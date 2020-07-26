Курортный этикет: что можно и нельзя делать на пляже, чтобы не выглядеть вульгарно и не раздражать окружающих
Некоторые люди стараются соблюдать этикет в офисе, придерживаться дресс-кода на корпоративах или деловых переговорах. Не все, конечно, но большинство все же поддерживает определенные нормы приличия. Существуют правила поведения за столом и даже регламент звонков по телефону! Появилась и культура общения в сети. Passion.ru решил познакомить вас с этикетом на пляже, набережной и в городе-курорте. Тем более, что в этом году — по известным причинам — многие наши соотечественники отправились именно туда. Разбираемся вместе с экспертом по этикету, что можно или нельзя делать на отдыхе.
Судя по тому, что из года в год люди переодеваются, прикрывшись полотенцем, разгуливают по набережной в купальниках, больше напоминающих нижнее белье, заходят в таком виде в кафе, а младенцев отпускают играть в песке вообще без всего, с таким этикетом еще не все знакомы. Но он есть, и хочется, чтобы вы о нем знали, а в лучше — соблюдали. Берем на заметку основные правила поведения на отдыхе.
Пляжи бывают разные
Этикет на море в некоторой степени зависит от типа пляжа. Они бывают разные: семейные или общие, места, где девушки могут загорать без верхней части купальника, что категорически неприемлемо на обычном городском пляже, так называемые дикие и раздельные для мужчин и женщин. Да, есть и такие. Обычно неплохо оборудованы пляжи, прилегающие к санаториям и отелям. Туда вы можете попасть за деньги, оплатив лежак или даже провести целый день, посетить шведский стол и искупаться в бассейне с морской водой. Есть еще пляжи VIP-отелей, куда простым туристам дорога закрыта. На городских бесплатных пляжах обстановка похожа на кадры из фильма «Будьте моим мужем»: толпа народу и через вас постоянно перепрыгивают дети и перешагивают разносчики кукурузы.
Несколько советов девушкам, отдыхающим в одиночестве:
Одинокой деве не стоит располагать свой лежак рядом с каким-нибудь семейством. Возможно, это будет нервировать замужнюю даму. Стоит проявить женскую солидарность и выбрать для себя более подходящее место. На семейных и общественных пляжах не стоит появляться в слишком открытых откровенных купальниках. Для этого можно подыскать место с соответствующем контингентом. Купальник стоит выбирать по фигуре и возрасту. Желательно, остановить свой выбор на моделях с подкладкой, чтобы они не просвечивали, когда вы выходите из воды. И для вас это неловка ситуация, и окружающие будут смущаться. Гламурные наряды, боевую раскраску (максимум — водостойкая тушь для ресниц и солнцезащитный крем, помада гигиеническая от солнечных лучей .) и обувь на каблуках оставляем для вечерних променадов, показаться в таком виде у воды — дурной вкус. На пляже, пожалуй, самым лучшим вашим украшением будет скромность.
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Общие правила поведения
Для переодевания используйте специальные кабинки. Это касается и детей. Пусть они с малого возраста приучаются делать это в специальном месте. Кстати! Раздевалки тоже нужно использовать по назначению: не стоит оставлять в них средства личной гигиены или устраивать там туалет.
Что касается шезлонгов, тут тоже существует ряд правил этикета, которые желательно выполнять:
- Неприлично занимать лежаки, положив на них полотенце. Это допустимо только, если вы ложитесь и собираетесь отдыхать. Другое дело, когда вы оставляете полотенце заранее, до завтрака, а потом еще уходите в номер, отдыхаете там и переодеваетесь… Это некрасиво, так как лежак на несколько часов мог занять другой человек и затем уступить его вам.
- Не стоит класть свои вещи на лежак, стоящий рядом. Кладем только на свое место.
- Загорая стоя или общаясь с кем-то, постарайтесь не загораживать вид на море, пляж или детей, играющих у воды. Возможно ваш сосед тоже хочет принять солнечные ванны, а вы закрываете ему солнце. Тут стоит добавить, что невежливо стоять спиной к лежащим людям.
- Светская беседа подразумевает разговоры о погоде, температуре воды, природе и так далее… Обо всем этом вы можете пообщаться с окружающими. Навязывать же общение, особенно в том случае, если вы видите, что человек не в настроении с вами разговаривать, не нужно. Пляж - не то место, где стоит изливать душу.
Вредные привычки
- Если вы проживаете в отеле, то на завтрак приходите в одежде. Парео не считается допустимым нарядом для ресторана так же, как и пляжные шорты. В халате можно спускаться только в spa-зону, но все же лучше заранее уточнить, какой именно лифт идет на этот этаж (чтобы не смущать своим видом других постояльцев отеля).
- Администрация не рекомендует употреблять спиртные напитки на пляже, но, если вы все же собираетесь выпивать, позаботьтесь о специальных пакетах для крепких напитков. К сожалению, не в любом магазине или палатке их выдают. А еще представьте себе, насколько приятнее будет выпить бокал вина на закате в ресторане с видом на море, а не горячее шампанское из пластиковых стаканчиков среди массы разгоряченных тел.
- Никаких окурков, затушенных вокруг шезлонга. Вот уже несколько лет курение на пляже разрешено только в специальных местах: там стоят лавочки, пепельницы и есть тент от солнца.
