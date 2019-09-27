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Не бояться говорить «нет», изменить свой рацион и еще 6 простых способов справиться с хронической усталостью

Если вы вдруг почувствовали, что белый свет вам стал не мил, да и тело перестало вас слушаться, не спешите сваливать все на простуду и бежать в аптеку за противовирусными средствами. Вполне возможно, что вы столкнулись с хронической усталостью, признаки которой очень явно напоминают недомогание во время болезни. Как справиться с этим состоянием, вернуть интерес к жизни и мотивировать себя на новые свершения – в материале Passion.ru.

Не бояться отказать кому-то в просьбе

Чтобы не чувствовать себя «загнанной лошадью» и не испытывать разочарование от того, что все идет не по плану, просто научитесь грамотно расставлять приоритеты, а заодно вежливо, но твердо отказывать тем, кто пытается переложить на вас свои обязанности. Если вы думаете, что своим отказом обидите человека, то попробуйте подготовить несколько слов о том, почему именно вы не сможете выполнить его просьбу.

Начать вести активный образ жизни

Как бы банально не звучал данный совет, но начните больше двигаться: займитесь спортом, запишитесь на танцы или просто почаще выходите из дома (и офиса) на свежий воздух и прогуливайтесь по своим любимым местам. Недавние исследования ученых доказали, что ходьба помогает избавиться от стресса и волнений, а заодно справиться с утомлением. Помните, что движение – это жизнь и выберите тот вариант активностей, который идеально подойдет именно вам.

Фото: vostock-photo

Изменить свой рацион питания

Давно известно, что неправильная еда (или неправильный рацион питания) может навредить организму и испортить настроение надолго. Например, чтобы не испытывать сильное истощение и чувство голода, эксперты рекомендуют не пропускать завтрак, отдавая предпочтение фруктам, овощам, нежирному мясу, продуктам, богатым антиоксидантами и витаминам. Кроме того, устраивайте себе полезные перекусы, чтобы не «сорваться» и не опустошить вечером все содержимое вашего холодильника. Если вы подберете для себя оптимальный вариант питания, то будете чувствовать себя намного бодрее и привлекательнее.

Попрощаться с «синдромом отличницы»

Даже если вы привыкли все делать идеально и не успокоитесь, пока не добьетесь того, к чему стремились, попробуйте хоть иногда отпускать ситуацию, расслабиться и вспомнить о том, что жизнь прекрасна вне зависимости от того, насколько совершенной вы были сегодня. Мудрецы не зря говорили, что мы живем здесь и сейчас, поэтому нужно пользоваться моментом. А заодно не забывать о том, что на завтра многие неприятные мелочи потеряют для вас свою актуальность, так зачем же портить себе настроение и лишать себя удовольствий? Люди не идеальны, и вы тоже, поэтому благосклонно относитесь к некоторым промахам и слабостям.

Перестать идеализировать мир вокруг себя

Данный пункт вытекает из предыдущего. Не корите себя за то, что окружающие успевают сделать намного больше, чем вы, что они преуспели, а вы все еще находитесь в поиске и не чувствуете сил продолжать что-либо делать. Просто перестаньте идеализировать мир вокруг себя и почаще напоминайте себе о том, что у других людей тоже есть свои недостатки, проблемы и нереализованные амбиции. Лучше сосредоточьтесь на своих желаниях, целях и мечтах, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Фото: vostock-photo

Поменять свое отношение к одиночеству

Очень многих людей одиночество пугает и вгоняет в депрессию. Однако эксперты рекомендуют взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Поменяйте свое отношение к одиночеству. Научитесь проводить это время с пользой: займитесь делами, которые вы постоянно откладывали в силу свой занятости, сделайте что-то, о чем давно мечтали, выспитесь наконец и так далее. Личности, которым не скучно наедине с самими собой, психологически более стойкие в отличие от тех, кому для вдохновения и уверенности нужна постоянная поддержка социума.

Ценить время, проведенное с друзьями и родными

Вместо того, чтобы в очередной раз переносить встречу из-за того, что вы вечно заняты или не чувствуете в себе силы, подумайте о том, что со временем люди перестану чувствовать вашу заинтересованность в поддержании отношений и просто начнут от вас отдаляться. Безусловно, это не означает, что вы должны срываться по первому же зову и менять свои планы, но постарайтесь найти время, чтобы пообщаться с теми, кто вам по-настоящему дорог.

Попробовать медитацию

Многие эксперты уверены, что быстрая утомляемость может быть связана с тем, что ваш организм просто не может самостоятельно справиться с тем грузом проблем (ответственности и так далее), которые на него навалились. Если вы регулярно испытываете стресс и чувствуете, что еще немного и «взорветесь», то начните практиковать медитацию. Даже если вы новичок в этом деле и переживаете, что не сможете все сделать правильно с первого раза, все равно попытайтесь начать с техники дыхания и восстановления душевного равновесия. А заодно дайте себе слово, что будете меньше переживать из-за ситуаций, которые не в силах изменить и станете подальше держаться от людей, которые так или иначе отравляют вам жизнь.

Фото: vostock-photo

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