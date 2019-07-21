На счастье, любовь и удачу: современные обереги, защищающие не хуже древних талисманов

Тату
С древних времен люди украшали свои тела рисунками, предполагая, что эти символы уберегут их от злых духов. Современные татуировки также выполняют роль оберегов, но сейчас они выглядят намного реалистичнее и несут в себе больше смысла. Вот только к выбору того, что вы хотите нанести на тело, нужно отнестись очень серьезно. Вы ведь не хотите вместо защитного оберега получить нечто невразумительное и нелепое. Кстати, чтобы сделать такую защиту, не обязательно соглашаться на настоящую татуировку – можно нанести соответствующий рисунок хной. Это будет не менее действенно и более безопасно.
Трехцветный браслет
Такой оберег вполне можно изготовить самостоятельно. Если у вас найдутся дома нитки красного, зеленого и синего цвета, то заплетите из них тугую косичку, завязите несколько узелков и носите на руке, не снимая (только проследите, чтобы браслет не сильно врезался в кожу, но и не болтался, иначе вы его просто потеряете). Красный цвет будет привлекать к вам удачу, зеленый – деньги, а синий – здоровье.
Булавка с бусинкой
Булавки с внутренней стороны одежды защищают от сглаза и порчи. Чтобы усилить эффект, можно взять декоративную булавку, повесить на нее бусинку и заколоть на манжете, на брюках или подоле платья. Только будьте осторожны и проверьте, надежно ли «защелкнут» оберег, иначе можно ненароком пораниться.
Фото: vostock-photo
Заговоренная монетка
Чтобы в кошельке всегда водились деньги, и удача не покидала вас, носите с собой заговоренную монетку (или неразменную купюру, которая будет притягивать к вам богатство). Для изготовления такого оберега вам понадобится монетка (любым номиналом), сковорода и терпение. Для начала перебросьте монетку через левое плечо, затем поднимите и подержите на раскаленной сковороде. Только действуйте аккуратно, чтобы не обжечься. После этих манипуляций у вас появится свой металлический талисман.
Двухцветный камень
Если вы часто бываете у водоема, то найдите на берегу круглый камень, размером примерно с кулак. Но учтите, что в качестве оберега подойдет не любой камешек, а лишь тот, у которого одна половинка будет белой, а другая черной. Дома промойте свою находку под проточной водой, положите на подоконник и когда он полностью высохнет под солнечными лучами, возьмите его в руки, мысленно попросив, чтобы он стал «каменным защитником» вашего жилища.
Мешочки изобилия
Этот оберег можно изготовить самостоятельно. Вам понадобится лишь лоскуток мешковины, из которого нужно сшить мешочек, крупа (фасоль, горох, кукуруза, семечки, красный жгучий перец). Наполните ваш оберег и разместите возле входной двери. Это принесет финансовое благополучие, стабильность и достаток в ваш дом.
Фото: vostock-photo
«Зеленые защитники»
Издавна люди верили в то, что растения обладают особой силой, способной исцелить, приманить удачу, отвадить недоброжелателей и завистников. Зеленые растения и сейчас способны защитить ваше жилище от воздействия негативной энергии и существенно улучшить материальный достаток. Если вы хотите получить такой оберег, то выбирайте для дома кактусы, алоэ, «денежное дерево», комнатную герань, а для сада – акацию. Не стоит обходить стороной и мяту, можжевельник, вербу, полынь (ее размещают возле входной двери, чтобы она не пускала тех, кто пришел к вам со злым умыслом).
«Косы» из перца и чеснока
Возможно, «косы» и венки из лука и чеснока сейчас не вьет, однако современная версия, изготовленная из того же чеснока и жгучего красного перца, придется как нельзя кстати. Этот оберег не только станет декоративным украшением кухни, но и будет защищать ваш дом от недоброжелателей, а также поможет вам обрести достаток и благополучие.
Свечи
Свечи, в том числе и арома, тоже могут стать прекрасным оберегом. Считается, что горячие свечи забирают с собой весь негатив и очищают жилище. Кроме того, чтобы усилить этот эффект, необходимо немного их подержать в соли (можно просто высыпать немного соли на тарелку, выложить сверху свечи и оставить на некоторое время), которая обладает защитной силой, потом зажечь и оставить, пока они не догорят.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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