«Мне не нужны серьезные отношения»: 7 простых уловок, как перевести ваше общение с мужчиной на новый уровень
Спокойствие, только спокойствие
Как бы вам ни хотелось подстегнуть мужчину к решительным действиям, постарайтесь держать себя в руках и не торопить события. В противном случае, по мнению психологов, вы добьетесь лишь того, что ваш партнер сбежит от вас при первом же удобном случае. Мужчины не любят слишком настырных и навязчивых женщин, поэтому наберитесь терпения, займитесь своими делами и ждите решительных действий от своего партнера. Только определите для себя временные рамки, сколько именно вы ждете своего избранника. После этого имеет смысл спокойно обсудить то, что вас беспокоит.
Побольше непредсказуемости
Практически все дамы хотят выйти замуж, и это вполне нормальное желание. Однако, если вашего кавалера страшит сама мысль о той ответственности, которую ему придется взять на себя, если он решится сделать вам предложение, имеет смысл повести себя неординарно и заявить, что вы также не спешите обзавестись штампом в паспорте и хотите просто наслаждаться общением с ним. И тогда уже мужчина будет готов на все, лишь бы завоевать вас и показать остальным, что теперь вы вместе и у вас все серьезно.
Фото: vostock-photo
Нежелание расставаться с прошлым
Иногда мужчина не готов строить новые отношения лишь потому, что все еще не может отпустить свои прошлые привязанности. Или, напротив, он пережил слишком болезненное расставание и теперь не хочет, чтобы ему вновь разбили сердце. Поэтому ему гораздо проще жить без привязанностей и убеждать себя в том, что подобная защитная реакция возымеет свои действия. Здесь можно посоветовать только наладить эмоциональную связь с партнером, чтобы он понял, что может вам доверять и рассчитывать на взаимность.
Неудачные примеры среди друзей и родных
Еще один вариант, почему ваш избранник не спешит ввязываться во что-то серьезное, — неудачные примеры перед глазами, которые не вдохновляют на новые подвиги. Поэтому вам нужно набраться терпения и продемонстрировать своему партнеру, что в жизни бывают счастливые исключения и не обязательно ваши отношения будут такими же, как среди его друзей и родных. Все индивидуально и зависит лишь только от вас двоих.
Боязнь не оправдать ожидания
Возможно, ваш партнер не хочет сейчас брать на себя ответственность и переводить отношения в статус серьезных из-за отсутствия материальной базы и сомнений, что сможет дать вам все, чего вы достойны. Или еще вариант: вы намного успешнее своего избранника, поэтому на вашем фоне он чувствует себя абсолютным неудачником. В таком случае вам нужно показать, что статус и материальное положение не имеют для вас настолько большой ценности — гораздо важнее ваши чувства и отношения.
Фото: vostock-photo
Не умеет любить? Пусть дружит!
Психологи рекомендуют еще один способ, который поможет мужчине определиться, хочет ли он вас завоевывать дальше или же его вполне удовлетворит тот факт, что вы от него отдалились. Если вы встречаетесь уже какое-то время и все вроде неплохо, но партнер при этом не хочет даже слышать о переходе на новый уровень, то попробуйте перевести ваши отношения в дружбу. Оставьте вашего избранника на какое-то время, а на его возмущенные вопросы, что же случилось и почему вы пропали, спокойно объясняйте, что раз вы теперь друзья, то у вас тоже может быть личная жизнь и более важные дела. По словам экспертов, подобное охлаждение должно ударить по самолюбию мужчины, подстегнув его к тому, что нужно завоевывать понравившуюся даму, пока ее не увели другие. Если же этого не произошло, тогда вам просто не стоит тратить время на бесперспективного человека.
Открыть карты
Казалось бы, когда вы начинаете встречаться с человеком, то вполне очевидно, что вы испытываете к нему симпатию и планируете с ним совместное будущее. Однако мужчины зачастую относятся к этому иначе и даже не догадываются о ваших истинных желаниях. Они уверены, что вам просто хорошо вместе, так зачем же торопить события и что-то менять. Если вы хотите обозначить свои позиции и дать понять человеку, какие у вас на него планы, то откровенно поговорите с ним (без слез, истерик и упреков). Ни в коем случае не давите, но четко дайте понять, в каком статусе вы его рассматриваете.
Фото: vostock-photo
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