Не любовь, а мучения: почему у героинь «Секса в большом городе» тяжело складываются отношения
Сериал, который стал суперхитом в 2000 годы и собирал перед экранами миллионы людей, до сих пор является одним из самых обсуждаемых и цитируемых. Мы с интересом наблюдали за судьбами главных героинь — четырех ярких подруг, и за их поисками любви. В их жизни действительно складывалось не все так просто — путь к счастью был долгим и сложным. Вместе с нашим экспертом, Олесей Лупак — дипломированным психологом, коучем, тренером личностного роста, сексологом, разбираемся, почему поиски вторых половинок были такими непростыми для героинь и в чем заключалась основная сложность в выстраивании отношений.
Психологические портреты
Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер, по психотипу является истероидом и шизоидом. Это значит, что для нее важно выделяться и привлекать внимание. Стразы, перья и коллекция туфель были ей отличными помощниками. При этом она постоянно анализирует свой образ и зачастую сама себя накручивает.
Фото: kinopoisk.ru
Как эмотив, Кэрри — отличная подруга и партнерша, которая всегда поможет и поддержит. Ярко выражен у девушки и психотип гипотим — она настроена на негативные мысли, и у нее резко меняется эмоциональное состояние.
Саманта Джонс со своим стремлением наряжаться в откровенные и вызывающие образы тоже относится к истероидам. А ее усердие и целеустремленность в работе раскрывает в ней паранояла. Это активная, общительная, позитивная девушка — гипертим — была мотиватором для всей компании, даже когда заболела раком. ⠀ Миранду Хоббс с Самантой объединяет психотип параноял — эта девушка такая же карьеристка. Для нее крайне важен системный подход к работе. Поэтому и недвижимость она купила одна из первых среди подруг, ведь с деньгами она тоже на «ты».
Как шизоид, Миранда наслаждается одиночеством. Ей необходимо уделять время себе, чтобы погрузиться во внутренний мир. Тем не менее свои появления в обществе она предпочитает делать эффектными, что раскрывает в ней истероида. Это становится явным к середине сериала.
В Шарлотте Йорк сочетаются эмотив и эпилептоид. Она очень чувствительная и эмоциональная. Девушка стремится окружить себя красивыми вещами, которые хорошо сочетаются, и поддерживать их в идеальном порядке. Как и другие подруги, Шарлотта — истероид. Она выглядит стильно в любой ситуации, ведь для нее важно, чтобы образ был безупречным.
Поведение в паре
Каждая из четырех подруг обладает яркой индивидуальностью и сильно отличается от остальных. Тем не менее их объединяет общая проблема: сложные отношения с мужчинами.
Фото: kinopoisk.ru
У Кэрри это выражается в том, что она контрзависима. Бессознательно она тянется к недоступным мужчинам — тем, которые либо уже в отношениях, либо вообще не стремятся к ним. А вот серьезно настроенных партнеров Кэрри, наоборот, избегает. Дело в том, что спокойные и гармоничные отношения ей быстро наскучивают, но в переживаниях и пылающих страстях она чувствует себя как рыба в воде.
Фото: kinopoisk.ru
Саманта Джонс, в исполнении актрисы Ким Кэттролл, очень дорожит своей свободой и отрицает для себя возможность брака. Кажется, она настолько самодостаточна, что готова до конца жизни оставаться «сильной и независимой». Но на самом деле Саманта боится влюбиться и потерять себя, о чем она и признается в одной из серий.
Фото: kinopoisk.ru
Похожая ситуация происходит и в жизни Миранды Хоббс. Она словно стыдится своих чувств, а в результате отстраняется от партнера. Девушка боится, что мужчина сделает ей больно, поэтому с головой уходит в работу.
Фото: kinopoisk.ru
Проблема Шарлотты в том, что она не идет на компромиссы и готова вступить в отношения только с «идеальным мужчиной», которого не существует. В итоге ни один партнер не может оправдать ее завышенных ожиданий, а Шарлотта, в свою очередь, не оставляет им права на ошибку.
Глубинная причина
Хоть все девушки выглядят самодостаточными и уверенными в себе, мы понимаем, что у них есть внутренние установки, которые мешают им построить любовь. С точки зрения психологии очевидно, что корень проблемы заключается в их отношениях с родителями, хотя в сериале эта тема и не затрагивается. Кому-то не хватило любви от мамы и папы, кому-то внимания, а кому-то — понимания. В результате во взрослом возрасте девушки проецируют свои травмы и комплексы на мужчин.
Фото: kinopoisk.ru
Именно поэтому очень важно с самого начала формировать гармоничные отношения с ребенком — обнимать, интересоваться жизнью, уделять время. Эти простые и приятные действия помогут вырастить из детей уверенных в себе взрослых, которые умеют находить общий язык как с самим собой, так и с партнером.
Фото: kinopoisk.ru
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