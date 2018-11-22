Откровенные фото и личные переписки: как не стать жертвой хакеров и сохранить репутацию

Не так давно от действий хакеров пострадала бывшая солистка «Тутси» Мария Вебер. Мошенники вскрыли телефон певицы и опубликовали ее интимные снимки на страничке взломанного «Инстаграм» Марии Горбань. Этот неприятный инцидент совпал с тем фактом, что Мария только-только пережила бракоразводный процесс с 39-летним бизнесменом Сергеем Буниным и теперь была вынуждена справляться с новой напастью. А до того жертвами хакеров стали Павел и Алана Мамаевы, Юлия Ковальчук и другие российские звезды и бизнесмены. Киберпреступники не только взломали аккаунты знаменитостей, но и потребовали прислать крупную сумму денег. А столкнувшись с твердым и категоричным «нет», поспешили распространить по Сети весьма откровенные снимки, личную переписку и прочую информацию, не предназначенную для чужих глаз.
На Западе, кстати, с данными атаками сталкивается добрая половина звезд и селебрити. И если некоторым удается в суде отстоять свою правоту и привлечь мошенников к ответственности, то большинство знаменитостей уверены, что в данной ситуации ничего уже сделать нельзя и проще завести себе новый аккаунт, сделать новые снимки и… жить дальше, словно ничего не случилось. Получается, что жизнь их ничему не учит, и они продолжат снабжать киберпреступников конфиденциальной информацией. А нужно было всего-навсего соблюдать несколько правил информационной безопасности и не хранить свои личные данные в открытом доступе.
Зачем мне это, ведь я не публичная личность?
Те, кто считает, что их это не коснется, ведь, по сути, интерес для киберпреступников представляют лишь известные люди, которым, собственно, есть что скрывать, на самом деле ошибаются. Ведь даже если, скажем, вы сами не понадобитесь профессиональным хакерам, то где гарантия, что на вас не обратят внимание обычные мошенники? Им не составит труда взломать ваш аккаунт в социальной сети или подобрать пароль к почтовому ящику и с помощью полученной информации добраться, например, до вашего банковского счета или нарыть какой-то компромат и начать вас шантажировать. Иногда целью взлома становится банальное использование вашей почты для рассылки спама или вирусов другим людям. Поэтому не думайте, что раз вы не являетесь известным персонажем, то вы в безопасности. Так, например, случилось и с нашей героиней, которой пришлось поплатиться за свою цифровую безграмотность.
Екатерина вела свою страничку «ВКонтакте» около 10 лет и никогда особо не задумывалась о том, что нужно соблюдать некие правила безопасности. Зачем? Молодая женщина, напротив, беспечно делилась фотографиями, демонстрирующими яркие моменты ее жизни, добавляла в друзья малознакомых людей и не видела ничего страшного в том, чтобы в личном сообщении отправить скан своего паспорта или номер счета. «Я же не миллионер какой-нибудь, кому нужны мои данные?» — успокаивала себя Катя, продолжая делиться личной информацией в Сети. Кроме того, она там же посредством сообщений отправляла своему молодому человеку весьма фривольные снимки, не предназначенные для чужих глаз. Через какое-то время ее страницу взломали, украли интимные фотографии и начали шантажировать тем, что если женщина не заплатит кругленькую сумму, то ее снимками будут любоваться миллионы людей во всем мире. У Кати, естественно, началась паника — не хватало еще, чтобы эти кадры попались на глаза родственникам или друзьям. Но это еще было не все. Вскоре ей пришла повестка из суда, что она якобы задолжала банку крупную сумму и теперь ей нужно возвратить все до копейки вместе с процентами и оплатой государственной пошлины. Оказалось, что беспечно отправленные сканы паспорта перехватили мошенники и поспешили ими воспользоваться. Им удалось оформить кредит, который, соответственно, возвращать они не собирались. Поэтому молодой женщине пришлось в срочном порядке доказывать банку, что она ничего не оформляла, а стала самой настоящей жертвой злоумышленников.
Хакеры действительно выбирают своих жертв наугад: им все равно, кто перед ними — публичная личность, начинающий актер или самый обычный человек, у которого тоже найдется несколько пикантных снимков, которые он бы не хотел демонстрировать широкой публике. Так случилось и с Николаем, которому действия мошенников в прямом смысле слова сломали карьеру.
