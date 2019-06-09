Лучше бы не просили: 7 «подстав» от Вселенной, которые вы не ожидали

«Я хочу от тебя отдохнуть\побыть в одиночестве»

Это точно, как повторению сюжета фильма «Один дома»: вы устали от многочисленных назойливых родственников, непорядочных друзей и прочих малоприятных личностей. И ваше желание побыть в одиночестве и отдохнуть от окружающих вполне оправдано и объяснимо. Вот только Вселенная поймет его по-своему и сделает так, что-либо ваших родственников вдруг подкосит какая-нибудь болезнь, друзья – пропадут в неизвестном направлении, а малоприятные личности просто исчезнут из вашей жизни. И вы останетесь в гордом одиночестве. Так, например, произошло с моей знакомой, которую так допекли родители и 3 сестры (на тот момент они проживали все вместе в одной квартире), что она в сердцах пожелала никогда их больше не видеть. Больше и не увидела – буквально в этот же день вечером ее родные попали в автокатастрофу и погибли. Психологи пытались ей объяснить, что ее вины нет и это воля случая, однако девушка продолжает корить себя до сих пор за то, что все получилось именно так.

«Я хочу обзавестись квартирой»

Еще одно вполне актуальное желание, которое не всегда исполняется в том виде, в котором вы предполагали. Например, ваши родные могут внезапной уйти из жизни, оставив вам в наследство те самые желанные квадратные метры. Вы уверены, что именно таким образом хотели осуществить свою мечту? Может, гораздо разумнее конкретизировать свой запрос и уточнить, что вам нужна возможность заработать деньги на квартиру, а не просто получить ее любым способом.

«Я хочу, чтобы у меня жизнь сложилась лучше, чем у бывшего»

А вот тут уже наблюдается чисто женское коварство, когда дамы в сердцах насылают проклятия на своих «экс-бойфрендов», а заодно и на их новых пассий. И не задумываются о том, что им это все может вернуться бумерангом и их жизнь тоже будет не такой уж радужной. Так во многих случаях и происходит. Вселенная принимает ваш «заказ» и… делает так, что и у вас, и у вашего бывшего будет сложная, но насыщенная жизнь. И если он в итоге сможет изменить ситуацию, то вам придется долго и упорно справляться с бумерангом. А вы как хотели? Поэтому в случае, когда чувства угасли, лучше поблагодарить человека за то время, что вы провели вместе и отпустить, пожелав ему всех благ. Тогда и у вас все будет отлично, поверьте.