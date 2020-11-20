«Не бросай меня»: как убрать привязку к мужчине и избавиться от больной зависимости

Чем больше вы боитесь расставания, тем скорее оно произойдет

Наверняка вы тоже слышали о том, что чем больше в жизни чего-то боишься, тем большая вероятность того, что именно это и произойдет. Психологи объясняют это некой установкой, которую вы сами себе даете (другими словами, вы сами программируете себя на определенный сценарий). Поэтому, чтобы избавиться от слишком сильной привязанности к избраннику, когда одна лишь мысль о том, что он может разлюбить и оставить вас, приводит в ужас и отчаяние, просто перестаньте на этом зацикливаться. Не бойтесь расставания, иначе именно это вы и притянете в свою жизнь.

Не зацикливайтесь на неудачах, сконцентрируйтесь на позитиве

Вместо того, чтобы постоянно прокручивать в голове негативные моменты и вгонять себя в депрессию, лучше сконцентрируйтесь на том, что вас вдохновляет и мотивирует. Наслаждайтесь отношениями и относитесь друг к другу с благодарностью и вниманием. В этом случае вам удастся избавиться от привязанности и выстроить гармоничные и здоровые отношения.

Относитесь к избраннику (и к себе) с уважением

Психологи напоминают о том, что долгосрочные отношения, основанные на взаимоуважении и партнерстве, возможны только тогда, когда вы не позволяете унижать себя и не унижаете сами. Другими словами, если вы относитесь друг к другу с достоинством, то между вами будут царить мир и взаимопонимание, не уступая место болезненной привязанности, соперничеству или собственничеству.

Не растворяйтесь друг в друге

По словам экспертов, никто не сможет вас полюбить, пока вы сами себя не полюбите, ведь никто не сможет дать вам ощущение внутренней самодостаточности и гармонии, кроме вас самих. Поэтому наполните свою жизнь тем, что вам нравится, что делает вас по-настоящему счастливой и вдохновленной. А не зацикливайтесь лишь на своем избраннике и на его увлечениях. И тогда ваши отношения с партнером тоже изменятся самым кардинальным образом.