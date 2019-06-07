Над бровью – счастливый брак, над губой – веселый нрав: что расскажут родинки на вашем теле

На лице
Небольшая аккуратная родинка над правой бровью у женщин сулит удачное замужество, а вот над левой – неудачу в личной жизни. Обладательниц «мушки» на переносице считают предсказательницами, умеющими найти подход к любому человеку и решить даже самую сложную проблему. Родинка чуть выше, на лбу, свидетельствует о больших умственных способностях и стремлении сделать что-то полезное для человечества. Родинки под левым глазом указывают на склонность к переживаниям и самопожертвованию, а под правым – на оптимизм и нежелание жертвовать своей свободой ради серьезных отношений. Родника на губах выдает в вас чувственную натуру, стремящуюся к роскоши и признанию. Кроме того, это является признаком легкого и веселого нрава, поэтому скучать с вами точно не придется. А вот сексуальная родинка над губой, как у Синди Кроуфорд, например, указывает на то, что у вас сильный характер, вы обладаете лидерскими качествами, привыкли всегда и во всем полагаться только на себя и если что-то задумали, то исполните это, несмотря на осуждение окружающих. Родника на правой щеке бывает у творческих личностей, обладающих проницательностью, трудолюбием и нацеленностью на успех. А вот на левой – у тех, кто быстро шагает по карьерной лестнице и считает, что именно семья является их главным богатством. «Мушка» на носу характеризует вас как обаятельного человека, для которого нет ничего хуже рутины и ожидания. А вот отметка на подбородке указывает на то, что вы любите всеми командовать и вас прямо преследует удача и везение по жизни (чем бы вы ни занимались). Родинка на ушах выдает в вас хвастливую личность, не умеющую держать свои обещания, а отметка на шее – об изменчивости и (в большинстве случаев) о том, что дамы повторяют судьбу своей матери.
На руках
Родинки между пальцами могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем и сложностях в отношениях с близкими людьми, на большом пальце – о предназначении помогать людям и большой вероятности разорения, на среднем пальце – об упущенных возможностях, творческом начале и желании пробиться к славе, на указательном – неплохие политические задатки и авторитете в определенных кругах, на мизинце – излишняя эмоциональность и влюбчивость, на безымянном – невозможность обрести счастья в любви. На правом плече отметки могут указывать на тяжелую судьбу и такую же малоприятную работу, на запястье – ранимость и сверхчувствительность, на локтях – неприспособленность к жизни, на ладонях - о неприятии общепринятых норм и стремлении к отшельничеству.
Фото: vostock-photo/shutterstock
На спине
Такие отметки, согласно славянским поверьям, могут быть знаками предательства со стороны близкого окружения (например, в прошлой жизни вы могли жестоко пострадать от обмана любимого человека). Кроме того, такие люди очень требовательны к себе и другим. Отметка в районе подмышки свидетельствует о том, что такая особа ищет сильного мужчину, защиту и покровительство, на пояснице – тесная связь с близкими, кристальная честность и неконфликтность.
На животе
Родинки в пупке (или очень близко к нему) сулят удачу в делах и счастье в личной жизни, «мушки» на правой стороне живота указывают на то, что вы пользуетесь большим авторитетом, на левой стороне – вы очень ревнивы и ищите варианты «легких» денег. Если подняться чуть выше, то родинки, расположенные по центру груди являются знаком постоянства и стабильности, на правой груди – чрезмерной привязанности к людям, на левой – пылкости и страстности. Много родинок на теле означает, что вы баловень судьбы и у вас очень развитая интуиция.
На ногах
«Мушки» на бедрах говорят о том, что вы не привыкли доводить дела до конца, постоянно отвлекаетесь на какие-то несерьезные моменты вместо того, чтобы сосредоточиться на главном. Отметки на коленях бывают у нетерпеливых личностей, привыкших жить здесь и сейчас. Пятнышки на стопах свидетельствуют о вашей жизнестойкости и любопытстве, на боковых поверхностях таза – семейности и уважении традиций, на икрах – популярность у противоположного пола, на лодыжках – о даре предвидения и убеждения, на больших пальцах ног – о возможности фиктивного брака или неудачного союза с неподходящим человеком. Родинки в интимной зоне указывают на щедрость, верность и нежелание жертвовать личной жизнью ради карьеры.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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