Почему так важно простить своих родителей и как это сделать правильно

«Вы не понимаете! Финансовая стабильность – это не то, к чему я стремилась. Да, у меня есть призвание, уверенность в завтрашнем дне и возможность купить все, что я пожелаю. Вот только счастья мне это не прибавило. С самого детства я мечтала стать дизайнером и создавать красивые наряды. Даже на специальные курсы записалась. Однако родители решили, что это слишком несерьезно и заставили меня пойти учиться на финансиста. В итоге 5 лет бесполезной учебы и нелюбимая работа, от которой хочется выть волком. Я к шитью моя страсть не угасла, хоть и понимаю, что время упущено и теперь мне нужно будет учиться всему заново, если захочу сменить сферу деятельности. И зачем я послушала родителей в свое время?», - поделилась своей историей 36-летняя Дарья, которая, как и все творческие люди, страдает от того, что не может найти применение своим талантам в «серьезной» работе. Она уверена, что если бы в свое время настояла на своем и решила бы заниматься тем, к чему лежала душа, то ее жизнь сложилась бы иначе. Ей бы не пришлось целыми днями корпеть над цифрами и отчетами, а можно было бы посвятить это время разработке эскизов и созданию шедевров. Девушка и рада бы сменить вектор, но боится, что в 37 лет она уже не станет таким востребованным специалистом, каким могла бы быть, если бы решилась на эту авантюру раньше. Но действительно ли в этом виновато старшее поколение, или просто у нашей героини не хватило смелости реализовать свои идеи, поэтому и надо было найти того, на кого можно было списать свои неудачи? И что бы изменилось в ее жизни, если бы она нашла в себе силы признать, что родители вовсе не виноваты в том, что она так и не смогла найти свое призвание?