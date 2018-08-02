Мифы про олигархов, в которые давно пора перестать верить

Миф №1: у них много денег, поэтому им не нужно работать

На самом деле: денег много не бывает, к тому же, большинство успешных людей делают ставку не на финансы, а на рост и развитие личности. Ведь в жизни случается всякое и очень важно, чтобы помимо внушительного счета в банке вы из себя еще что-то представляли.

Миф №2: они живут в свое удовольствие, не делая ничего полезного для общества

На самом деле: они, конечно, много путешествуют, но в большинстве случаев это бывают деловые поездки, требующие личного присутствия на переговорах. Успешные люди посвящают работе практически все свое свободно время и не отвлекаются по пустякам. И зачастую вместо того, чтобы провести день-другой с семьей или просто поваляться с любимой книгой перед телевизором, они выберут работу и реализацию новых проектов.

Миф №3: жены олигархов спят до обеда, а затем пропадают в спортзале или салоне красоты

На самом деле: если, конечно, накануне они вернулись с какого-то важного мероприятия, на котором вместе с мужем общались с людьми или представляли новый проект, тогда, конечно, они не будут подниматься ни свет, ни заря, чтобы переделать множество дел. Безусловно, они следят за своим здоровьем и ни за что не пропустят спортивные тренировки или прием у своего косметолога. Но это не значит, что они эдакие нежные особы, которые спят каждый день до обеда. Многие жены олигархов имеют свой вполне успешный бизнес и поэтому четко выстраивают свой рабочий график, чтобы он был не в ущерб семье.

Миф №4: они выбирают одежду только люксовых марок или наряды от именитых кутюрье