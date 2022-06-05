Личные границы: как избавиться от желания быть хорошим для других в ущерб себе

Проанализируйте, как вы относитесь к другим людям. Можете ли задать неуместный вопрос? Допускаете вмешательство в личную жизнь, даете непрошеные советы? Бывает так, что неуважение к границам окружающих не дает вам возможность определить собственные.

Сегодня многие люди задумываются над тем, как выстроить личные границы и экологично взаимодействовать с собой и другими людьми. Однако желание «быть всегда и для всех хорошим» часто мешает им это сделать.

Почему мы стараемся быть хорошими для других в ущерб себе

Как правило, желание быть удобным является следствием воспитания. В детстве нам часто повторяли: «ты же хороший(ая) мальчик(девочка)», «хорошие люди так не поступают», «слушай, что тебе говорят», «взрослых надо уважать», «сиди тихо», «не позорь нас» и прочее. Ребенок с раннего возраста понимает, что от него требуется быть мягким, неконфликтным, таким, чтобы одобрили старшие.

Все это оказывает влияние на психику и формирует принципы взаимодействия с собой и окружающими. Поведение в стиле «здесь лучше промолчать» и «я не буду лишний раз высовываться» становится привычным для человека и не дает выстроить персональные границы, которые были бы для него комфортны.

Что это дает в результате:

страх высказать личное мнение неумение отстаивать свою позицию неуверенность в себе и своих поступках блоки и зажимы в теле жизнь из состояния «жертвы» неумение ответить на чужую агрессию внутренний конфликт неудовлетворенность качеством жизни

При постоянном желании человека быть хорошим его психика находится в напряжении — он чувствует себя подавленным, не находит сил расслабиться и освободиться от груза чужого мнения. Внутренний маятник «как я хочу — как я должен» в буквальном смысле пожирает энергию и мешает спокойно двигаться вперед к своим целям, невзирая на окружающих.

Как обозначить границы в кругу семьи и с друзьями

В отношениях с близкими нужно находиться на равных. Точка зрения партнера, родственника, друга не может обесценивать вашу — каждое мнение заслуживает уважения и обсуждения. Если чувствуете, что близкие стремятся подавить ваши эмоции и желания, то необходимо обозначить собственные границы.