10 способов справиться с негативными эмоциями и раздражением

Вдох – выдох и так по кругу

Специалисты напоминают, что во время раздражения вы переходите на поверхностное дыхание, что, в свою очередь, ограничивает доступ достаточного количества кислорода и мешает сосредоточиться. Поэтому начните медленно и глубоко дышать, переведя все свои эмоции на данный процесс и через какое-то время вы достигните спокойного гармоничного состояния. Любители йоги и медитации, например, знают, что правильное дыхание творит чудеса и рекомендуют всем испытать это на собственном примере.

Физическая нагрузка вместо стресса

Когда вы начинаете злиться, выделяется адреналин, который готовит ваш организм к возможной угрозе. Именно поэтому зачастую хочется отстаивать свою правоту кулаками и показать обидчику, кто тут главный. Эксперты рекомендуют в таком случае искусственно создать себе некую активность и высвободить энергию. Например, сделать 20 приседаний, пробежать пару кругов, подтянуться и так далее.

Юмор – лучшее лекарство

Справиться с приступом гнева, по мнению экспертов, прекрасно помогает смех, поэтому они рекомендуют не накалять обстановку, а вовремя перевести все в шутку. Таким образом вы сможете сохранить свое психоэмоциональное состояние и отношения с окружающими не испортите. Только не перестарайтесь, а то люди могут подумать, что вы смеетесь над ними и не на шутку обидятся.

Выпустить пар

Если вы привыкли негативные эмоции переживать глубоко в себе, то в один прекрасный момент вас накроет так, что достанется даже тем людям, которым не посчастливилось оказаться в этот момент где-то поблизости. Чтобы этого не произошло, психологи рекомендуют время от времени давать выход чувствам и, что называется, «выпускать пар». Главное, найдите подходящее место, чтобы случайно кого-нибудь не задело вашей эмоциональной волной (можно, например, отправиться на бокс, на игру любимой спортивной команды, в месте, где можно что-то сломать или разбить и так далее). После таких манипуляций вам точно станет легче, а чтобы ситуация не повторялась, просто попробуйте не доводить все до крайней точки и заявлять окружающим, что именно вам не нравится.