Не навреди: почему иногда лучше пройти мимо чужой беды и не оказывать помощь

Если не можете сделать что-то хорошо, то лучше вообще отойдите

Несмотря на ваше желание помочь всем вокруг и геройство, лучше все же перед тем, как «бросаться на амбразуру» уточнить, действительно ли ваши действия будут во благо? И если у вас есть хоть доля сомнения, что вы сможете случайно навредить, лучше вообще отойдите и предоставьте возможность кому-то, кто в данной ситуации может оказаться намного полезнее, оказать содействие. Например, что касается оказания первой медицинской помощи – понятно, что есть какие-то основополагающие меры, которые могут так или иначе помочь пострадавшему, но неправильное (или недостаточно профессиональное) исполнение некоторых действий может наоборот ухудшить самочувствие человека и привести к весьма плачевным результатам.

Не умение отказать и страх показаться плохим (бесчеловечным)

Возможно, вы тоже сталкивались с такими людьми, на которых буквально все ездят, а они терпят, мучаются, но никак не могут сказать твердое «нет» и избавиться от тех, кто их эксплуатирует. Например, безотказный человек может запросто согласиться на сверхурочную работу (или работу без выходных), возьмет на себя профессиональные обязательства сослуживцев, добродушно откажется от прибыли (ведь помогал же он по доброте душевной, а не ради наживы), исполнит все прихоти домочадцев и так далее. И что в итоге? Другие просто воспользовались его мягкостью, повесили на него свои проблемы, получили желаемое и ничего не дали в ответ. Человек просто растратил силы и энергию на других, отодвинув свои планы и мечты на второй план. Счастлив ли он? Вряд ли. Хотя и успокаивает себя тем, что вот сейчас он поможет всем остальным и когда ему самому нужна помощь, то люди тут же откликнутся. Только зачастую как раз получается, что потом никто руку помощи не протягивает и отзывчивый человек остается один на один со своими проблемами.

Почему же он не может отказать в помощи?