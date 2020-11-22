Любовь — любовью, а сон по расписанию: польза раздельных спален для супругов

Возможность спокойно отдохнуть или отойти после ссоры

Еще один неоспоримый плюс раздельного сна — возможность спокойно все обдумать и остыть, если вдруг вы вспылили и наговорили друг другу лишнего. А так вы можете разойтись по углам, отойти от ссоры, соскучиться друг по другу и наутро уже помириться. Да и просто, если вам нужно личное пространство и время, чтобы спокойно заняться своими делами, то вы сможете уединиться в своей комнате и не беспокоить партнера.

Адаптация под разные режимы дня

Наверняка супругам, которые привыкли жить по разным ритмам (например, она жаворонок, а он сова), сталкивались с такой проблемой, когда надо подстраиваться под партнера (когда он работает ночами над проектом и ложится спать под утро, когда ей уже вскоре нужно вставать на работу). В этом случае без раздельных спален никак не обойтись, если, конечно, вам дорого здоровье вашей второй половинки, ведь таким образом вы не будите любимого человека, собираясь на работу, да и он не нарушает ваш сон, пробираясь ночью на свое место. Психологи утверждают, что это поможет гармонизировать отношения и сделает вас только ближе.

Улучшение интимной жизни

Некоторые скептики уверены, что наличие раздельных спален скажется негативно на отношениях и сведет интимную жизнь на нет. Однако психологи считают иначе. Во-первых, следует помнить, что сон и секс никак не взаимосвязаны, ведь если вы хотите друг друга, то какая разница, в какой именно комнате вас накроет волна страсти. А во-вторых, стоит лишь обратиться к истории, чтобы понять, что раньше дома строились с учетом женской и мужской половины, у супругов были отдельные спальни и они устаивали себе ночные свидания по мере возникновения желания. При этом дама и кавалер могли в своих комнатах заниматься чем угодно, не опасаясь, что вторую половинку будут раздражать или напрягать какие-то их привычки или потребности. Таким образом, они заранее готовились к свиданиям и встречали своего партнера, что называется, при параде.