Не любовь, а мучения: почему у героинь «Секса в большом городе» тяжело складываются отношения

Как шизоид, Миранда наслаждается одиночеством. Ей необходимо уделять время себе, чтобы погрузиться во внутренний мир. Тем не менее свои появления в обществе она предпочитает делать эффектными, что раскрывает в ней истероида. Это становится явным к середине сериала.

В Шарлотте Йорк сочетаются эмотив и эпилептоид. Она очень чувствительная и эмоциональная. Девушка стремится окружить себя красивыми вещами, которые хорошо сочетаются, и поддерживать их в идеальном порядке. Как и другие подруги, Шарлотта — истероид. Она выглядит стильно в любой ситуации, ведь для нее важно, чтобы образ был безупречным.

Поведение в паре

Каждая из четырех подруг обладает яркой индивидуальностью и сильно отличается от остальных. Тем не менее их объединяет общая проблема: сложные отношения с мужчинами.