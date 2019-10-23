Почему так важно простить своих родителей и как это сделать правильно
«Вы не понимаете! Финансовая стабильность – это не то, к чему я стремилась. Да, у меня есть призвание, уверенность в завтрашнем дне и возможность купить все, что я пожелаю. Вот только счастья мне это не прибавило. С самого детства я мечтала стать дизайнером и создавать красивые наряды. Даже на специальные курсы записалась. Однако родители решили, что это слишком несерьезно и заставили меня пойти учиться на финансиста. В итоге 5 лет бесполезной учебы и нелюбимая работа, от которой хочется выть волком. Я к шитью моя страсть не угасла, хоть и понимаю, что время упущено и теперь мне нужно будет учиться всему заново, если захочу сменить сферу деятельности. И зачем я послушала родителей в свое время?», - поделилась своей историей 36-летняя Дарья, которая, как и все творческие люди, страдает от того, что не может найти применение своим талантам в «серьезной» работе. Она уверена, что если бы в свое время настояла на своем и решила бы заниматься тем, к чему лежала душа, то ее жизнь сложилась бы иначе. Ей бы не пришлось целыми днями корпеть над цифрами и отчетами, а можно было бы посвятить это время разработке эскизов и созданию шедевров. Девушка и рада бы сменить вектор, но боится, что в 37 лет она уже не станет таким востребованным специалистом, каким могла бы быть, если бы решилась на эту авантюру раньше. Но действительно ли в этом виновато старшее поколение, или просто у нашей героини не хватило смелости реализовать свои идеи, поэтому и надо было найти того, на кого можно было списать свои неудачи? И что бы изменилось в ее жизни, если бы она нашла в себе силы признать, что родители вовсе не виноваты в том, что она так и не смогла найти свое призвание?
Фото: vostock-photo
Детские обиды во взрослом возрасте встречаются не так уж и редко. Ведь, согласитесь, гораздо проще найти виноватых, чем признать, что это вы сами упустили время (и возможности), чтобы сделать что-то по-настоящему стоящее. И именно эти неоправданные обиды в итоге отравляют вам жизнь, мешают добиться успеха и почувствовать себя счастливым.
Увы, но бывает и так, что люди вырастают, добиваются определенного успеха (не без помощи все тех же родителей, которые в свое время поддержали советом или делом), и вынашивают план «мести» как бы проучить своих близких, сломавших, по их мнению, им жизнь. И ни о какой благодарности не может быть и речи – эти обиженные взрослые уверены, что они должны каким-то образом показать старшему поколению, что они не правы. Однако психологи уверяют, что это путь в никуда и призывают напротив понять (и принять) родителей, отпустить обиды и научиться брать ответственность за себя и свои поступки.
Почему вы никак не можете избавиться от чувства обиды?
- Вы не отпустили ситуацию и не простили свои промахи. Вам проще переживать все снова и снова, чем взять себя в руки и попытаться изменить ситуацию, обратив промахи себе во благо. Ведь зачастую успеха добиваются не те, кто никогда не ошибается или не терпит неудач, а те, кто признает эти самые неудачи, учится на своих ошибках и смело идет дальше к своей цели. Опустить руки можно всегда, но вы сначала попробуйте использовать все методы и лишь в самом крайнем случае признавайте поражение.
- Реальность не соответствует вашим ожиданиям. Мало кто из людей может похвастаться тем, что у них в жизни все сложилось именно так, как они мечтали. Судьба вносит свои коррективы, но это не значит, что вы не должны прилагать усилия для достижения целей. Возможно, вы шли к одной мечте, но поняли, что хотите немного не этого и скорректировали свои планы. И тогда все может оказаться еще лучше, чем вы себе представляли. Главное, не зацикливаться на неудачах, а пробовать снова и снова.
- Вы пытаетесь таким образом манипулировать, чтобы получить желаемое (а заодно вызвать чувство вины у тех, кто, по вашему мнению, виноват в ваших неудачах).
Чем грозит неумение прощать?
- Нестабильное материальное положение
- Невозможность обрести счастье и гармонию
- Отсутствие стабильных отношений с противоположным полом
- Провоцирование серьезных проблем со здоровьем
- Депрессия, апатия и нежелание менять свою жизнь
Фото: vostock-photo
Как исправить ситуацию?
- Не пытайтесь сразу простить, а попробуйте сначала понять. Вы не в праве осуждать своих родителей, ведь у них была своя точка зрения и свое видение того, как будет лучше для вас (хотя, возможно, вы и не разделяете их мнение).
- Потратьте силы не на то, чтобы в очередной раз сетовать на свою нереализованность, а на то, чтобы жить дальше и делать то, о чем вы всегда мечтали.
- Попробуйте наладить отношения с близкими. Это не значит, что вы должны стать лучшими друзьями, но если до этого моменты вы старались лишний раз не пересекаться с ними или вовсе вычеркнули из своей жизни, то сейчас самое время пересмотреть свое отношение и принять тот факт, что они все равно останутся вашими родителями, что бы ни случилось.
- Постарайтесь донести своим близким, какие именно моменты вас задели. Проговорите свои обиды и тогда, вы увидите, что вам станет намного легче. Ведь зачастую бывает, что окружающие даже не догадываются о том, сколько боли нам причиняют. По их мнению, они действуют из лучших побуждений, даже если это сильно вас ранит.
- Определите правила поведения и вседозволенность. Другими словами, объясните старшему поколению, что вы уже не тот маленький ребенок, которого они вправе были воспитывать по своему усмотрению. Вы выросли, а значит сами вправе решать, как быть в той или иной ситуации. Не идите на поводу у других людей, ведь в конце концов это ваша жизнь, а не их.
- Почаще напоминайте себе о том, что у вас все получится. Очень важно чувствовать поддержку и заботу близких, однако если этого нет, то не стоит отчаиваться и бросать все на полпути. Побольше уверенности в своих силах и все обязательно сложится так, как вы мечтали! Многие успешные люди, например, признаются, что действовали вопреки, лишь потому, что хотели доказать сомневающимся, что у них все получится. И не важно, сколько неудач они при этом потерпели, в итоге они все равно достигли своих целей.
Фото: vostock-photo
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