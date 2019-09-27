Не бояться говорить «нет», изменить свой рацион и еще 6 простых способов справиться с хронической усталостью

Изменить свой рацион питания

Давно известно, что неправильная еда (или неправильный рацион питания) может навредить организму и испортить настроение надолго. Например, чтобы не испытывать сильное истощение и чувство голода, эксперты рекомендуют не пропускать завтрак, отдавая предпочтение фруктам, овощам, нежирному мясу, продуктам, богатым антиоксидантами и витаминам. Кроме того, устраивайте себе полезные перекусы, чтобы не «сорваться» и не опустошить вечером все содержимое вашего холодильника. Если вы подберете для себя оптимальный вариант питания, то будете чувствовать себя намного бодрее и привлекательнее.

Попрощаться с «синдромом отличницы»

Даже если вы привыкли все делать идеально и не успокоитесь, пока не добьетесь того, к чему стремились, попробуйте хоть иногда отпускать ситуацию, расслабиться и вспомнить о том, что жизнь прекрасна вне зависимости от того, насколько совершенной вы были сегодня. Мудрецы не зря говорили, что мы живем здесь и сейчас, поэтому нужно пользоваться моментом. А заодно не забывать о том, что на завтра многие неприятные мелочи потеряют для вас свою актуальность, так зачем же портить себе настроение и лишать себя удовольствий? Люди не идеальны, и вы тоже, поэтому благосклонно относитесь к некоторым промахам и слабостям.

Перестать идеализировать мир вокруг себя

Данный пункт вытекает из предыдущего. Не корите себя за то, что окружающие успевают сделать намного больше, чем вы, что они преуспели, а вы все еще находитесь в поиске и не чувствуете сил продолжать что-либо делать. Просто перестаньте идеализировать мир вокруг себя и почаще напоминайте себе о том, что у других людей тоже есть свои недостатки, проблемы и нереализованные амбиции. Лучше сосредоточьтесь на своих желаниях, целях и мечтах, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.