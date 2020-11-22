Любовь — любовью, а сон по расписанию: польза раздельных спален для супругов
Крепкий и здоровый сон
Основное преимущество отдыха в отдельных кроватях — крепкий и здоровый сон, когда никто из партнеров не пихает другого, не отбирает одеяло, не храпит или не шастает по ночам к холодильнику. Даже если ваша вторая половинка имеет чуткий сон, а вы привыкли засыпать под звук телевизора или перелистывания глянцевых журналов, то гораздо разумнее делать это в отдельной комнате, чтобы не копить раздражение и однажды не высказать все, что вы думаете друг о друге.
Никаких компромиссов
Когда вы начинаете жить вместе, то вам так или иначе приходится подстраиваться и мириться с теми или иными привычками. Например, если ваш избранник любит залезать в постель с чипсами или сухариками, а вы терпеть не можете спать на крошках, то вам лучше не устраивать скандалы и доводить до разрыва, а предложить вариант с отдельными комнатами. Тогда и вам, и вашей второй половинке будет намного комфортнее приобщиться к совместной жизни, не перекраивая себя под другого и не отказываясь совсем от того, к чему вы привыкли. Особенно сложно это дается зрелым парам, когда у каждого за плечами свой опыт и свои принципы.
Возможность спокойно отдохнуть или отойти после ссоры
Еще один неоспоримый плюс раздельного сна — возможность спокойно все обдумать и остыть, если вдруг вы вспылили и наговорили друг другу лишнего. А так вы можете разойтись по углам, отойти от ссоры, соскучиться друг по другу и наутро уже помириться. Да и просто, если вам нужно личное пространство и время, чтобы спокойно заняться своими делами, то вы сможете уединиться в своей комнате и не беспокоить партнера.
Адаптация под разные режимы дня
Наверняка супругам, которые привыкли жить по разным ритмам (например, она жаворонок, а он сова), сталкивались с такой проблемой, когда надо подстраиваться под партнера (когда он работает ночами над проектом и ложится спать под утро, когда ей уже вскоре нужно вставать на работу). В этом случае без раздельных спален никак не обойтись, если, конечно, вам дорого здоровье вашей второй половинки, ведь таким образом вы не будите любимого человека, собираясь на работу, да и он не нарушает ваш сон, пробираясь ночью на свое место. Психологи утверждают, что это поможет гармонизировать отношения и сделает вас только ближе.
Улучшение интимной жизни
Некоторые скептики уверены, что наличие раздельных спален скажется негативно на отношениях и сведет интимную жизнь на нет. Однако психологи считают иначе. Во-первых, следует помнить, что сон и секс никак не взаимосвязаны, ведь если вы хотите друг друга, то какая разница, в какой именно комнате вас накроет волна страсти. А во-вторых, стоит лишь обратиться к истории, чтобы понять, что раньше дома строились с учетом женской и мужской половины, у супругов были отдельные спальни и они устаивали себе ночные свидания по мере возникновения желания. При этом дама и кавалер могли в своих комнатах заниматься чем угодно, не опасаясь, что вторую половинку будут раздражать или напрягать какие-то их привычки или потребности. Таким образом, они заранее готовились к свиданиям и встречали своего партнера, что называется, при параде.
Снижение напряженных моментов
По данным недавних опросов, проведенных группой американских ученых, многим людям просто некомфортно спать с кем-то, их раздражает храп, борьба за одеяло или постоянное переворачивание с боку на бок того, кто находится рядом. Особенно нелегко приходится тем парам, которым ютятся на кровати скромных размеров лишь потому, что в обществе так принято. Это действительно раздражает и может стать причиной плохого настроения с утра и довести до конфликтов. Эксперты напоминают, что качественный сон очень важен для здоровья и хорошего самочувствия, поэтому не стоит им жертвовать в угоду навязанным стереотипам. Другими словами, если вы прекрасно ладите, но не можете высыпаться рядом друг с другом, то просто разойдитесь по разным кроватям и проблема будет решена. Вы будете бодры и настроены на романтичный лад. Ваша вторая половинка сразу оценит эти позитивные изменения.
Удачное решение для пар с детьми
Наверняка многим молодым родителям знаком ночной кошмар, когда приходится брать маленького ребенка с собой в постель и тогда о комфортном здоровом сне можно просто забыть. Как итог — усталость, раздражительность, плохое настроение, головная боль и прочие «прелести» бессонной ночи. Поэтому эксперты рекомендуют в таких ситуациях организовать дополнительное спальное место и по очереди ночевать там с малышом — один из родителей убаюкивает чадо, не мешая при этом другому спокойно отдыхать.
Фото: Pexels.com
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