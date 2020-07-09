Не навреди: почему иногда лучше пройти мимо чужой беды и не оказывать помощь
Нас учили, что людям, нуждающимся в помощи и сочувствии, обязательно нужно подставить плечо, иначе может случиться непоправимое и мы потом себя будем корить всю жизнь, что не успели (или не захотели) что-то изменить. Знакомо? Именно так считает большинство из моего окружение – иногда они даже в ущерб своим интересам (амбициям или даже самочувствию) отправляются спасать кого-то и очень потом удивляются, услышав от человека вместо слов благодарности ворчание, что его планы нарушили и вообще он не просил никого вмешиваться. Психологи утверждают, что действительно, иногда, в попытке помочь, вы можете сделать лишь хуже и навредить не только человеку, но и себе. Иногда действительно лучше не проявлять инициативу, не давать лишних советов и не упорствовать в чем-то, пока вас не попросят о помощи.
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Если не можете сделать что-то хорошо, то лучше вообще отойдите
Несмотря на ваше желание помочь всем вокруг и геройство, лучше все же перед тем, как «бросаться на амбразуру» уточнить, действительно ли ваши действия будут во благо? И если у вас есть хоть доля сомнения, что вы сможете случайно навредить, лучше вообще отойдите и предоставьте возможность кому-то, кто в данной ситуации может оказаться намного полезнее, оказать содействие. Например, что касается оказания первой медицинской помощи – понятно, что есть какие-то основополагающие меры, которые могут так или иначе помочь пострадавшему, но неправильное (или недостаточно профессиональное) исполнение некоторых действий может наоборот ухудшить самочувствие человека и привести к весьма плачевным результатам.
Не умение отказать и страх показаться плохим (бесчеловечным)
Возможно, вы тоже сталкивались с такими людьми, на которых буквально все ездят, а они терпят, мучаются, но никак не могут сказать твердое «нет» и избавиться от тех, кто их эксплуатирует. Например, безотказный человек может запросто согласиться на сверхурочную работу (или работу без выходных), возьмет на себя профессиональные обязательства сослуживцев, добродушно откажется от прибыли (ведь помогал же он по доброте душевной, а не ради наживы), исполнит все прихоти домочадцев и так далее. И что в итоге? Другие просто воспользовались его мягкостью, повесили на него свои проблемы, получили желаемое и ничего не дали в ответ. Человек просто растратил силы и энергию на других, отодвинув свои планы и мечты на второй план. Счастлив ли он? Вряд ли. Хотя и успокаивает себя тем, что вот сейчас он поможет всем остальным и когда ему самому нужна помощь, то люди тут же откликнутся. Только зачастую как раз получается, что потом никто руку помощи не протягивает и отзывчивый человек остается один на один со своими проблемами.
Почему же он не может отказать в помощи?
- Боязнь показаться черствым и жестоким. Безотказный человек переживает, что подумают о нем другие и поэтому пытается всем угодить (чтобы заслужить похвалу и признание).
- Боязнь обидеть кого-то своим отказом. Зачастую им проще согласиться и сделать что-то в ущерб себе, чем обидеть (как им кажется) кого-то своим отказом.
- Страх конфликта. Им кажется, что несговорчивость может спровоцировать конфликт и настроить против них окружающих.
- Страх потери. Они уверены, что если начнут отказывать в помощи другим, то в конце концов потеряют друзей, работу и так далее.
- Излишняя чувствительность и доверчивость. Им с детства внушили, что людям нужно помогать, пусть даже придется потерпеть некий дискомфорт. Зато потом те, кому вы когда-то помогли, точно так же откликнутся на вашу беду (что, увы, так и не происходит в реальной жизни).
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Не тратьте время на тех, кто вас не ценит
Поддерживать людей, вне зависимости того, просили они вас об этом или нет, а тем более, говорить им то, что они не хотят (или не готовы) слушать – тоже не самая хорошая идея. Так, например, можно из чувства сопереживания взять на себя решение чужих проблем, убить на это кучу времени и сил, отказаться от собственных планов и комфорта, предоставить человеку решение, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой и… услышать о себе нелицеприятные вещи, разругаться и прекратить всякое общение. Увы, но не все люди способны адекватно воспринимать ту или иную помощь (и тем более, слышать горькую правду, которую пока не готовы воспринять), поэтому и результат будет один – испорченные отношения и пострадавшая репутация (если вы, скажем, по доброте душевной решили помочь кому-то профессионально, но в итоге вас не поняли, то наверняка затем о вас будут рассказывать не самые приятные вещи, лишь потому, что человеку нужно было найти корень своих проблем или найти того, на кого можно повесить свои неудачи).
Не тратьте силы на тех, кому это не нужно
В последнее время появилось много людей, которые почему-то считают, что окружающие им должны (наверняка, в вашем окружении найдется парочка подобных). Скажем, человек запускает какой-то процесс (бизнес-план) и даже заручился поддержкой нескольких инвесторов, но ему непременно нужна ваша консультация как профессионала в данном вопросе. Допустим, вы действительно оказываете подобного рода услуги (и это часть вашего заработка), но решили оказать доброе дело человеку и проконсультировать его бесплатно. И мало того, что вам не заплатили (не пригласили на чашку кофе хотя бы или как-то иначе бы отблагодарили), так человек вдруг начинает понимать, что может бесплатно использовать вас и дальше – пользоваться дружескими советами, бесплатно приглашать на свои конференции и мастер-классы, просить подготовить презентацию (просто потому, что вы в этом профи и у вас уж точно получится, а он лишь только в самом начале пути) и так далее. Никто не говорит, что в данном случае не стоит кому-то давать профессиональные советы, просто дайте сразу же понять, что ваш опыт и ваши умения – это ценность, которой вы готовы делиться, но на равнозначной основе (чтобы никто не взял себе в привычку бесплатно использовать ваши таланты и наработки). Иначе такие личности просто перестанут напрягаться и всегда будут расчитывать лишь на вас.
Фото: Pexels.com
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