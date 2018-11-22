Откровенные фото и личные переписки: как не стать жертвой хакеров и сохранить репутацию

Те, кто считает, что их это не коснется, ведь, по сути, интерес для киберпреступников представляют лишь известные люди, которым, собственно, есть что скрывать, на самом деле ошибаются. Ведь даже если, скажем, вы сами не понадобитесь профессиональным хакерам, то где гарантия, что на вас не обратят внимание обычные мошенники? Им не составит труда взломать ваш аккаунт в социальной сети или подобрать пароль к почтовому ящику и с помощью полученной информации добраться, например, до вашего банковского счета или нарыть какой-то компромат и начать вас шантажировать. Иногда целью взлома становится банальное использование вашей почты для рассылки спама или вирусов другим людям. Поэтому не думайте, что раз вы не являетесь известным персонажем, то вы в безопасности. Так, например, случилось и с нашей героиней, которой пришлось поплатиться за свою цифровую безграмотность.

Екатерина вела свою страничку «ВКонтакте» около 10 лет и никогда особо не задумывалась о том, что нужно соблюдать некие правила безопасности. Зачем? Молодая женщина, напротив, беспечно делилась фотографиями, демонстрирующими яркие моменты ее жизни, добавляла в друзья малознакомых людей и не видела ничего страшного в том, чтобы в личном сообщении отправить скан своего паспорта или номер счета. «Я же не миллионер какой-нибудь, кому нужны мои данные?» — успокаивала себя Катя, продолжая делиться личной информацией в Сети. Кроме того, она там же посредством сообщений отправляла своему молодому человеку весьма фривольные снимки, не предназначенные для чужих глаз. Через какое-то время ее страницу взломали, украли интимные фотографии и начали шантажировать тем, что если женщина не заплатит кругленькую сумму, то ее снимками будут любоваться миллионы людей во всем мире. У Кати, естественно, началась паника — не хватало еще, чтобы эти кадры попались на глаза родственникам или друзьям. Но это еще было не все. Вскоре ей пришла повестка из суда, что она якобы задолжала банку крупную сумму и теперь ей нужно возвратить все до копейки вместе с процентами и оплатой государственной пошлины. Оказалось, что беспечно отправленные сканы паспорта перехватили мошенники и поспешили ими воспользоваться. Им удалось оформить кредит, который, соответственно, возвращать они не собирались. Поэтому молодой женщине пришлось в срочном порядке доказывать банку, что она ничего не оформляла, а стала самой настоящей жертвой злоумышленников.

Хакеры действительно выбирают своих жертв наугад: им все равно, кто перед ними — публичная личность, начинающий актер или самый обычный человек, у которого тоже найдется несколько пикантных снимков, которые он бы не хотел демонстрировать широкой публике. Так случилось и с Николаем, которому действия мошенников в прямом смысле слова сломали карьеру.

Николай был вполне перспективным начинающим актером, успел засветиться в нескольких крупных проектах и подписать парочку выгодных контрактов. Участие в телепроектах на топовых каналах, весомые гонорары и приглашение попробовать себя в голливудских фильмах — все это растаяло как дым после того, как общественности (в том числе и западным бизнес-партнерам) попались на глаза горячие снимки молодого человека. А произошло это после того, как Николай познакомился на очередных съемках с весьма миловидной блондинкой и между ними тут же возникла симпатия. Общение переросло в романтическое русло, и вот уже, чтобы впечатлить свой предмет страсти, мужчина высылает ей несколько недвусмысленных фотографий. Через некоторое время переписка была взломана и прелестями актера могли любоваться все кому не лень, в том числе и влиятельные люди, от которых как раз и зависело будущее Николая. Скандал замять не получилось (уж очень откровенными были снимки, даже для видавших виды больших боссов), и теперь максимум, что ему светило, — второстепенная роль в каком-нибудь районном театре или малобюджетном сериале.

Как же защититься от злоумышленников?