На счастье, любовь и удачу: современные обереги, защищающие не хуже древних талисманов

Тату

С древних времен люди украшали свои тела рисунками, предполагая, что эти символы уберегут их от злых духов. Современные татуировки также выполняют роль оберегов, но сейчас они выглядят намного реалистичнее и несут в себе больше смысла. Вот только к выбору того, что вы хотите нанести на тело, нужно отнестись очень серьезно. Вы ведь не хотите вместо защитного оберега получить нечто невразумительное и нелепое. Кстати, чтобы сделать такую защиту, не обязательно соглашаться на настоящую татуировку – можно нанести соответствующий рисунок хной. Это будет не менее действенно и более безопасно.

Трехцветный браслет

Такой оберег вполне можно изготовить самостоятельно. Если у вас найдутся дома нитки красного, зеленого и синего цвета, то заплетите из них тугую косичку, завязите несколько узелков и носите на руке, не снимая (только проследите, чтобы браслет не сильно врезался в кожу, но и не болтался, иначе вы его просто потеряете). Красный цвет будет привлекать к вам удачу, зеленый – деньги, а синий – здоровье.

Булавка с бусинкой

Булавки с внутренней стороны одежды защищают от сглаза и порчи. Чтобы усилить эффект, можно взять декоративную булавку, повесить на нее бусинку и заколоть на манжете, на брюках или подоле платья. Только будьте осторожны и проверьте, надежно ли «защелкнут» оберег, иначе можно ненароком пораниться.