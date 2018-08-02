Мифы про олигархов, в которые давно пора перестать верить

Миф №1: у них много денег, поэтому им не нужно работать
На самом деле: денег много не бывает, к тому же, большинство успешных людей делают ставку не на финансы, а на рост и развитие личности. Ведь в жизни случается всякое и очень важно, чтобы помимо внушительного счета в банке вы из себя еще что-то представляли.
Миф №2: они живут в свое удовольствие, не делая ничего полезного для общества
На самом деле: они, конечно, много путешествуют, но в большинстве случаев это бывают деловые поездки, требующие личного присутствия на переговорах. Успешные люди посвящают работе практически все свое свободно время и не отвлекаются по пустякам. И зачастую вместо того, чтобы провести день-другой с семьей или просто поваляться с любимой книгой перед телевизором, они выберут работу и реализацию новых проектов.
Миф №3: жены олигархов спят до обеда, а затем пропадают в спортзале или салоне красоты
На самом деле: если, конечно, накануне они вернулись с какого-то важного мероприятия, на котором вместе с мужем общались с людьми или представляли новый проект, тогда, конечно, они не будут подниматься ни свет, ни заря, чтобы переделать множество дел. Безусловно, они следят за своим здоровьем и ни за что не пропустят спортивные тренировки или прием у своего косметолога. Но это не значит, что они эдакие нежные особы, которые спят каждый день до обеда. Многие жены олигархов имеют свой вполне успешный бизнес и поэтому четко выстраивают свой рабочий график, чтобы он был не в ущерб семье.
Миф №4: они выбирают одежду только люксовых марок или наряды от именитых кутюрье
На самом деле: некоторые из них действительно предпочитают брендовые наряды, но лишь потому, что они лучше скроены и идеально сидят на фигуре. Хотя в последнее время наблюдается такая тенденция, что неважно, какая бирка висит на одежде, главное, чтобы она красила, а не подчеркивала все ваши недостатки. К тому же, многие обеспеченные люди понимают, что одежда – это не то, во что стоит вкладывать свои деньги. Взять хотя бы основателя Facebook Марка Цукерберга. Этот миллиардер имеет в своем арсенале кучу однотипных серых футболок и утверждает, что чувствует себя абсолютно комфортно. Зато он не жалеет денег на благотворительность и технические разработки.
Миф №5: богатые люди выбирают в спутницы жизни девушек модельной внешности, не обращая внимания на их образованность
На самом деле: нельзя однозначно сказать, что обеспеченные люди смотрят исключительно на внешность – тут все зависит от личных предпочтений, конечно. Многие из них выбирают умных девушек, которые могут похвастаться высшим образованием и знанием в той области, в которой они получили диплом. Но это, конечно, не главный показатель. Эти мужчины в первую очередь хотят найти верную, порядочную, мудрую женщину, которая не будет их поучать, а станет равноправным партнером – любящим и понимающим.
Миф №6: все олигархи, без исключения, общаются лишь с себе подобными и смотрят свысока на других людей
На самом деле: безусловно, среди олигархов встречаются высокомерные и надменные личности, которые никого вокруг не замечают, а с людьми, добившимися гораздо более скромных высот в жизни, общаются исключительно в приказном тоне и сквозь зубы. Радует, что таких особей на самом деле немного и в большинстве своем случае богатые люди ведут себя, как самые обыкновенные. Что касается круга общения, то они несомненно выбирают успешных людей, но не потому, что общение с простыми личностями им в тягость, а затем, что это полезно для развития. Брать пример с того, кто лучше преуспел в жизни – это логично!
Миф №7: обеспеченные родители не занимаются воспитанием детей, для этого есть няни или гувернантки
На самом деле: как и в любой семье, здесь царит распределение обязанностей и четкое планирование. Но это не значит, что обеспеченные люди занимаются исключительно собой или карьерой, спихивая заботу о своих наследников на обслуживающий персонал. Они уделяют внимание своим детям, но, возможно, не так много, как те люди, у которых не такой напряженный график, но все же. А те же няни и гувернантки лишь помогают направить развитие ребенка в нужную сторону и скорректировать его поведение.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock