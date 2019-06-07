Над бровью – счастливый брак, над губой – веселый нрав: что расскажут родинки на вашем теле

На лице

Небольшая аккуратная родинка над правой бровью у женщин сулит удачное замужество, а вот над левой – неудачу в личной жизни. Обладательниц «мушки» на переносице считают предсказательницами, умеющими найти подход к любому человеку и решить даже самую сложную проблему. Родинка чуть выше, на лбу, свидетельствует о больших умственных способностях и стремлении сделать что-то полезное для человечества. Родинки под левым глазом указывают на склонность к переживаниям и самопожертвованию, а под правым – на оптимизм и нежелание жертвовать своей свободой ради серьезных отношений. Родника на губах выдает в вас чувственную натуру, стремящуюся к роскоши и признанию. Кроме того, это является признаком легкого и веселого нрава, поэтому скучать с вами точно не придется. А вот сексуальная родинка над губой, как у Синди Кроуфорд, например, указывает на то, что у вас сильный характер, вы обладаете лидерскими качествами, привыкли всегда и во всем полагаться только на себя и если что-то задумали, то исполните это, несмотря на осуждение окружающих. Родника на правой щеке бывает у творческих личностей, обладающих проницательностью, трудолюбием и нацеленностью на успех. А вот на левой – у тех, кто быстро шагает по карьерной лестнице и считает, что именно семья является их главным богатством. «Мушка» на носу характеризует вас как обаятельного человека, для которого нет ничего хуже рутины и ожидания. А вот отметка на подбородке указывает на то, что вы любите всеми командовать и вас прямо преследует удача и везение по жизни (чем бы вы ни занимались). Родинка на ушах выдает в вас хвастливую личность, не умеющую держать свои обещания, а отметка на шее – об изменчивости и (в большинстве случаев) о том, что дамы повторяют судьбу своей матери.

На руках

Родинки между пальцами могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем и сложностях в отношениях с близкими людьми, на большом пальце – о предназначении помогать людям и большой вероятности разорения, на среднем пальце – об упущенных возможностях, творческом начале и желании пробиться к славе, на указательном – неплохие политические задатки и авторитете в определенных кругах, на мизинце – излишняя эмоциональность и влюбчивость, на безымянном – невозможность обрести счастья в любви. На правом плече отметки могут указывать на тяжелую судьбу и такую же малоприятную работу, на запястье – ранимость и сверхчувствительность, на локтях – неприспособленность к жизни, на ладонях - о неприятии общепринятых норм и стремлении к отшельничеству.