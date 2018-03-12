Плюсы

Вы будете всегда первой узнавать информацию

Чем ближе к боссу, тем больше новостей вы будете узнавать в числе первых. А также вам заранее станет известно обо всех нововведениях или изменениях, которые будут происходить в компании. А вот как уже распорядиться этими знаниями, решать только вам!

У вас могут быть дополнительные бонусы

Речь не только о премиях, которые можно будет получать ежемесячно вне зависимости от того, выполнили ли вы свой план или немного не дотянули. Также можно будет договориться о прохождении различных курсов по повышению квалификации, бесплатного изучения иностранного языка и других приятных моментах, которые помогут вам развиваться и совершенствовать свои навыки.

Вы сможете пользоваться некоторыми привилегиями

И дело даже не в дополнительных бонусах, о которых мы писали раньше, а о тех поблажках, которыми вы сможете пользоваться. Например, выбить себе удобное рабочее место или, скажем, тот график работы, который бы вас устраивал больше. А если совсем повезет, то можно даже договориться о свободном графике или о том, чтобы вы чаще бывали в отпуске. Да, и так тоже бывает!

Дружба с успешным человеком мотивирует

Многие признаются, что как только они начали общаться с людьми, которые достигли больших высот, то практически сразу же захотели изменить свою жизнь. Некоторые уверенно начинали подниматься по карьерной лестнице, другие открыли свое, пусть небольшое, дело, а третьи вообще отправились покорять мировые компании, чтобы проверить собственные силы и удовлетворить свои амбиции. Так что дерзайте — и кто знает, может, совсем скоро вы тоже круто измените свою жизнь.