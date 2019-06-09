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Лучше бы не просили: 7 «подстав» от Вселенной, которые вы не ожидали

Вы никогда не задумывались о том, что стоит лишь вам отправить Вселенной свой запрос, как можно с ним попрощаться: ваше желание или не сбудется вовсе, или исполнится, но совершенно не в том виде, как вы хотели или в то время, когда вам это вовсе уже и не нужно. Помните, например, как главный герой фильма «Один дома» пожелал остаться в одиночестве, чтобы его никто не трогал. Его просьба была выполнена, вот только не совсем так, как ему бы хотелось. Passion.ru собрал основные просьбы, которые Вселенная точно исполнит по своему.

«Я хочу жить насыщенной жизнью»

Как только вы чувствуете, что жить становится скучно и все ваши дни похожи один на другой, то вы тут же начинаете мечтать о том, чтобы как-то встряхнуться и научиться вновь испытывать эмоции. Сказано-сделано. Вы ведь не уточнили изначально, какие именно эмоции хотите испытывать и что для вас значит «насыщенная жизнь». Поэтому на вашу долю выпадают серьезные испытания (проблемы на работе, разорение, ухудшение состояния здоровья у вас или у ваших родственников, бытовые неурядицы, ссоры с друзьями и близкими и так далее). Согласитесь, в такой обстановке вам точно скучать не придется, вот только и расслабиться вам не удастся. Попробуйте точнее выражать свои мысли, когда обращаетесь к Вселенной, чтобы не столкнуться потом с такими проблемами, решение которых может затянуться на многие годы (это будет нескучный, но безрадостный период, поверьте).

«Я не хочу так много работать»

Наверняка вы выкладывали в эту фразу определенный смысл, подразумевая, что Вселенная поможет вам разбогатеть, чтобы вы могли жить в свое удовольствие, а не трудиться на ненавистной работе. Вы снова и снова обращаете свои мольбы куда-то в космос, недоумевая, почему ситуация ухудшается, а не улучшается, как вы бы того хотели. А Вселенная, в свою очередь, очень старается вам угодить и делает все, чтобы вы не работали: вас увольняют, конкуренты «натравливают» на вас различные органы, фирма становится банкротом, вас понижают в должности и урезают зарплату и тому подобное. По сути, все, как вы хотели.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Я хочу от тебя отдохнуть\побыть в одиночестве»

Это точно, как повторению сюжета фильма «Один дома»: вы устали от многочисленных назойливых родственников, непорядочных друзей и прочих малоприятных личностей. И ваше желание побыть в одиночестве и отдохнуть от окружающих вполне оправдано и объяснимо. Вот только Вселенная поймет его по-своему и сделает так, что-либо ваших родственников вдруг подкосит какая-нибудь болезнь, друзья – пропадут в неизвестном направлении, а малоприятные личности просто исчезнут из вашей жизни. И вы останетесь в гордом одиночестве. Так, например, произошло с моей знакомой, которую так допекли родители и 3 сестры (на тот момент они проживали все вместе в одной квартире), что она в сердцах пожелала никогда их больше не видеть. Больше и не увидела – буквально в этот же день вечером ее родные попали в автокатастрофу и погибли. Психологи пытались ей объяснить, что ее вины нет и это воля случая, однако девушка продолжает корить себя до сих пор за то, что все получилось именно так.

«Я хочу обзавестись квартирой»

Еще одно вполне актуальное желание, которое не всегда исполняется в том виде, в котором вы предполагали. Например, ваши родные могут внезапной уйти из жизни, оставив вам в наследство те самые желанные квадратные метры. Вы уверены, что именно таким образом хотели осуществить свою мечту? Может, гораздо разумнее конкретизировать свой запрос и уточнить, что вам нужна возможность заработать деньги на квартиру, а не просто получить ее любым способом.