Николай был вполне перспективным начинающим актером, успел засветиться в нескольких крупных проектах и подписать парочку выгодных контрактов. Участие в телепроектах на топовых каналах, весомые гонорары и приглашение попробовать себя в голливудских фильмах — все это растаяло как дым после того, как общественности (в том числе и западным бизнес-партнерам) попались на глаза горячие снимки молодого человека. А произошло это после того, как Николай познакомился на очередных съемках с весьма миловидной блондинкой и между ними тут же возникла симпатия. Общение переросло в романтическое русло, и вот уже, чтобы впечатлить свой предмет страсти, мужчина высылает ей несколько недвусмысленных фотографий. Через некоторое время переписка была взломана и прелестями актера могли любоваться все кому не лень, в том числе и влиятельные люди, от которых как раз и зависело будущее Николая. Скандал замять не получилось (уж очень откровенными были снимки, даже для видавших виды больших боссов), и теперь максимум, что ему светило, — второстепенная роль в каком-нибудь районном театре или малобюджетном сериале.
Как же защититься от злоумышленников?
Стоит начать с того, что самые надежные средства защиты очень сложные и требуют определенных правил поведения не только от вас, но и от всех участников переписки (общения). К тому же многие почтовые сервисы и мессенджеры достаточно долгое время хранят данные пользователей, поэтому бывают весьма уязвимы перед теми, кто задался целью найти что-то такое, за что можно зацепиться. Поэтому затронем базовые основы безопасности, которые необходимо знать каждому.
Регулярно меняйте пароли
Навсегда забудьте о пароле вроде «1234», который к тому же вы используете везде где только можно, просто потому что вам так проще. Запомните, что так проще не только вам, но и мошенникам, которые разом могут вскрыть все ваши аккаунты и почтовые сервисы и найти там все, что им нужно. Поэтому придумайте достаточно сложные пароли для своих социальных сетей и почтовых сервисов и меняйте их регулярно.
Не переходите по ссылкам и не реагируйте на спам
Если вы получили сообщение от друга: «О, посмотри, прикольное видео/фото/каталог товаров», — то не спешите тут же радостно кликать по ссылке. И уж подавно не поддавайтесь искушению открыть что-то, что приходит вам от незнакомого человека, даже если, скажем, в письме указано, что у него есть на вас компромат или вы выиграли крупную сумму денег. То же самое касается и всплывающих окон, где предлагается ввести свои данные (логин и пароль от почты или социальной сети). Помните, что как только вы перейдете по незащищенной ссылке или введете свои данные на фейк-страницах, то вся ваша личная информация, в том числе и доступ к вашим банковским счетам, может попасть в руки недоброжелателей.
Не заходите в свои аккаунты со сторонних устройств
Не рекомендуется использовать для входа в соцсети или почтовые сервисы смартфон друга или доброго человека, оказавшегося поблизости и разрешившего вам воспользоваться своим телефоном, потому что ваш разрядился. То же самое касается публичного Wi-Fi, ведь роутеры, как известно, тоже очень легко взламываются. Поэтому в общественном месте подключайте VPN, который становится своеобразным безопасным туннелем, и вы можете не переживать за сохранность своих данных.
Используйте двухфакторную аутентификацию
Некоторые почтовые сервисы и мессенджеры предлагают своим пользователям двойную систему защиты. Например, помимо обычного пароля, предлагается ввести еще одноразовый код, который присылается в SMS, или дополнительный пароль, который бывает сложно подобрать. Настроить двухфакторную аутентификацию достаточно просто — нужно лишь воспользоваться инструкцией, которую предлагают сервисы, и подключить дополнительную опцию в настройках.
Изучите технологию шифрования PGP
Если и это вам покажется недостаточно убедительным, тогда можете воспользоваться технологией шифрования PGP. Действует она достаточно просто: вы с помощью специального ключа шифруете все свои исходящие сообщения, а ваш собеседник с помощью другого ключа все это спокойно расшифровывает. И если подобная переписка попадет в руки к злоумышленникам, то они просто не смогут ничего разобрать. Чтобы научиться пользоваться технологией шифрования, вам и вашим собеседникам необходимо установить специальную программу и потратить немного времени на ее изучение. Зато будьте уверены, что ни одному «шпиону» не удастся найти на вас компромат.
Не платите мошенникам, если они все же завладели вашими данными
Да, это сложно, и первая мысль — отдать злоумышленникам все, что они хотят, лишь бы ваши фотографии не увидел никто из знакомых. Однако эксперты рекомендуют взять себя в руки и ни в коем случае не переводить мошенникам деньги. Ведь нет никакой гарантии, что после получения определенной суммы они удалят ваши данные, а не выставят их на всеобщее обозрение (как часто и бывает). Поэтому вы в любом случае рискуете лишиться не только личной переписки, но и денежных средств. Лучше обратитесь в полицию, подайте иск в суд и требуйте не только защиты ваших чести и достоинства, но и возмещения морального ущерба (если удастся идентифицировать вымогателя).
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