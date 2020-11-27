На страже бюджета: 9 лайфхаков, которые помогут вам сэкономить на продуктах питания

«У меня есть план!»

Чтобы не разориться после похода в магазин, эксперты рекомендуют перед его посещением составить список необходимого и плотно перекусить. Так вы точно ничего не забудете или не станете хватать с полок все подряд, лишь бы утолить чувство голода. Кроме того, попробуйте составлять меню сразу на неделю — так вы сможете сразу же закупиться необходимыми продуктами и тратить время, силы и деньги впустую.

«Никакой налички, только карта с определенной суммой!

По словам экспертов, самое эффективное — оставить наличку дома и взять с собой в магазин карту, на которой будет ровно столько денег, сколько вы готовы потратить за раз (и ни копейкой больше). Это убережет вас от ненужных трат и так вы всегда будете в курсе, сколько средств у вас осталось и на что конкретно вы потратили деньги в тот или иной день.

«Без полуфабрикатов и готовой выпечки вполне можно обойтись»

Если вы откажетесь от покупки полуфабрикатов или готовой продукции, то вы сэкономите значительную часть бюджета, утверждают эксперты. А все потому, что в магазине на данную продукцию делают большую наценку, поэтому если вы посчитаете стоимость этих товаров по отдельности, то поймете, что гораздо выгоднее (и полезнее) приготовить те же самые блюда дома. К тому же так вы будете уверены в качестве используемых ингредиентов и не станете гадать, что же такое (и зачем) туда добавили.