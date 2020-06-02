Настраивать его против бывшей и еще 10 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной

Взвалить на себя ответственность за отношения

Даже если у мужчины было болезненное расставание и сейчас он не способен ни на что, кроме как восстанавливаться и набираться душевных сил, это не значит, что вам нужно брать все в свои руки и командовать парадом. Иначе ваш избранник может сесть на шею и взвалить все обязанности (да и ответственность) на ваши хрупкие плечи. А затем на ваше недовольное замечание, что вам сложно справляться со всеми делами сразу, удивленно отметить, что это вы же сами задали такой формат отношений, а он лишь с этим согласился. Чтобы ваш партнер восстановился как можно быстрее, дайте ему возможность проявить свои мужские качества и почувствовать себя главным. Тогда он будет понимать, что от его поступков и решений зависит не только его, но и ваша дальнейшая жизнь.

Бесцеремонно копаться в его прошлом

Не вздумайте лезть в душу, даже если вас распирает любопытство, почему, да как расстался ваш партнер со своей предыдущей пассией. Если человек сочтет нужным, то поделится с вами подробностями, ну, а нет, так обмолвится в общих чертах, почему распались его прошлые отношения. Можно, конечно, на берегу обговорить основные моменты – вы расскажете, что для вас неприемлемо и как вы видите ваш с ним союз и он в свою очередь поведает вам о том, что он ждет от ваших отношений и какие моменты для него являются важными.

Стать для него «лекарством» от одиночества и разочаровани

Становиться «жилеткой» или «таблеткой от одиночества» эксперты тоже не рекомендуют. Сразу же объясните своему избраннику, что вам нужны серьезные отношения, а не разовые встречи, пока он не отойдет от предыдущих отношений и не найдет кого-нибудь более подходящего. Если ваш партнер относится к вам серьезно и уважает ваше мнение, то он сразу же обозначит серьезность своих намерений. Ну, а если он озвучит, что его сейчас интересует исключительно секс и не больше, то делайте свои выводы и не тратьте впустую время.

Игнорировать его детей (или давать советы по их воспитанию и общению с бывшей)

Если вы решили связать свою судьбу с разведенным мужчиной, то будьте готовы к тому, что у него уже будут дети от предыдущего брака в то время, как вы пока еще только мечтаете о первенце. Не стоит ставить своему избраннику ультиматум «либо я, либо твои дети», ведь логично, что он может предпочесть вам своих наследников. Не ревнуйте его к прошлому, не запрещайте видеться с детьми и не учите, как именно ему воспитывать своих отпрысков или общаться с их матерью. Иначе вы настроите его против себя и спровоцируете разрыв отношений.

Учить жизни и игнорировать его привычки и принципы

Не забывайте, что вы решили строить отношения не с юнцом, который ничего не знает о жизни, а со зрелым мужчиной, у которого за плечами уже был брак (а то и не один). И наверняка ваш избранник разбирается в бытовых вопросах и имеет какой-никакой житейский опыт. Ведь, возможно, он и сбежал из семьи потому, что там его постоянно пилили и учили уму-разуму. Поэтому не становитесь для него второй мамочкой, а позвольте самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. Тогда и в ваших отношениях будет царить мир и взаимопонимание.