- Мусор, косточки от фруктов, кочерыжки кукурузы, стаканчики из-под кофе следует выбрасывать в урну. Чтобы не мчаться к не каждый раз, складывайте все в пакетик, а уходя, не забудьте захватить его с собой.
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Дети на пляже
Вы пришли к морю или легли у бассейна, чтобы отдохнуть? И дети здесь находятся по той же причине. В их понимании отдохнуть — это брызгаться, плескаться и кричать, стрелять из водяных пистолетов, играть в мяч, прыгать в бассейн бомбочкой. И это нормально. Но если ваше чадо кидает булыжники в воду или бросается в других детей песком — это нужно немедленно прекратить. Объясните ребенку, что ходить мимо людей надо аккуратно, не наступая им на руки и не осыпая песком. Чужим детям лучше делать замечания в дипломатической манере и через родителей.
Обратите внимание на громкость своей и детской речи. Учите ребенка с ранних лет соблюдать и уважать психологическое пространство свое и окружающих, не вздумайте кричать через весь пляж: «Надень панаму», ведь дурной пример заразитлен.
Подходим, показываем пример: сообщаем малышу (а не всем окружающим), что вы тут за столиком пьете кофе или подходите к чаду с сообщением, просьбой, не нарушая покой окружающих. Расскажите детям, что нельзя показывать на других пальцем, а спрашивать «почему у тети такой большой живот» надо ну ушко маму, а не всех вокруг.
Обучая ребенка не орать на пляже, следите и за собой: никаких громких телефонных разговоров, следим за лексикой. Не всем хочется знать подробности вашей интимной жизни. Запомните, что в людном месте необходимо говорить в полголоса и избегать ненормативной лексики.
Фото: Pexels.com
Общение и хорошие манеры
Если вы с друзьями любите поиграть в пляжный волейбол, то делайте это на специальных площадках или хотя бы на приличном расстоянии от отдыхающих, чтобы не залепить в кого-то мячом.
Не очень красиво рассматривать других отдыхающих, тем более комментировать их несовершенства. И, конечно, нельзя их фотографировать, не получив предварительного согласия. В противном случае «модель» может затеять скандал, и будет права. Если вы хотите сделать селфи или поговорить в скайпе, лучше отойти в сторону, чтоб не смущать окружающих.
Братья наши меньшие
Обычно на территорию пляжа собак не пускают, но если вам все же разрешили провести четвероногого друга, то позаботьтесь, чтобы он заранее (до посещения пляжа) сделал все свои дела. И не давайте любимцу купаться в месте, где плещутся люди. Вы можете есть со своей собакой из одной тарелки, но это не значит, что остальным понравится заходить с вашим псом в одну воду. Все люди разные. В конце концов, есть дикие пляжи, где вы с питомцем прекрасно можете отдохнуть. Иначе животное вынуждено будет сидеть в тени вашего шезлонга (не забудьте про воду), как прикованное.
На пляже собаки не должны:
- Подходить к другим людям. Поверьте, кто-то реально может боятся собак. Даже если она у вас очень воспитана.
- Если ваша собака очень громкая, то ей не место на пляже. Она может неожиданно гавкнуть и напугать чужого ребенка или бабушку. Это недопустимо.
- Не кидайте ей в воду игрушки, не отпускайте бродить по пляжу и выпрашивать еду. Кстати о еде. Не стоит приносить ее с собой на пляж, разве что захватите бутылку воды. Все остальное можно купить на месте или организованно собраться и пойти пообедать в кафе или домой.
Фото: Pexels.com
Бассейн и аниматоры
Если нет сил идти к морю, и вы остаетесь у бассейна, лучше заранее объяснить детям (разыгравшемуся мужу), что не стоит с разбегу прыгать в бассейн «бомбочкой». Люди в шезлонгах вряд ли мечтают, чтобы их окатили водой. Отдельная тема — аниматоры. В их обязанности входит развлекать отдыхающих, не навязывая свое общение. Так что если вас окучивает очень активный молодой человек, попросите его умерить свой пыл. Не поможет — «настучите» руководству отеля, санатория.
И еще несколько правил поведения у бассейна:
- Отправившись в заплыв, не оставляйте свои тапочки у лестницы бассейна. Положите их отдельно, чтобы ваша обувь не мешала другим.
- Не кидайте надувные круги и матрасы на проходе и на шезлонги, иначе они будут мокрыми.
- Следите, чтобы дети бегали у территории около бассейна в шлепках, а не босиком. А то потом они с грязными ногами пойдут купаться и не всем это приятно. И уж конечно, не сплевывайте и не сморкайтесь в бассейн – делайте это в специальном месте.
- Плавая на матрасе, следите, чтобы случайно не наехать на другого человека.
- Объясните детям и сами имейте ввиду, что не стоит выныривать прямо перед носом плывущего человека, это может напугать и вызвать стресс.
Советы влюбленным
Проявления чувств: поцелуи, страстные объятия и обжимания на виду у всех недопустимо. Для других ваше бурное проявления страсти может быть неуместным и оскорбительным. Вспомните, как недавно пресса набросилась за показательную интимность на Кейт Мидллтон и ее супруга… А они ведь всего лишь взялись за руки на публике! Просто соблюдайте нормы приличии и тогда ваш отдых не будет ничем омрачен.
Помните, этикет - это не жесткие армейские правила. Его основная философия - чувствовать себя комфортно и давать возможность чувствовать себя так же другим людям. Приятных вам впечатлений и ярких позитивных эмоций!
Фото: Pexels.com
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