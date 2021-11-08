«Натальная карта поможет создать собственный стиль»: астролог Ольга Аристова о моде и красоте
Ольга Аристова
астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях»
Ольга, cреди ваших клиентов очень много не только успешных бизнесменов, но и известных людей. С какими вопросами они чаще всего к вам обращаются?
О. А.: У известных людей точно такие же проблемы, как и у обычных. В основном их интересуют вопросы развития бизнеса, межличностные отношения, детские травмы, и работа со структурой личности.
А с кем из иностранных звезд вам приходилось работать?
О. А.: Я работаю со многими европейскими звездами, в числе которых Доменико Дольче и Стефано Габбана, бывшая жена Эроса Рамаззотти, а ныне одна из самых популярных итальянских телеведущих - Мишель Хунцикер, представителями европейского монаршего дома, чьи имена не имею права называть в силу конфиденциальности и многими другими.
Вы общались со многими европейскими жителями и отмечали, что они более расслабленные и счастливые, особенно женщины. Как думаете, почему они, даже будучи в возрасте, умеют себя подавать, быть элегантными, а многие русские представительницы прекрасного пола перестают за собой следить, радоваться жизни и буквально ставят на себе крест?
О. А.: На самом деле, все индивидуально. В России я вижу каждый день все больше ухоженных женщин. Некоторым из наших соотечественниц, на самом деле не хватает осознания собственной ценности и стремления к саморазвитию. Ведь, если ты постоянно растешь и развиваешься, ставишь себе новые цели и задачи, ты интересен себе и окружающему миру всегда.
Ольга, знаем, что вы не только занимаетесь астрологией и психологией, но также уделяете внимание и моде. Что связывает эти науки с миром моды? Правда, что с помощью натальной карты даже можно создать собственный стиль?
О. А.: Да, анализируя натальную карту конкретного человека, можно составить рекомендации по подбору индивидуального стиля, деталей одежды и ароматов.
Фото: личный архив
Вам нравится коллекции модного дома Versace, дизайнера Антонио Маррас. Кого можете выделить среди российских модельеров?
О. А.: Среди российских модельеров, к сожалению, никого не могу выделить. На данный момент мне ближе итальянские дизайнеры.
В вашем гардеробе есть вещи известных брендов? Как вы подбираете луки? Возможно, в этом вам тоже помогает натальная карта?
О. А.: Действительно, у меня много вещей известных мировых брендов. Также я заказываю ряд вещей, которые шьют мне на заказ известные европейские дизайнеры, с учетом моих личных пожеланий. И кстати, костюмы я люблю себе заказывать в ателье, где шьет себе на заказ одежду Сильвио Берлускони. Свои луки я подбираю сама, у меня большая «насмотренность», так как я много бываю на показах известных домов моды в Европе и я отлично знаю, что мне идет. У итальянцев, например, отличное чувство цвета, умение миксовать оттенки и фактуры в образах, и я этому у них ежедневно учусь.
Кто из российских и голливудских звезд, на ваш взгляд, одевается стильно, а кому стоит еще поработать над имиджем и обратиться к стилистам?
О. А.: Мне нравится, как выглядела раньше Ирина Понаровская или Лайма Вайкуле, это что касается российских звезд прошлого. Из современных российских знаменитостей не могу кого-либо отметить. Из мировых селебрити могу отметить Николь Кидман, Катрин Денев, Пирса Броснана, Шерон Стоун. С этими звездами мне удалось пообщаться лично, и отметить их чувство стиля.
Как известно, наступающий 2022 год – год Черного Водяного Тигра. В чем нужно встречать этот праздник? Какие цвета будут модными зимой?
О. А.: Год черного Водяного тигра диктует нам выбирать белый, черный, серый, серебристый и голубые оттенки одежды. Струящиеся и шелковые ткани, бахрому и блестки.
Каким будет следующий год? Стоит ли надеяться на то, что он будет лучше 2021?
О. А.: Каждый год для всех нас очень индивидуален, здесь все для всех не работает. Что именно ждет конкретного человека покажет его индивидуальный прогноз на год. А для того, чтобы следующий год был лучше предыдущего, могу напомнить, - надо не бояться ставить себе амбициозные цели и действовать. И тогда следующие двенадцать месяцев будут для вас особенными.
Многие женщины обращаются к вам, чтобы получить астродиету? Расскажите о ней подробнее. Для каждого человека она индивидуальна?
О. А.: Астродиета - это индивидуальная работа, которая проводится исходя из данных рождения конкретного человека (времени, дате и городу), в ней есть подробные рекомендации по перечню подходящих (или не подходящих) продуктов, ритму питания и образу жизни в целом.
Фото: личный архив
Ольга, вы не только проводите консультации и общаетесь с клиентами, но также посещаете светские мероприятия. Как вы все успеваете? Как правильно распланировать свое время?
О. А.: Чтобы правильно распланировать свое время, надо четко осознавать приоритеты, что именно для тебя важнее всего, и тогда удается находить время не только для работы, и семьи, но и для полноценного отдыха, в том числе и для светской жизни.
Не можем не отметить, что вы прекрасно выглядите. Как следите за собой? Сидите на строгих диетах?
О. А.: Я не сижу на диетах, предпочитая много двигаться, ежедневно работать со своей энергетикой и заниматься спортом. Но самый главный секрет хорошего настроения и привлекательной внешности - это любить жизнь, и получать истинное удовольствие от того, чем ты занимаешься.
Фото: Pexels.com