Не делать из денег культ, не впадать в уныние и еще 7 привычек, которые помогут вам добиться успеха

Концентрация внимания

Вместо того, чтобы пытаться охватить весь мир и заниматься несколькими делами одновременно (и, соответственно, ничего не успевать), лучше сосредоточьтесь на чем-то одном, доведите начатое до конца, удостоверьтесь, что результат превзошел ваши ожидания, и переключайтесь на что-то другое. Так вы не упустите из виду ничего важного и сможете сделать гораздо больше, чем если бы распылялись на все задачи сразу.

Распорядок дня и умеренные физические нагрузки

Если вы хотите, чтобы в вашей жизни появилась стабильность и достаток, начните меняться сами. Например, приучите себя к определенному распорядку, займитесь спортом и не забывайте наведываться к врачам. Здоровье, как известно, не купишь, да и болезнь проще предупредить, чем лечить, поэтому прислушивайтесь к своему организму и при любом недомогании не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к специалистам.

Лучшее — враг хорошего

Перфекционизм — это, конечно, хорошо, но лишь в определенных случаях. Не нужно тратить свою жизнь на то, чтобы добиться идеала там, где и так все неплохо. Детали важны, но если вы будете уделять им слишком много времени, то не успеете выполнить другие, более важные дела (или более крупные проекты). Избавьтесь от синдрома отличницы, позвольте себе некоторые слабости и вольности и начните наконец жить в свое удовольствие.

Делегирование полномочий

Помните, что в сутках всего 24 часа, если вы будете делать все самостоятельно, то так и погрязнете в делах и заботах, отодвинув свои желания и потребности на второй план. Поэтому научитесь делегировать полномочия, не бойтесь кому-то давать поручения, лишь контролируя процесс их выполнения. Таким образом вы будете успевать гораздо больше и сможете найти время на себя и своих близких.