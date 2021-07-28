Зачем на самом деле звезды выкладывают откровенные фото — комментарий психологов
Аккаунт Эмили Ратажковски в Instagram может служить пособием для любой модели и не только. Девушка не сыплет в соцсетях глубокомысленными постами — ее аудитория растет за счет весьма откровенных снимков. Девушка смело выкладывает фото в бикини, топлес, вовсе без одежды. Теперь к этим снимкам присоединились кадры с малышом, которого мать кормит грудью. Казалось бы, причем тут обнаженка? Но Эмили умудряется выкладывать фото этого процесса, которые сердобольные подписчики расценивают как неприличные. Модель же не раз говорила, что своего тела не стесняется и не расценивает его как объект желания. По словам Ратажковски, в детстве и юности она часто проводила время в Испании, где загорающие на пляже женщины топлес — привычное дело. В 14 лет девушка уже подписала контракт с модельным агентством. Она вспоминает, что ее внешность рано начала привлекает внимание — причем не только противоположного пола. Но со стороны женщин Эмили часто чувствует зависть и недоверие.
Модель plus-size Эшли Грэм, в отличие от коллеги, не может похвастаться идеальным телом. Но это не помешало ей сделать карьеру и обзавестись армией как преданных поклонников (модель несет в массы бодипозитив), так и хейтеров. Грэм не откажешь в смелости. Одно дело выкладывать снимки точеной фигуры, другое — показать женское тело после родов со всеми растяжками и складочками жира... И реакция не заставила себя ждать: о фигуре Грэм после родов написали многие. И сыпали авторы далеко не комплиментами.
Фото: GlobalLookPress
Ким Кардашьян начала провоцировать аудиторию смелыми снимками, еще когда Ратажковски училась в школе. И, конечно, преуспела в этом. Вся жизнь этой многодетной матери и бизнесвумен напоказ... И, кажется, критика подписчиков за порой вульгарные фото ей нипочем.
Среди российских знаменитостей тоже есть звезды, которые заставляют говорить о себе в виду откровенных снимков в соцсетях. Например, Наталья Чистякова-Ионова определенно знает в этом толк. У певицы целая серия снимков в откровенных купальниках, которые подчеркивают ее сексуальную фигуру. И пока одни пишут «фу, неужели больше нечего показать», другие аплодируют и ставят одобрительные лайки. К слову, выходя в свет, Наталья также чаще всего выбирает провокационные наряды. Впрочем, хейтеры уверены: певица давно не радует своими творческими успехами, а значит, единственное, что остается — постить фото в купальниках.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ashleygraham
Наталью Водянову в откровенных снимках в соцсетях, кажется, не уличишь. Супермодель, основательница благотворительного фонда, мать пятерых детей, супруга сына одного из богатейших людей планеты — статус диктует определенные правила. Впрочем, и у Натальи бывали «проколы». Например, однажды она опубликовала рекламное фото с широко раздвинутыми ногами. И тут же получила порцию возмущенных комментариев, смысл которых сводился к «фу, вульгарщина, вы же мать!». В сознании людей четко закрепился образ взрослой женщины и матери, которая не имеет права выкладывать фривольные на чей-то взгляд снимки...
Анастасия Мордкович-Кардиакос
Клинический психолог
Желание обнажаться и показывать интимное является продолжением желания открыться и быть принятым в обществе. Как при эмоциональной связи, где мы можем рассказать свои откровенные переживания в попытке услышать одобрение. С телом проще получить признание и реакцию. Там мы управляем ракурсом, социальными стандартами (худое тело, большая грудь или наоборот), где шансов на принятость становится больше.
А получив волну «ты хорош» единожды, хочется еще и еще. Но публика привыкает к одной границе дозволенного и прекращает активную реакцию. Требуется повышение ставок. Давай более интимно, более откровенно. К сожалению, удовлетворить себя такими реакциями можно только на время. Ведь главное принятие ожидается от родителя.
Частично причина негодований зрителя тоже из детства. Если поделить хейтеров на три категории и перевести их язык — прозвучит примерно так:
1) Почему все внимание тебе, посмотрите и на меня! (борьба за внимание и осуждение другого поведения, так как нет необходимого фидбека через свои поступки);
2) Я не стану одобрять тебя всего, я буду строгим родителем и точно покажу тебе, где ты не прав;
3) Злюсь на то, что другие могут делать все, что хотят, а я себе такого позволить не могу.
Фото: Instagram @natasupernova
Ирина Барбат
Психолог-сексолог
Одной из форм проявления нарциссизма у женщин — это одержимость своим внешним видом, желание привлечь внимание к своей персоне. Нарциссизм, как и многие другие комплексы, формируются еще в детстве. Девочка могла не получать должного внимания, поэтому во взрослом возрасте старается максимально компенсировать отсутствие внимания в детстве. Одним из самых простых способов в наше время является выставление откровенных фото в социальных сетях. Всегда найдутся люди, которые с удовольствием будут смотреть на обнаженное тело. Такие фото сопровождаются и колкими сообщениями хейтеров. Но для нарциссической женщины все эти колкости также являются проявлением внимания. И когда звезды жалуются на хейтеров, они лукавят, что это им портит жизнь. Это, наоборот, поднимает их самооценку и дает бешеное внимание, так как тут же появляются защитники, которые просто осыпают комплиментами звезду и хулят хейтеров.
За этим привлечением внимания стоит и бизнес, конечно. Откровенные фото набирают больше лайков, публикации выходят в топовые, собирают новых подписчиков — это привлекает и рекламодателей. Такой эпатаж в Сети одновременно решает психологическую потребность женщины во внимании и способствует получению материальных благ, что также важно для нарциссических женщин.
Фото: Globallookpress, Instagram
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