Зачем на самом деле звезды выкладывают откровенные фото — комментарий психологов

Аккаунт Эмили Ратажковски в Instagram может служить пособием для любой модели и не только. Девушка не сыплет в соцсетях глубокомысленными постами — ее аудитория растет за счет весьма откровенных снимков. Девушка смело выкладывает фото в бикини, топлес, вовсе без одежды. Теперь к этим снимкам присоединились кадры с малышом, которого мать кормит грудью. Казалось бы, причем тут обнаженка? Но Эмили умудряется выкладывать фото этого процесса, которые сердобольные подписчики расценивают как неприличные. Модель же не раз говорила, что своего тела не стесняется и не расценивает его как объект желания. По словам Ратажковски, в детстве и юности она часто проводила время в Испании, где загорающие на пляже женщины топлес — привычное дело. В 14 лет девушка уже подписала контракт с модельным агентством. Она вспоминает, что ее внешность рано начала привлекает внимание — причем не только противоположного пола. Но со стороны женщин Эмили часто чувствует зависть и недоверие.

Модель plus-size Эшли Грэм, в отличие от коллеги, не может похвастаться идеальным телом. Но это не помешало ей сделать карьеру и обзавестись армией как преданных поклонников (модель несет в массы бодипозитив), так и хейтеров. Грэм не откажешь в смелости. Одно дело выкладывать снимки точеной фигуры, другое — показать женское тело после родов со всеми растяжками и складочками жира... И реакция не заставила себя ждать: о фигуре Грэм после родов написали многие. И сыпали авторы далеко не комплиментами.