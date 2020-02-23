### Он обходителен и галантен«А что тут такого?» - могут усомниться некоторые дамы, которые наверняка имели дело с эдаким благородным рыцарем. На самом деле, галантные мужчины встречаются крайне редко и если его, так называемые, хорошие манеры вас настораживают, то лучше бегите от него подальше, пока не стали очередной жертвой этого Дон Жуана. Психологи утверждают, что бабники лишь стараются подражать воспитанным мужчинам из высшего общества, но их поведение – ни что иное, как игра на публику с целью привлечь (и удержать) ваше внимание. Они тонко чувствуют женщин и к каждой из них подбирает свой ключик. Например, если он увидит у вас колечко на пальце, то наверняка будет давить на легкие необременительные отношения или ни к чему не обязывающий секс. Некоторые замужние особы, уставшие от быта и рутины, действительно ничего не имеют против приятного общения и флирта, а потому с легкостью соглашаются на правила игры. Тем же барышням, которые грезят о семье и детях, Дон Жуаны пылко обещают вечную любовь, красивую свадьбу и наполненный детским смехом роскошный загородный дом (а чего мелочиться?). Веселых хохотушек они будут завоевывать забавными историями из жизни (которых у них в запасе столько, что впору издавать уже книгу), а романтичным мечтательницам начнут петь серенады и читать стихи о любви. Они знают, что самый быстрый (и действенный) способ завоевание женских сердец – вовремя пустить слезу и надавить на жалость. Поэтому в подходящий момент они разыграют свой главный козырь, и вы глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в ловко расставленной ловушке бабника. ### Он не впускает вас в свою жизньБабники хоть и производят впечатление общительных людей, однако строго регламентируют темы для общения и держат определенную дистанцию. Другими словами, они могут обсуждать с вами все, что угодно, кроме того, что действительно творится у них в душе и какие невзгоды (или радости) происходят в личной жизни. Они не станут посвящать вас в свои планы и при малейшей попытке выяснить какие-либо подробности просто исчезнут из поля вашего зрения. А все потому, что у них, помимо вас, есть еще несколько претенденток на сердце, поэтому они не считают нужным раскрываться перед каждой из них. Еще один важный звонок, который должен вас насторожить – бабник ни за что не станет знакомить вас с друзьями и родными, но при этом не станет возражать, если вдруг вы захотите ввести его в свой круг общения. Ведь через какое-то время он все равно переключится на кого-то другого, поэтому ему абсолютно не важно, что о нем подумают ваши знакомые (возможно, они его увидят раз или два в своей жизни, так зачем же паниковать и выдавать себя раньше времени).### Он говорит без умолкуСоздается впечатление, что у этого Дон Жуана рот действительно не закрывается – он готов поддержать любую тему, но лишь только, если это не касается его личной жизни. Чтобы не дать вам возможность опомнится и сосредоточиться на его биографии, он будет щебетать о милых пустяках, петь вам дифирамбы и засыпать комплиментами. Его расчет очень прост – пока он восхищается вашей красотой и талантами, усыпляя вашу бдительность, вы не станете устраивать допросы с пристрастием и усложнять ему жизнь. Все чего хочет бабник – необременительные встречи и приятное времяпрепровождение. Ну, а большее, увы, его просто не интересует.### Он старается не называть вас по имениНо вовсе не потому, что преисполнен к вам нежностью, а в целях конспирации. Дон Жуану так просто запутаться в своих пассиях (действительно, где уж тут запомнить все имена, если девушек он меняет чаще, чем перчатки), что он просто выбирает несколько милых «типовых» прозвищ, которые идеально бы подошли всем его дамам. И им приятно, и ему не нужно тратить время на то, чтобы вспомнить кого как зовут. Поэтому, если ваш новый избранник никак не может определиться с вашим именем, да и в телефоне вы у него записаны как-нибудь нейтрально, то перед вами наверняка классический бабник, который растворится как сон, едва вы начнете задавать ему неудобные вопросы или, как только на горизонте появится более интересный объект. ### Он сам назначает встречи и ничего не планирует заранееЕсли, как только вы пытаетесь упорядочить ваши встречи и спланировать что-то наперед ваш мужчина теряется и пропадает на какое-то время, то вы наверняка имеете дело с ловеласом, у которого в запасе еще несколько очарованных им особ. Ему действительно сложно что-то спланировать наперед, ведь он и сам не знает, в чьей постели он окажется вечером или с кем отправится завтракать утром. Именно поэтому бабник старается «развести» своих женщин и распределить свое внимание на каждую из них. Он настоятельно просит вас не обрывать ему телефон, ссылаясь на дедлайны и нервную обстановку на работе и предпочитает выходить на связь тогда, когда удобно именно ему. При этом он старается назначать свидания в одном и том же месте, чтобы случайно не нарваться на кого-то из знакомых или ничего не знающих друг о друге девушек.### Он буквально не выпускает телефон из рукЕсли ваш кавалер ест, спит и ходит в ванную исключительно с телефоном, то, скорее всего, он просто не хочет, чтобы вы ненароком увидели то, что для вас не предназначено. Нет, конечно, если он инвестиционный банкир или топ-менеджер, от быстроты реакции которого зависит прибыль (или убыток) компании, тогда да, его нежелание расставаться с гаджетом вполне оправдано. Но в остальных случаях будьте уверены, у него в телефоне найдется немало женских контактов, недвусмысленных сообщений и провокационных фото. Это часть его жизни, куда вам, разумеется, доступ заказан. ### Он сразу же забывает то, что вы ему говорилиЕсли ваш избранник регулярно страдает провалами памяти, не может вспомнить не то, что важные даты, а то, что вы с ним обсуждали буквально пять минут назад, да и имя ваше он тоже вряд ли может назвать с первого раза, то свидетельствует, что у мужчины нет серьезных намерений по отношению к вам и, скорее всего, вы не единственная в его «амурном списке» на данный момент. Кавалер, который не видит без вас своего будущего, будет ловить каждое слово и внимательно относиться ко всему, что касается вас (чтобы случайно не забыть важную информацию, он занесет ее в телефон и на всякий случай продублирует в записной книжке, мало ли что). Ну а бабнику, ищущему лишь легкий секс и флирт, абсолютно все равно в какой день (или даже месяц) вы встретились, когда у вас состоялся первый поцелуй или, когда у вас день рождения. Выводы, как говорится, делайте сами. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!