Личные границы: как избавиться от желания быть хорошим для других в ущерб себе
Что такое личные границы
Анна Цыкоза
Коуч и бизнес-наставник, автор блога https://vk.com/cikoza_an
Личные границы — это индивидуальное пространство, включающее в себя ценности, убеждения и эмоции человека. Их можно назвать персональным сводом правил, исходя из которого мы понимаем, как можно и как нельзя с нами коммуницировать. Наличие или отсутствие личных границ определяет, насколько человек расслаблен, открыт, готов к общению. Например, люди, не имеющие четких принципов взаимодействия с окружающими, часто не умеют говорить «нет» — они стараются всем угодить и быть максимально удобными. Результаты, как правило, не заставляют себя ждать: на них давят родственники, друзья пользуются, а начальник заставляет работать сверхурочно.
Как определить, есть ли у вас личные границы
Прежде чем анализировать общение с другими людьми, начните с себя. Посмотрите, в каких взаимоотношениях вы с внутренним «Я»? Уважаете ли свои решения, следуете ли тем целям, которые намечаете, прислушиваетесь к собственным желаниям? Реакция окружающих всегда является отражением нашего отношения к себе.
Изучите правила, которыми руководствуетесь по жизни: исходя из чего вы принимаете решения? Как общаетесь с друзьями, партнером, коллегами? Как относитесь к работе и своим обязанностям? Есть ли у вас принципы, по которым вы питаетесь или занимаетесь спортом? Ответ на каждый вопрос является важной составляющей личных границ — и чем он четче и конкретнее, тем проще их выстроить.
Фото: freepik.com
- Проанализируйте, как вы относитесь к другим людям. Можете ли задать неуместный вопрос? Допускаете вмешательство в личную жизнь, даете непрошеные советы? Бывает так, что неуважение к границам окружающих не дает вам возможность определить собственные.
Сегодня многие люди задумываются над тем, как выстроить личные границы и экологично взаимодействовать с собой и другими людьми. Однако желание «быть всегда и для всех хорошим» часто мешает им это сделать.
Почему мы стараемся быть хорошими для других в ущерб себе
Как правило, желание быть удобным является следствием воспитания. В детстве нам часто повторяли: «ты же хороший(ая) мальчик(девочка)», «хорошие люди так не поступают», «слушай, что тебе говорят», «взрослых надо уважать», «сиди тихо», «не позорь нас» и прочее. Ребенок с раннего возраста понимает, что от него требуется быть мягким, неконфликтным, таким, чтобы одобрили старшие.
Все это оказывает влияние на психику и формирует принципы взаимодействия с собой и окружающими. Поведение в стиле «здесь лучше промолчать» и «я не буду лишний раз высовываться» становится привычным для человека и не дает выстроить персональные границы, которые были бы для него комфортны.
Что это дает в результате:
- страх высказать личное мнение
- неумение отстаивать свою позицию
- неуверенность в себе и своих поступках
- блоки и зажимы в теле
- жизнь из состояния «жертвы»
- неумение ответить на чужую агрессию
- внутренний конфликт
- неудовлетворенность качеством жизни
При постоянном желании человека быть хорошим его психика находится в напряжении — он чувствует себя подавленным, не находит сил расслабиться и освободиться от груза чужого мнения. Внутренний маятник «как я хочу — как я должен» в буквальном смысле пожирает энергию и мешает спокойно двигаться вперед к своим целям, невзирая на окружающих.
Как обозначить границы в кругу семьи и с друзьями
В отношениях с близкими нужно находиться на равных. Точка зрения партнера, родственника, друга не может обесценивать вашу — каждое мнение заслуживает уважения и обсуждения. Если чувствуете, что близкие стремятся подавить ваши эмоции и желания, то необходимо обозначить собственные границы.
Фото: freepik.com
Первое, что следует осознать — всем угодить нереально. Например, стараясь быть хорошим и удобным для мамы, вы можете разочаровать партнера, а подстраиваясь под друзей, испортить отношения с родственниками. Можно прислушиваться к точке зрения близких, но поступать нужно только исходя из личных желаний и порывов. Возможно, что первое время это будет вызывать конфликты и недопонимания, но со временем окружающие люди научатся уважать ваше мнение.
Напишите список, что именно вас не устраивает во взаимоотношениях с другими людьми. Может, это частая критика? Желание близких вмешиваться в личную жизнь? Или кто-то постоянно говорит, что именно вам нужно делать, потому что «знает лучше»? Определение конкретных моментов, которые не являются приемлемыми для вас, поможет правильно выявить проблему.
Далее задайте вопрос: а как именно вы видите принципы коммуникации с окружающими? Что важно? Что вы ждете от других и как сами проявляете свои эмоции по отношению к ним? Так вы сможете сделать конкретные шаги к трансформации взаимоотношений.
При выстраивании личных границ не бойтесь временно минимизировать общение с теми людьми, кто пока не готов это принять. Важно научиться уважать свои решения и следовать собственным правилам.
Как обозначить границы допустимого на работе
Многие люди поддаются давлению начальства из-за страха потерять работу. В результате сотрудники работают сверхурочно, выходят на смены по выходным и боятся противостоять руководителю и отстаивать личное мнение.
Что следует делать в этом случае:
Точно определите, какие у вас должностные инструкции? За что именно начисляется заработная плата? Если предлагают решать вопросы, которые не относятся к вашим обязанностям, не бойтесь ответить. Это можно сделать мягко, например: «да, могу за это взяться, но тогда мне придется отказаться от тех задач, что я выполняю сейчас».
Относитесь с уважением и к другим сотрудникам — грамотно выстроить работу в команде возможно только в том случае, если каждый человек понимает свою роль в коллективе и выполняет конкретную функцию в компании. Здесь важна взаимная поддержка, а также умение поговорить о проблеме и оперативно ее решить.
Помните, что личные границы определяют уровень жизни и то, насколько легко и экологично вы двигаетесь к цели. Конкретные принципы взаимодействия с собой и окружающими помогут быстрее добиться желаемого и не дадут другим этому помешать.
Фото: freepik