«Натальная карта поможет создать собственный стиль»: астролог Ольга Аристова о моде и красоте

Ольга, cреди ваших клиентов очень много не только успешных бизнесменов, но и известных людей. С какими вопросами они чаще всего к вам обращаются?

О. А.: У известных людей точно такие же проблемы, как и у обычных. В основном их интересуют вопросы развития бизнеса, межличностные отношения, детские травмы, и работа со структурой личности.

А с кем из иностранных звезд вам приходилось работать?

О. А.: Я работаю со многими европейскими звездами, в числе которых Доменико Дольче и Стефано Габбана, бывшая жена Эроса Рамаззотти, а ныне одна из самых популярных итальянских телеведущих - Мишель Хунцикер, представителями европейского монаршего дома, чьи имена не имею права называть в силу конфиденциальности и многими другими.

Вы общались со многими европейскими жителями и отмечали, что они более расслабленные и счастливые, особенно женщины. Как думаете, почему они, даже будучи в возрасте, умеют себя подавать, быть элегантными, а многие русские представительницы прекрасного пола перестают за собой следить, радоваться жизни и буквально ставят на себе крест?

О. А.: На самом деле, все индивидуально. В России я вижу каждый день все больше ухоженных женщин. Некоторым из наших соотечественниц, на самом деле не хватает осознания собственной ценности и стремления к саморазвитию. Ведь, если ты постоянно растешь и развиваешься, ставишь себе новые цели и задачи, ты интересен себе и окружающему миру всегда.

Ольга, знаем, что вы не только занимаетесь астрологией и психологией, но также уделяете внимание и моде. Что связывает эти науки с миром моды? Правда, что с помощью натальной карты даже можно создать собственный стиль?

О. А.: Да, анализируя натальную карту конкретного человека, можно составить рекомендации по подбору индивидуального стиля, деталей одежды и ароматов.