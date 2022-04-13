Лидеры или тираны: какие люди рождаются в апреле — колонка нумеролога Марияны Анаэль
Марияна Анаэль
Звездный нумеролог, автор книг-бестселлеров, основатель школы нумерологии «Анаэль».
Положительные качества рожденных в апреле
Люди, рожденные в апреле, — это борцы и настоящие энтузиасты. Они обладают огненным темпераментом, но его не сразу удается заметить: он скрывается глубоко внутри. Правда, со временем внутренний огонь обязательно прорывается наружу.
Это свободолюбивые люди, которые всегда следуют своим интересам. Сложно заставить их делать что-то против воли. Они не станут перечить, а просто прекратят работу. Между командным и одиночным проектом они выбирают последний, поскольку могут лично отвечать за результат. Эта возможность дает им дополнительную мотивацию.
Рожденных в апреле отличает аналитический склад ума, чаще всего они получают хорошее образование. Это отличные стратеги, с мощным интеллектом и сильной логикой. Из них выходят прекрасные организаторы, руководители, управленцы, устанавливающие законы, которые работают, как часы. Подчиненные могут воспринимать такого человека как авторитарного босса.
«Дети» апреля любят побеждать и бросают на это все силы. Они смелые, решительные, амбициозные. Такие люди могут без труда создавать успешный бизнес: четверка в дате рождения дает им надежных и сильных покровителей. Кроме того, у них отличное чутье на прибыль.
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В то же время рожденные в апреле отличаются дисциплинированностью, они любят порядок, режим и стабильность. Не боятся ответственности и всегда выполняют обещанное.
Люди, появившиеся на свет в апреле, любят своих близких, заботятся о них и умеют обеспечить. Из мужчин получаются прекрасные отцы и мужья, проявляющие истинное мужское начало.
Отрицательные черты рожденных в апреле
У каждой медали есть обратная сторона. И те, кто родился в апреле, могут направить свою энергию в негативное русло. Нежелание слушать критику, идти на компромисс становится серьезным препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Стремление к власти может превратить человека в авторитарного руководителя, который не учитывает мнение окружающих, склонен к конфликтам.
В минусе такие люди могут быть чересчур меркантильными. Часто они страдают комплексом неполноценности, боятся трудностей или не желают брать на себя ответственность.
У людей, рожденных в апреле, бывают напряженные отношения с отцом. Они полагают, что родитель не уделяет им достаточно внимания, из-за чего отстраняются или, наоборот, стремятся добиться его расположения, проявляют соперничество, пытаются что-то доказать на протяжении всей жизни. Единственный выход из положения — научиться жить самостоятельно, чтобы не зависеть энергетически от отца.
Знаменитости, рожденные в апреле
Четвертый месяц года подарил миру множество известных актеров, режиссеров, деятелей искусств.
Роберт Дауни-младший
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Джекки Чан
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Эмма Уотсон
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Дмитрий Нагиев
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Харизматичный ведущий, актер и шоумен не раз демонстрировал на экране свой характер. Интересно, что в детстве его выгнали из секции самбо и дзюдо из-за болезненности. Но уже через несколько лет благодаря своей целеустремленности он занял второе место на городских соревнованиях. Работоспособность и недюжинные способности возвели его на 19 строку в списке Forbes. 4 апреля Дмитрию Нагиеву исполнится 55 лет.
Апрель дарит своим «детям» энергию, харизму и стремление к победе. Важно не растерять эти качества и направить их в позитивное русло.
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