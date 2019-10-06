«Мне придется работать еще больше» и другие причины, почему современные мужчины как огня боятся успешных женщин

«Вот, скажите, зачем мне нужна успешная женщина? Чтобы я рядом с ней чувствовал свою несостоятельность? Или, например, если вдруг пойдут дети, то что она им скажет? Вот ваш папа, который ничего в этой жизни не добился? Мне хочется быть авторитетом, а не тенью своей самодостаточной супруги. Нет, спонсором я, конечно, тоже быть не собираюсь. Отношения должны быть партнерскими, равноправными. Поэтому моя дама обязательно будет заниматься карьерой. Но в меру, чтобы не быть успешнее и загруженнее меня», - делится своими впечатлениями наш герой, 37-летний Андрей, менеджер в крупной компании. Да, у него нет многомиллионного счета, но зато есть стабильная зарплата и небольшая квартира в Москве. Он для себя решил, что никогда не свяжет свою жизнь с той, что превосходит его по статусу. Мы пообщались и с другими представителями сильного пола (с разным уровнем дохода) и выяснили, почему же все-таки они бегут от женщин, не испытывающих никаких материальных проблем.

«Даже дома она будет включать босса»

Помните фильм «Москва слезам не верит», где слесарь, познакомившись с интересной женщиной, начинает рассуждать о том, что дама ни в коем случае не должна быть выше по положению, чем мужчина и должна заниматься исключительно домашними делами (а не руководить большим предприятием). Соответственно, дома он желает видеть милую особу, которая и приголубит, и вкусным обедом-ужином накормит. А бизнес-леди просто не сможет дать всю эту теплоту, потому что ее энергия будет уходить на реализацию проектов. Но представителям сильного пола зачастую не хватает именно этого – ощущения теплоты и понимание, что тебя ждут, любят и ценят дома.

«Ее будет интересовать исключительно работа»

А вот тут, пожалуй, можно согласиться. Дамам, поднимающим успешный бизнес, вряд ли будет интересно тратить все свое свободное время на ерунду и ничегонеделание. Это не значит, что они вовсе перестанут интересоваться делами своего избранника, но работа действительно будет для них на первом месте. Но при этом они постараются соблюсти баланс между семьей и карьерой, сделав так, чтобы ни одна из этих областей не осталась без внимания.