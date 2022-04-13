Лидеры или тираны: какие люди рождаются в апреле — колонка нумеролога Марияны Анаэль

Положительные качества рожденных в апреле

Люди, рожденные в апреле, — это борцы и настоящие энтузиасты. Они обладают огненным темпераментом, но его не сразу удается заметить: он скрывается глубоко внутри. Правда, со временем внутренний огонь обязательно прорывается наружу.

Это свободолюбивые люди, которые всегда следуют своим интересам. Сложно заставить их делать что-то против воли. Они не станут перечить, а просто прекратят работу. Между командным и одиночным проектом они выбирают последний, поскольку могут лично отвечать за результат. Эта возможность дает им дополнительную мотивацию.

Рожденных в апреле отличает аналитический склад ума, чаще всего они получают хорошее образование. Это отличные стратеги, с мощным интеллектом и сильной логикой. Из них выходят прекрасные организаторы, руководители, управленцы, устанавливающие законы, которые работают, как часы. Подчиненные могут воспринимать такого человека как авторитарного босса.

«Дети» апреля любят побеждать и бросают на это все силы. Они смелые, решительные, амбициозные. Такие люди могут без труда создавать успешный бизнес: четверка в дате рождения дает им надежных и сильных покровителей. Кроме того, у них отличное чутье на прибыль.