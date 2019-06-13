«Меня не воспринимают всерьез»: 7 признаков эмоциональной незрелости и ее влияние на вашу карьеру

Эмоциональная незрелость отражается на всех сферах жизни. Она препятствует и карьерному росту. Такие люди жалуются на недостаточную зарплату, обвиняют во всем руководителя. Не могут начать свой бизнес или бросают его и терпят крах в самом начале пути…

Как избавиться от эмоциональной незрелости:

Умение планировать и ставить цели. Начиная с самых маленьких. Это один из важнейших навыков личной эффективности. Тут очень помогает принцип декомпозиции цели, когда мы разбираем ее на маленькие кусочки. Покажу на самом понятном примере по выпечке хлеба. Чтобы он получился, надо: купить ингредиенты, замесить тесто, выложить его в форму, испечь. Чтобы достичь любой цели, ее просто надо разбить на маленькие шажочки. Начните с простых задач. Например, с планирования выходного дня, но необычного, а вписав в него что-то новое.

Пресловутый выход из зоны комфорта. Но! Именно так человек взрослеет. Даже если вам за 30–40–50 — взрослеть не поздно! Ребенок невероятно мощно развивается, когда учится ползти, залезать на стул. И взрослому нужны новые горизонты, недостижимые, чтобы развиваться и взрослеть! Не стоит бросать работу, резко менять жизнь. Пусть для начала это будет новое блюдо, новый путь на работу, новые люди в окружении, которые вдохновляют вас в чем-то, новая музыка, новый жанр кино, которые вы никогда ранее не смотрели. Постепенно вы расширите свою способность действовать по-новому, и это поможет вам перейти на следующую ступень развития!

Умение договариваться с самим собой. Внутренний диалог будет выглядеть примерно так: — Я о-о-очень хочу шоколадку. — Но ты же хочешь похудеть? — Но шоколадка уже тут, у меня в руках, и я очень хочу съесть ее! — Выбирай: красивая фигура или сиюминутное удовольствие. (Что выбираете вы?)

Из таких диалогов состоит вся жизнь. Из выборов и договоренностей. Ребенок неспособен на это, он съест десять конфет без оглядки. Но мы же взрослые! Не принимайте молниеносных решений, остановитесь, подумайте, поговорите с собой. Это признак взрослой личности.

Работа в любимом деле. Когда вы делаете то, что вам искренне нравится, взросление происходит легко, как в игре, когда интересно дойти до следующего уровня! Найти дело жизни, которое будет доставлять удовольствие, иметь смысл и приносить хороший доход, — одна из самых главных задач человека, я уверена в этом!

Проактивное поведение. Представьте, что вы видите, как ребенок бежит на дороге. Вы предвидите потенциальный результат и резко останавливаете ребенка. То же самое с собой. Если вы видите, что что-то идет или может пойти не так, важно предотвратить это, не допустить этого, предприняв действия заранее. Большинство работает с последствиями, когда уже все плохо. Проактивный взрослый человек действует заранее, не допуская проблем!

Попробуйте составьте для себя план из пяти шагов, которые вы сделаете в ближайшие 72 часа и тогда вы запустите эти механизмы, которые помогут вам изменить жизнь к лучшему.