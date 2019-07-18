Начистоту: 8 очевидных признаков того, что вам просто не нужны отношения

Вы избегаете ответственности

Это одна из самых распространенных причин, если верить психологам, по которой люди не готовы вступать в отношения. Они выбирают ни к чему не обязывающие романы и заканчивают их до того, как начинают понимать, что скоро им придется брать ответственность не только за себя, но и за своего партнера. Такое поведение может свидетельствовать об эмоциональной незрелости и инфантильности, поэтому если вы замечали за собой нечто подобное, то задумайтесь, не пора ли вам повзрослеть и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

На 100% вы уверены лишь в себе, но не в других

Вы боитесь доверять другим людям, и это нормально. Прежде, чем подпускать к себе человека, вам необходимо лучше его узнать и понять, нужно ли вам это на самом деле или нет. И если вы не спешите впускать в свой «круг доверия» представителей сильного пола, то это ваше полное право. Возможно, пройдет время, и вы встретите того, кому сможете доверять как себе, а пока остается лишь наслаждаться жизнью и идти к своей цели.

Вы боитесь потерять свободу

Для некоторых людей (дам в том числе) свобода является настолько важным аспектом, что они ни в коем случае не хотят ее ограничивать (или потерять). Они будут яростно отстаивать свои границы и едва лишь партнер попытается их нарушить, сражу же укажут ему на дверь. Например, известно немало случаев, когда партнеры живут отдельно (даже после рождения детей), предпочитая сохранить свою индивидуальность и право заниматься тем, чем они считают нужным. И, заметьте, у них не возникает ссор по поводу бытовых вопросов или воспитания детей – каждый из них живет своей жизнью, но при этом они не забывают о том, что они в отношениях. И если вы тоже относитесь к тем, кто не хочет растворяться в избраннике и зависеть от его мнения или настроения, то в этом нет ничего плохого. Возможно, вам просто на данный момент гораздо комфортнее чувствовать себя независимой, но со временем вы захотите разделить свои эмоции с кем-то другим.