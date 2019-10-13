«Мне не нужны серьезные отношения»: 7 простых уловок, как перевести ваше общение с мужчиной на новый уровень

Нежелание расставаться с прошлым

Иногда мужчина не готов строить новые отношения лишь потому, что все еще не может отпустить свои прошлые привязанности. Или, напротив, он пережил слишком болезненное расставание и теперь не хочет, чтобы ему вновь разбили сердце. Поэтому ему гораздо проще жить без привязанностей и убеждать себя в том, что подобная защитная реакция возымеет свои действия. Здесь можно посоветовать только наладить эмоциональную связь с партнером, чтобы он понял, что может вам доверять и рассчитывать на взаимность.

Неудачные примеры среди друзей и родных

Еще один вариант, почему ваш избранник не спешит ввязываться во что-то серьезное, — неудачные примеры перед глазами, которые не вдохновляют на новые подвиги. Поэтому вам нужно набраться терпения и продемонстрировать своему партнеру, что в жизни бывают счастливые исключения и не обязательно ваши отношения будут такими же, как среди его друзей и родных. Все индивидуально и зависит лишь только от вас двоих.

Боязнь не оправдать ожидания

Возможно, ваш партнер не хочет сейчас брать на себя ответственность и переводить отношения в статус серьезных из-за отсутствия материальной базы и сомнений, что сможет дать вам все, чего вы достойны. Или еще вариант: вы намного успешнее своего избранника, поэтому на вашем фоне он чувствует себя абсолютным неудачником. В таком случае вам нужно показать, что статус и материальное положение не имеют для вас настолько большой ценности — гораздо важнее ваши чувства и отношения.