«Я хочу, чтобы у меня жизнь сложилась лучше, чем у бывшего»

А вот тут уже наблюдается чисто женское коварство, когда дамы в сердцах насылают проклятия на своих «экс-бойфрендов», а заодно и на их новых пассий. И не задумываются о том, что им это все может вернуться бумерангом и их жизнь тоже будет не такой уж радужной. Так во многих случаях и происходит. Вселенная принимает ваш «заказ» и… делает так, что и у вас, и у вашего бывшего будет сложная, но насыщенная жизнь. И если он в итоге сможет изменить ситуацию, то вам придется долго и упорно справляться с бумерангом. А вы как хотели? Поэтому в случае, когда чувства угасли, лучше поблагодарить человека за то время, что вы провели вместе и отпустить, пожелав ему всех благ. Тогда и у вас все будет отлично, поверьте.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Я хочу много денег»

Этот запрос Вселенная может трактовать двояко: или, опять же, ваших родных постигнет какое-либо несчастье, в результате чего все сбережения перейдут к вам, либо вам достанутся «легкие деньги» (тот же выигрыш в лотерею, к примеру), которые не принесут вам счастья. Очень многие счастливчики, сорвавшие куш в различных лотереях, затем становились банкротами и теряли все, что им было дорого в жизни. Поэтому постарайтесь максимально точно сформулировать, каким же образом вы хотели бы разбогатеть (и чтобы это пошло вам на пользу, а не во вред).

«Я хочу прославиться»

Известность, знаете ли, тоже бывает разной. Зачастую прославиться можно не благодаря своим талантам, а из-за какой-нибудь нелепой выходки, которая изменит всю вашу жизнь. Например, одну девушку уволили с работы «по статье» за пьянство, хотя в тот день сотрудник отмечал день рождения и угощал, собственно, весь коллектив. И хотя поднимали бокалы за здоровье виновника торжества все, однако именно девушку угораздило перебрать с крепкими напитками и устроить небольшой дебош. В результате она прославилась тем, что теперь никак не может найти хорошее место работы, потому что потенциального работодателя смущает, что она может сорваться снова. И тут бесполезно объяснять, что такое было лишь один раз и больше не повториться – запись в трудовой есть, а значит был и прецедент. Можно, конечно, завести новую трудовую, но тогда там придется начинать все с чистого листа. Да и что мешает новому руководителю навести о вас справки на прежнем месте работы? Другой мужчина прославился тем, что в порыве агрессии неосторожно отправил куда подальше очень важного клиента. Клиент оказался обидчивым, подсуетился, и теперь этот молодой человек остался без работы и без перспектив – в хорошие компании его не берут, а в маленьких фирмах предлагают совершенно не те деньги, к которым он привык. Да и сама выходка подпортила ему репутацию основательно.

Почему не работают ваши желания

Чтобы желания исполнялись, необходимо проверить, правильно ли вы их формулируете и не забываете ли потом благодарить Вселенную за то, что она вам помогла. Вот три секрета, которые должны вам помочь получать желаемое:

  1. Попросите (желания должны быть конкретными, четкими, обдуманными). Можно заранее визуализировать, представляя в мельчайших подробностях то, что именно вам бы хотелось получить.
  2. Верьте. Если вы не доверяете Вселенной и считаете, что ваши мечты никогда не осуществятся, то именно так все и произойдет. Вы перестанете мечтать, Вселенная не будет вам помогать в достижении цели и в вашей жизни не произойдут позитивные изменения. Поэтому научитесь верить (и доверять) и тогда все обязательно получится.
  3. Принимайте. Несмотря на то, что иногда желания осуществляются не в том формате, в каком вам нужно, Вселенная зачастую дает вам даже больше, чем вы просили. Скажем, вы мечтали о руководящей должности, но не прошли собеседование. Казалось бы, мечта провалилась, вам остается только смириться. Но внезапно вам приходит в мысль запустить свой собственный стартап, который очень скоро становится вполне успешным и прибыльным. И вот представьте, что если бы тогда вы не провалили бы собеседование, то так и сидели бы в офисе за зарплату (пусть очень хорошую, но все же ограниченную). А так вы воплотили свой проект, стали самостоятельным и обеспеченным человеком. Поэтому не стоит расстраиваться, если Вселенная в чем-то вам не помогла, ведь, возможно, она готовит для вас нечто более интересное и перспективное.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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