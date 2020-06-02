Настраивать его против бывшей и еще 10 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
Не требовать от него отпустить предыдущую привязанность
Если в самом начале отношений вы будете закрывать глаза на некую ностальгию вашего избранника по прошлому, то со временем вам начнет казаться, что вас в постели трое: вы, он и его бывшая пассия, которую он все никак не может выкинуть из головы. И дело даже не в том, что он может все еще испытывать к ней какие-то романтические чувства. Возможно, их будет держать вместе какой-то неразрешенный вопрос или общие проблемы. Поэтому, если ваш кавалер все еще находится в подвешенном состоянии, то дайте ему немного времени определиться, чего же он хочет на самом деле. Расскажите, что вы бы хотели конкретики и планируете с ним совместное будущее. Так вы сможете быть уверены, что не являетесь для него просто «заменой» бывшей пассии, а он действительно видит свою дальнейшую жизнь с вами.
Пытаться сравнивать себя с его предыдущей пассией
Эксперты утверждают, что это прямой путь к расставанию. Во-первых, может случиться так, что сравнение будет не в вашу пользу и ваш кавалер, взвесив все «за» и «против», решит пойти с повинной к своей бывшей. Но не зря ведь говорят: «с глаз долой, из сердца вон», поэтому чем меньше вы будете напоминать избраннику о его прошлом, тем лучше. А во-вторых, зачем пытаться быть на кого-то похожей? Будьте самой собой и не пытайтесь кого-то в чем-то превзойти. Ведь если мужчина решил строить отношения с вами, значит, вы уже чем-то его покорили.
Слишком быстро сближаться
Не стоит кидаться в омут с головой сразу же, как только закрылась дверь за вашим предыдущим избранником. Дайте время и себе, и своему кавалеру привыкнуть к новому статусу, что-то обдумать, провести работу над ошибками и понять, чего же вы на самом деле хотите от жизни (и от ваших отношений в том числе). Убедитесь, что вы оба готовы к сближению и дальше хотите двигаться вместе навстречу к светлому будущему.
Фото: pexels.com
Взвалить на себя ответственность за отношения
Даже если у мужчины было болезненное расставание и сейчас он не способен ни на что, кроме как восстанавливаться и набираться душевных сил, это не значит, что вам нужно брать все в свои руки и командовать парадом. Иначе ваш избранник может сесть на шею и взвалить все обязанности (да и ответственность) на ваши хрупкие плечи. А затем на ваше недовольное замечание, что вам сложно справляться со всеми делами сразу, удивленно отметить, что это вы же сами задали такой формат отношений, а он лишь с этим согласился. Чтобы ваш партнер восстановился как можно быстрее, дайте ему возможность проявить свои мужские качества и почувствовать себя главным. Тогда он будет понимать, что от его поступков и решений зависит не только его, но и ваша дальнейшая жизнь.
Бесцеремонно копаться в его прошлом
Не вздумайте лезть в душу, даже если вас распирает любопытство, почему, да как расстался ваш партнер со своей предыдущей пассией. Если человек сочтет нужным, то поделится с вами подробностями, ну, а нет, так обмолвится в общих чертах, почему распались его прошлые отношения. Можно, конечно, на берегу обговорить основные моменты – вы расскажете, что для вас неприемлемо и как вы видите ваш с ним союз и он в свою очередь поведает вам о том, что он ждет от ваших отношений и какие моменты для него являются важными.
Стать для него «лекарством» от одиночества и разочаровани
Становиться «жилеткой» или «таблеткой от одиночества» эксперты тоже не рекомендуют. Сразу же объясните своему избраннику, что вам нужны серьезные отношения, а не разовые встречи, пока он не отойдет от предыдущих отношений и не найдет кого-нибудь более подходящего. Если ваш партнер относится к вам серьезно и уважает ваше мнение, то он сразу же обозначит серьезность своих намерений. Ну, а если он озвучит, что его сейчас интересует исключительно секс и не больше, то делайте свои выводы и не тратьте впустую время.
Игнорировать его детей (или давать советы по их воспитанию и общению с бывшей)
Если вы решили связать свою судьбу с разведенным мужчиной, то будьте готовы к тому, что у него уже будут дети от предыдущего брака в то время, как вы пока еще только мечтаете о первенце. Не стоит ставить своему избраннику ультиматум «либо я, либо твои дети», ведь логично, что он может предпочесть вам своих наследников. Не ревнуйте его к прошлому, не запрещайте видеться с детьми и не учите, как именно ему воспитывать своих отпрысков или общаться с их матерью. Иначе вы настроите его против себя и спровоцируете разрыв отношений.
Учить жизни и игнорировать его привычки и принципы
Не забывайте, что вы решили строить отношения не с юнцом, который ничего не знает о жизни, а со зрелым мужчиной, у которого за плечами уже был брак (а то и не один). И наверняка ваш избранник разбирается в бытовых вопросах и имеет какой-никакой житейский опыт. Ведь, возможно, он и сбежал из семьи потому, что там его постоянно пилили и учили уму-разуму. Поэтому не становитесь для него второй мамочкой, а позвольте самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. Тогда и в ваших отношениях будет царить мир и взаимопонимание.
Фото: pexels.com
Надеяться на идеальный секс
Что касается интимного вопроса, то глупо надеяться, что раз мужчина уже был в длительных отношениях, то он точно знает, как и что делать в постели, чтобы доставить вам неземное удовольствие. Тут дело не в количестве браков за плечами, а в самом человеке – возможно, ваши темпераменты или пристрастия не совпадают и тут уже ничего не поделаешь. Ведь то, что для него приемлемо (и поощрялось в предыдущих отношениях) может совершенно не подходить вам и наоборот. Поэтому обсудите со своим партнерам все пикантные моменты и выберете то, что понравится вам обоим.
Принимать желаемое за действительное
Вопреки расхожему мнению, что после расставания мужчины сразу же пускаются во все тяжкие и очень быстро находят новую любовь, многие представители сильного пола очень долго не могут решиться на что-то серьезное, предпочитая в первое время обходиться свободными отношениями или необременительными сексуальными связями. Поэтому если ваш кавалер сразу же обозначил, что пока он не готов к серьезным переменам и может предложить вам исключительно сексуальные встречи, то не стоит думать, что вам удастся через какое-то время женить его на себе. Пока человек сам не поймет, что готов к такому решительному шагу, вам не стоит тешить себя иллюзиями, заказывать банкет и покупать свадебное платье.
Проводить с ним слишком мало времени
Редко видеться со своим избранником также плохо, как и напоминать о себе 24 часа в сутки. Даже если вы нацелены на карьеру и давно уже видите себя сильной независимой женщиной, все равно найдите время на своего кавалера. В противном случае ваш мужчина может решить, что работа для вас дороже, чем он и уйдет к той, которая не будет работать сутками напролет, в ущерб отношениям.
Фото: Pixabay.com
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