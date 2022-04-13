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Лидеры или тираны: какие люди рождаются в апреле — колонка нумеролога Марияны Анаэль

Нумерологи уверены: характер человека можно определить по дате его рождения. Яркий и неоднозначный апрель передал часть своих противоречивых качеств людям, появившимся на свет в этом месяце. Что отличает тех, кто родился в четвертый месяц года, рассказала в своей новой колонке Марияна Анаэль — звездный нумеролог, автор книг-бестселлеров, основатель школы нумерологии «Анаэль».
Лидеры или тираны: какие люди рождаются в апреле — колонка нумеролога Марияны Анаэль

Марияна Анаэль

Звездный нумеролог, автор книг-бестселлеров, основатель школы нумерологии «Анаэль».

Положительные качества рожденных в апреле

Люди, рожденные в апреле, — это борцы и настоящие энтузиасты. Они обладают огненным темпераментом, но его не сразу удается заметить: он скрывается глубоко внутри. Правда, со временем внутренний огонь обязательно прорывается наружу.

Это свободолюбивые люди, которые всегда следуют своим интересам. Сложно заставить их делать что-то против воли. Они не станут перечить, а просто прекратят работу. Между командным и одиночным проектом они выбирают последний, поскольку могут лично отвечать за результат. Эта возможность дает им дополнительную мотивацию.

Рожденных в апреле отличает аналитический склад ума, чаще всего они получают хорошее образование. Это отличные стратеги, с мощным интеллектом и сильной логикой. Из них выходят прекрасные организаторы, руководители, управленцы, устанавливающие законы, которые работают, как часы. Подчиненные могут воспринимать такого человека как авторитарного босса.

«Дети» апреля любят побеждать и бросают на это все силы. Они смелые, решительные, амбициозные. Такие люди могут без труда создавать успешный бизнес: четверка в дате рождения дает им надежных и сильных покровителей. Кроме того, у них отличное чутье на прибыль.

Лидеры или тираны: какие люди рождаются в апреле — колонка нумеролога Марияны Анаэль

Фото: freepik.com

В то же время рожденные в апреле отличаются дисциплинированностью, они любят порядок, режим и стабильность. Не боятся ответственности и всегда выполняют обещанное.

Люди, появившиеся на свет в апреле, любят своих близких, заботятся о них и умеют обеспечить. Из мужчин получаются прекрасные отцы и мужья, проявляющие истинное мужское начало.

Отрицательные черты рожденных в апреле

У каждой медали есть обратная сторона. И те, кто родился в апреле, могут направить свою энергию в негативное русло. Нежелание слушать критику, идти на компромисс становится серьезным препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Стремление к власти может превратить человека в авторитарного руководителя, который не учитывает мнение окружающих, склонен к конфликтам.

В минусе такие люди могут быть чересчур меркантильными. Часто они страдают комплексом неполноценности, боятся трудностей или не желают брать на себя ответственность.

У людей, рожденных в апреле, бывают напряженные отношения с отцом. Они полагают, что родитель не уделяет им достаточно внимания, из-за чего отстраняются или, наоборот, стремятся добиться его расположения, проявляют соперничество, пытаются что-то доказать на протяжении всей жизни. Единственный выход из положения — научиться жить самостоятельно, чтобы не зависеть энергетически от отца.

Знаменитости, рожденные в апреле

Четвертый месяц года подарил миру множество известных актеров, режиссеров, деятелей искусств.

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший

Фото: GettyImages

Имя его самого популярного героя «Железный человек» полностью отражает характер самого актера. Путь к славе был тернистый: на нем были и попытки бороться с наркотической зависимостью, и принудительное лечение, и тюрьма. Но звезда Голливуда не сошел с дистанции и сегодня остается одним из самых известных и уважаемых актеров. 4 апреля ему исполнится 57 лет.

Джекки Чан

Джекки Чан

Джекки Чан

Фото: GettyImages

Талантливый актер, мастер боевых искусств, певец, музыкант, режиссер… Его таланты можно перечислять бесконечно. Он удивительно умелый организатор, мудрый руководитель, знающий, какой результат он хочет получить на экране. И съемочная группа вполне доверяет его чутью. 7 апреля кинозвезде исполнится 68 лет.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Фото: GettyImages

15 апреля полюбившаяся многим Гермиона из киноленты о Гарри Поттере отметит 32 день рождения. Популярная актриса и фотомодель, чтобы получить свою звездную роль, прошла 8 сложнейших туров прослушивания. Это ли непреклонное стремление к цели?

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

Фото: Globallook

Харизматичный ведущий, актер и шоумен не раз демонстрировал на экране свой характер. Интересно, что в детстве его выгнали из секции самбо и дзюдо из-за болезненности. Но уже через несколько лет благодаря своей целеустремленности он занял второе место на городских соревнованиях. Работоспособность и недюжинные способности возвели его на 19 строку в списке Forbes. 4 апреля Дмитрию Нагиеву исполнится 55 лет.

Апрель дарит своим «детям» энергию, харизму и стремление к победе. Важно не растерять эти качества и направить их в позитивное русло.

Фото: pixabay, freepik.com, GettyImages, Globallook

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