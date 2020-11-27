На страже бюджета: 9 лайфхаков, которые помогут вам сэкономить на продуктах питания
«У меня есть план!»
Чтобы не разориться после похода в магазин, эксперты рекомендуют перед его посещением составить список необходимого и плотно перекусить. Так вы точно ничего не забудете или не станете хватать с полок все подряд, лишь бы утолить чувство голода. Кроме того, попробуйте составлять меню сразу на неделю — так вы сможете сразу же закупиться необходимыми продуктами и тратить время, силы и деньги впустую.
«Никакой налички, только карта с определенной суммой!
По словам экспертов, самое эффективное — оставить наличку дома и взять с собой в магазин карту, на которой будет ровно столько денег, сколько вы готовы потратить за раз (и ни копейкой больше). Это убережет вас от ненужных трат и так вы всегда будете в курсе, сколько средств у вас осталось и на что конкретно вы потратили деньги в тот или иной день.
«Без полуфабрикатов и готовой выпечки вполне можно обойтись»
Если вы откажетесь от покупки полуфабрикатов или готовой продукции, то вы сэкономите значительную часть бюджета, утверждают эксперты. А все потому, что в магазине на данную продукцию делают большую наценку, поэтому если вы посчитаете стоимость этих товаров по отдельности, то поймете, что гораздо выгоднее (и полезнее) приготовить те же самые блюда дома. К тому же так вы будете уверены в качестве используемых ингредиентов и не станете гадать, что же такое (и зачем) туда добавили.
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«Промокоды и дисконтные карты — наше все»
Не стоит стесняться отслеживать скидки, использовать промокоды или дисконтные карты при приобретении того или иного товара. К тому же многие дисконтные карты являются накопительными и по желанию можно будет списать часть бонусов в счет оплаты (при условии, что на карте у вас набралось достаточное количество бонусов, конечно).
«2 по цене 1 не всегда выгодно»
Безусловно, если вам нужно несколько одинаковых товаров, то акция «2 по цене 1» вас действительно выручит. Но если вам не нужна однотипная продукция, то не стоит жадничать и скупать «все и сразу», ведь, скорее всего, вы не осилите все, поэтому большая часть приобретенного будет просто занимать место на полке или в холодильнике.
«Шоппер вместо пакета»
Большинство осознанных людей уже давно отказались от пакетов, предпочитая упаковывать покупки в заранее приготовленный шоппер: и природу берегут, и денег экономят, и дом не засоряют пакетиками. К тому же наверняка у вас бывали ситуации, когда у пакета не выдерживали ручки от тяжести продуктов и все содержимое падало на пол (или на асфальт, кому как повезет). С шопперами такое практически не случается, поэтому есть гарантия того, что вы донесете свои покупки до дома в целости и сохранности.
«Почему бы не подружиться с оптовиками?»
В последнее время вновь становится популярным приобретать продукты в складчину, договорившись, например, с родными или друзьями и купив товары не в розничном магазине, а у оптовиков. Во-первых, так намного удобнее, ведь можно взять муку, сахар, соль, крупы, макароны, специи и прочие продукты длительного хранения не на один раз и на какое-то время просто забыть о необходимости бежать за ними в ближайший магазин. А во-вторых, чем больше людей участвует в закупке, тем выгоднее в итоге вам обходится товар. Организуйте в своем доме специальное место для хранения таких запасов и пополняйте их по мере необходимости.
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«Зрите в корень»
Многие люди знают, что более дешевые (но не значит — некачественные) и свежие товары размещают на самых нижних полках или в самых дальних углах стеллажа, чтобы их сложно было заметить с первого взгляда. А вот на уровне самых глаз размещают как раз ту продукцию, у которой истекает срок годности, либо цена намного выше аналогичных товаров демократичных марок. Поэтому чтобы не спускать свой бюджет на что попало, возьмите себе за правило не бросаться на первое же попавшееся, выставленное на передний план, а спокойно осмотреть представленную продукцию и взять то, что подойдет вам по качеству и по цене.
«Не переплачиваем за имя»
Эксперты напоминают, что при выборе товара, в первую очередь необходимо обращать внимание на качество, срок годности и состав, а не на имя. Зачастую оказывается так, что продукт никому не известной марки (например, той, что только выходит на рынок и ищет своего покупателя) оказывается намного вкуснее и полезнее, чем его более дорогие и раскрученные «собратья». Поэтому ориентируйтесь на собственное мнение и вкус, а не на ту информацию, которую вам навязывает реклама.
Фото: Pexels.com
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