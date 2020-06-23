«Не беси меня!» Что вас приводит в бешенство, согласно знаку зодиака

Овен

Авторитарные представители данного знака зодиака придут в бешенство из-за того, что кто-то попытается навязать им свое мнение или сделать то, что им не по нраву. А если кто-то еще вздумает поставить под сомнение их лидерские качества, то этого «смельчака» точно не ждет ничего хорошего – Овны запомнят обидчика и при первом удобном случае отплатят ему той же монетой.

Телец

Упрямых и консервативных представителей данного знака зодиака легко вывести из себя, если начать их поторапливать, слишком бурно выражать свои чувства или идти против их воли. Если вы не хотите, чтобы вас испепелили взглядом и объявили персоной нон грата, то попробуйте поменьше эмоционировать и все спорные моменты решайте мирным путем.

Близнецы

Противоречивые и гиперобщительные представители данного знака зодиака считают, что они лучше всех остальных, поэтому критика и наличие соперника может довести их до белого каления. Если вы не хотите испытывать терпение Близнецов, то просто не ступайте с ними в спор, а заодно не забывайте хвалить – так надежнее.

Рак

Ранимые и чувствительные представители данного знака зодиака впадают в настоящую истерику при виде хаоса. Они терпеть не могут беспорядок и вряд ли захотят иметь дела с теми, кто не готов придерживаться элементарных правил. И даже если ваше представление о чистоте будет отличаться от того, что нарисовали себе Раки, то вам придется как-то подстроиться, иначе с вами просто перестанут общаться.