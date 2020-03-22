Купаетесь в роскоши или еле сводите концы с концами: ваш достаток, согласно знаку зодиака
Овен
В отличие от остальных знаков зодиака у Овнов нет особой тяги к богатству. Разумеется, им нравится много зарабатывать, но деньги для них лишь определение особого статуса в обществе, к которому они так стремятся. В большей степени представители данного знака зодиака ценят признание и почет, поэтому выкладываются на полную, чтобы слава нашла своего героя. Звезды советуют Овнам не изменять свои привычки и продолжать получать удовольствие не в накоплении, а в возможности потратить средства на свои нужды.
Телец
Звезды обращают внимание на то, что если кто и купается в богатстве, то это Тельцы. Представители данного знака зодиака всегда при деньгах, они долгим и упорном трудом приумножают свой капитал и весьма неохотно расстаются с накопленным. Тельцы готовы работать до потери пульса ради того, чтобы обеспечить себе безбедное существование в будущем. И хотя со стороны кажется, что деньги к ним липнут просто так, на самом деле они просто ставят перед собой определенные цели и спокойно к ним иду. не отвлекаясь на мелочи. Это все похвально, вот только не стоит забывать, что организму требуется передышка, иначе вы так быстро выдохнетесь из сил.
Близнецы
Представители данного знака зодиака являются прекрасными аналитиками, поэтому неплохо управляются со своими финансами. Благодаря своей проворности и умению найти подход к окружающим, они умеют зарабатывать деньги, вот только веселый нрав и желание удовлетворить сиюминутные потребности мешает им накапливать и сохранять капитал. Другими словами, они привыкли тратить все, что заработали прямо здесь и сейчас. Звезды рекомендуют внимательнее относиться к своим средствам и перестать спускать их на ветер.
Рак
Даже если у представителей данного знака зодиака имеется внушительный счет в иностранном банке, вы вряд ли об этом узнаете. А все потому, что Раки предпочитают умалчивать о реальном положении вещей и скрывают свой достаток от окружающих. Со стороны кажется, что бережливые представители этого знака ведут себя как самые настоящие скупердяи, однако сами они себя считают просто бережливыми и стараются не ввязываться во всякие финансовые авантюры. Звезды рекомендуют Ракам завязывать с собирательством и вспомнить о том, что жизнь одна, поэтому иногда можно себе позволить некоторые радости.
Фото: Icons8_team/Pixabay
Лев
Представители данного знака зодиака привыкли быть первыми всегда и во всем, поэтому умеют зарабатывать действительно большие деньги для удовлетворения своих немалых потребностей. И, стоит отдать им должное, тратят все свои средства они с такой же легкостью, как и зарабатывают, а все для того, чтобы доказать окружающим, что они находятся на вершине Олимпа и сдавать свои позиции не собираются. Несмотря на то, что деньги и правда любят Львов, звезды рекомендуют излишне не разбрасываться средствами и не забывать о формировании финансовой подушки безопасности, которая может пригодится в это непростое время.
Дева
Практичные и педантичные представители данного знака зодиака, может, и не умеют зарабатывать большие деньги, однако они знают, как сохранить свой капитал. Девы вряд ли станут тратить средства на то, без чего, по их мнению, вполне можно обойтись и очень долго все взвешивают и прикидывают, прежде чем решиться на какую-то важную и крупную покупку. Звезды рекомендуют «ослабить хватку» и хоть иногда побаловать себя какими-то деликатесами или поездкой на какой-нибудь роскошный курорт, А почему, собственно, нет?
Весы
Представители данного знака зодиака всю жизнь мечутся между «накопить и преумножить» или «потратить на свое удовольствие». Весы умеют зарабатывать и делают это с удовольствием, чтобы в ближайшем будущем обеспечить себе и своим близким безбедное существование. Однако во время очередных «финансовых помутнений» они могут закатить пир на весь мир и в одночасье спустить то, что так долго откладывали «на лучший день». Звезды рекомендуют найти баланс и, прежде чем потянуться в очередной раз за кредиткой, подумать, действительно ли вам это надо?
Скорпион
Несмотря на то, что представители данного знака являются отличными манипуляторами и получают от окружающих все, что им нужно, к своим средствам они относятся весьма легкомысленно. Деньги долго не задерживаются в карманах Скорпионов и если они решат похвастаться перед друзьями и коллегами, их никто не остановит от необдуманных трат. Звезды рекомендуют представителям данного знака зодиака хранить деньги не «под подушкой», а вложить их в банк под проценты, чтобы не было соблазнов потратить все под чистую.
Фото: Franz W/Pixabay
Стрелец
Щедрость Стрельцов граничит с расточительством. Они не видят ничего плохого в том, чтобы помочь материально друзьям и родным, забыв потом о том, кто сколько им в итоге должен. Это приводит к тому, что широтой души представителей данного знака зодиака пользуются все, кому не лень, мешая им накопить средства для безоблачной жизни. Звезды предостерегают, что, если Стрельцы хотят добиться успешности и поправить свое материальное положение, им нужно более разумно относиться к своим тратам и научиться отказывать некоторым людям.
Козерог
Трудолюбивые представители данного знака зодиака долго и упорно пытаются заработать как можно больше денег, чтобы потом удовлетворять свои прихоти. И пока они не накопили достаточную, по их мнению, сумму, они вряд ли решатся на необдуманные траты и их не заботит тот факт что в глазах окружающих они могут выглядеть эдакими скупердяями. Справедливости ради стоит отметить, что если вдруг их близким понадобится срочно помощь, то они отдадут все до последнего рубля, не раздумывая. Звезды поддерживают, что практичность и расчетливость приносит свои плоды, однако рекомендует Козерогам не забывать и о маленьких радостях в жизни.
Водолей
Представители данного знака зодиака редко знают точную сумму денег, которая находится на данный момент у них в кошельке. Они очень легкомысленно относятся к финансам, считая, что деньги нужны лишь для достижения каких-то целей и осуществления желаний. Водолеи – самые настоящие транжиры, предпочитающие жить сегодняшним днем и удовлетворять свои потребности, вне зависимости от того, позволяет ли им на данный момент их достаток или нет. Звезды рекомендуют им почаще сводить дебет с кредитом и умерить свои необдуманные траты.
Рыбы
Мечтательные и ранимые представители данного знака зодиака в разные периоды своей жизни могут купаться в богатстве и находиться за чертой бедности в прямом смысле этого слова. Судьба словно проверяет их на прочность, подбрасывая все новые и новые испытания (в том числе и финансовые). Однако сами Рыбы, кажется, научились балансировать между этими состояниями и прекрасно себя чувствуют, даже если их финансы поют романсы на данный момент. Звезды рекомендуют им проявлять поменьше легкомысленности и давать в долг лишь ту сумму денег, с которой они готовы расстаться без сожаления (ведь, увы, окружающие им часто «забывают» отдать долги).
Фото: 3D Animation Production Company/Pixabay, Icons8_team/Pixabay, Franz W/Pixabay
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