Курортный этикет: что можно и нельзя делать на пляже, чтобы не выглядеть вульгарно и не раздражать окружающих

Пляжи бывают разные

Этикет на море в некоторой степени зависит от типа пляжа. Они бывают разные: семейные или общие, места, где девушки могут загорать без верхней части купальника, что категорически неприемлемо на обычном городском пляже, так называемые дикие и раздельные для мужчин и женщин. Да, есть и такие. Обычно неплохо оборудованы пляжи, прилегающие к санаториям и отелям. Туда вы можете попасть за деньги, оплатив лежак или даже провести целый день, посетить шведский стол и искупаться в бассейне с морской водой. Есть еще пляжи VIP-отелей, куда простым туристам дорога закрыта. На городских бесплатных пляжах обстановка похожа на кадры из фильма «Будьте моим мужем»: толпа народу и через вас постоянно перепрыгивают дети и перешагивают разносчики кукурузы.

Несколько советов девушкам, отдыхающим в одиночестве:

Одинокой деве не стоит располагать свой лежак рядом с каким-нибудь семейством. Возможно, это будет нервировать замужнюю даму. Стоит проявить женскую солидарность и выбрать для себя более подходящее место. На семейных и общественных пляжах не стоит появляться в слишком открытых откровенных купальниках. Для этого можно подыскать место с соответствующем контингентом. Купальник стоит выбирать по фигуре и возрасту. Желательно, остановить свой выбор на моделях с подкладкой, чтобы они не просвечивали, когда вы выходите из воды. И для вас это неловка ситуация, и окружающие будут смущаться. Гламурные наряды, боевую раскраску (максимум — водостойкая тушь для ресниц и солнцезащитный крем, помада гигиеническая от солнечных лучей .) и обувь на каблуках оставляем для вечерних променадов, показаться в таком виде у воды — дурной вкус. На пляже, пожалуй, самым лучшим вашим украшением будет скромность.