поэтому не откладывайте дело на последний момент. Совершая холодные звонки, придерживайтесь запланированного их количества каждый день. Работая из дома, нужно вдвое тщательнее подходить к тайм-менеджменту, ведь и в самом деле велик соблазн увлечься домашними делами или недосмотренным сериалом.

«Оживите» коммуникацию с руководителем и коллегами

Когда вы работаете из дома, большая часть общения перемещается в цифровые каналы — электронную почту, рабочий чат. Минус такой коммуникации в том, что она обезличивает собеседников и стирает эмоции. Важно время от времени напоминать начальству и коллегам, что вы живой человек — как вы выглядите, говорите, реагируете на их слова. Старайтесь использовать видеосвязь и телефонные звонки, когда это возможно. Инициируйте регулярные созвоны с руководителем сами:

попросите 15 минут в неделю, чтобы поговорить о планах, достижениях или попросить совета по поводу проекта, над которым вы работаете.

Обсудите условия вашего повышения

Инициатива — главная движущая сила карьерного роста. Дайте знать руководителю, что вы заинтересованы в повышении и готовы к нему. Во многих крупных компаниях, включая KFC, для сотрудников разрабатываются индивидуальные карьерные планы, имеются карьерные атласы — схемы, которые показывают возможные пути развития карьеры. Вы можете выяснить у лидера команды или HR-специалиста, какими навыками нужно обладать для достижения следующей ступени, какие тренинги нужно пройти и проекты выполнить. Впрочем, выбирая момент для разговора о повышении, нужно хорошо понимать, в какой рыночной ситуации находится ваша компания. Если она переживает непростые времена и сокращает издержки, возможно, стоит дождаться более стабильных времен.

Повышайте свою квалификацию

На фоне вынужденного карантина многие компании перевели свои инструменты для развития сотрудников в дистанционный формат. Доступ к корпоративным тренингам, вебинарам, библиотекам, образовательным программам теперь можно получить, не выходя из дома. Например, в крупных международных компаниях популярностью пользуются сессии по развитию лидерских навыков Heartstyles. HR-специалисты помогают сотрудникам «прокачивать» лидерские качества, анализировать поведение, подходы, ценности лидеров и применять их в своей работе. Подумайте, какие навыки и компетенции вам необходимо развить, чтобы занять желаемую позицию — и впишите в свой график соответствующие занятия.