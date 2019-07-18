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Начистоту: 8 очевидных признаков того, что вам просто не нужны отношения

Ваши подруги давно и счастливо замужем и воспитывают как минимум двоих ребятишек, а вы все еще коротаете свои вечера в одиночестве? И (о, ужас) совершенно не испытываете угрызения совести по данному поводу? Возможно, все дело в том, что вы просто не хотите идти на поводу общественного мнения и предпочитаете находить счастливые моменты в чем-то еще, помимо брака. О том, как понять, что вам не нужны отношения – в материале Passion.ru.

Вы не оправились от прошлых отношений

Начнем, пожалуй, с банального – вы недавно пережили болезненное расставание и психологически не готовы к тому, чтобы вновь испытать на себе нечто подобное. Вы словно блокируете все, что связано с влюбленностью и пытаетесь убедить других, что самостоятельно со всем справляетесь. Психологи, кстати, поддерживают и напоминают, что «бросаться в омут» сразу же, после неудачного романа не стоит. Лучше дать себе передышку и заводить отношения лишь тогда, когда морально (физически и психологически) будете к этому готовы.

Вам комфортно наедине с собой

Еще один вариант – вы не ищите общения и прекрасно сможете организовать себе досуг. Чтобы почувствовать себя полноценной счастливой личностью, вам вовсе не обязательно собирать вокруг себя свиту поклонников или единомышленников. К тому же, если ваша работа связана с ежедневным общением, то дома вы хотите просто насладиться тишиной и возможностью не объяснять по второму (или третьему) разу, почему вы грустите или раздражены.

Вы привыкли все делать по-своему

Зачем спрашивать у кого-то разрешение, чтобы осуществить свою мечту или подстраиваться под других людей, лишь бы совпасть по графикам, биоритмам и прочим параметрам. Вместо этого вы спокойно делаете то, что считаете нужным: спонтанно отправляетесь в путешествие, меняете место жительства или компанию, открываете в себе новые таланты, экспериментируете со своей внешностью и так далее. И, заметьте, получаете от этого удовольствие, а не оправдываетесь перед кем-то за то, что не посчитали нужным прислушаться к его мнению.

Фото: vostock-photo

Вы избегаете ответственности

Это одна из самых распространенных причин, если верить психологам, по которой люди не готовы вступать в отношения. Они выбирают ни к чему не обязывающие романы и заканчивают их до того, как начинают понимать, что скоро им придется брать ответственность не только за себя, но и за своего партнера. Такое поведение может свидетельствовать об эмоциональной незрелости и инфантильности, поэтому если вы замечали за собой нечто подобное, то задумайтесь, не пора ли вам повзрослеть и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

На 100% вы уверены лишь в себе, но не в других

Вы боитесь доверять другим людям, и это нормально. Прежде, чем подпускать к себе человека, вам необходимо лучше его узнать и понять, нужно ли вам это на самом деле или нет. И если вы не спешите впускать в свой «круг доверия» представителей сильного пола, то это ваше полное право. Возможно, пройдет время, и вы встретите того, кому сможете доверять как себе, а пока остается лишь наслаждаться жизнью и идти к своей цели.

Вы боитесь потерять свободу

Для некоторых людей (дам в том числе) свобода является настолько важным аспектом, что они ни в коем случае не хотят ее ограничивать (или потерять). Они будут яростно отстаивать свои границы и едва лишь партнер попытается их нарушить, сражу же укажут ему на дверь. Например, известно немало случаев, когда партнеры живут отдельно (даже после рождения детей), предпочитая сохранить свою индивидуальность и право заниматься тем, чем они считают нужным. И, заметьте, у них не возникает ссор по поводу бытовых вопросов или воспитания детей – каждый из них живет своей жизнью, но при этом они не забывают о том, что они в отношениях. И если вы тоже относитесь к тем, кто не хочет растворяться в избраннике и зависеть от его мнения или настроения, то в этом нет ничего плохого. Возможно, вам просто на данный момент гораздо комфортнее чувствовать себя независимой, но со временем вы захотите разделить свои эмоции с кем-то другим.

Фото: vostock-photo

Вы считаете нецелесообразным тратить силы (и эмоции) на других

Вместо того, чтобы расстраиваться или нервничать, ожидая, пока ваш избранник перезвонит или выполнит вашу просьбу, вы тратите свою энергию на развитие и совершенствование своих талантов. Многие дамы, например, признаются, что только после расставания смогли раскрыть какие-то свои способности, продвинуться по карьерной лестнице, улучшить свое благосостояние и почувствовать себя гораздо счастливее.

Вы хотите тратить время на развитие, а не на выяснение отношений с кем-либо

Данный пункт вытекает из предыдущего. Многие успешные женщины согласятся с тем, что вместо того, чтобы тратить время на выяснение отношений, они с большей пользой потратят его на саморазвитие и самосовершенствование. Ведь, например, мало кому из мужчин понравится, что дамы предпочитают сутками торчать на работе, повышая производительность, вместо того, чтобы уделять внимание им. С другой стороны, нет ничего более ценного, чем ощущать поддержку любимого человека и понимать, что он гордится вашими достижениями. Поэтому психологи рекомендуют все же находить золотую середину: правильно расставлять приоритеты и находить компромиссы. Тогда и выяснять отношения не придется, и у вас останется много сил и энергии на реализацию по-настоящему значимых для вас проектов.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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