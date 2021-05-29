Звезды, у которых очень напряженные отношения с матерями: комментарий психолога

Дрю Бэрримор: драма матери и дочери

Среди селебрити немало тех, кто на протяжении ряда лет публично выяснял отношения с мамой. Так, Дженнифер Энистон не раз называла свое общение с матерью травматичным опытом. Нэнси Доу была моделью и телезвездой 1960-х. По словам Дженнифер, она часто ее критиковала и сравнивала с другими — дочь не дотягивала до идеала. Мама оценивала внешность девочки, склонность к полноте, актерские способности. Лишь незадолго до смерти Доу они помирились.

Дрю Бэрримор пережила настоящую драму в отношениях с мамой. В 15 лет, когда та отдала ее на принудительное лечение от наркотической зависимости, девочка-подросток лишила мать родительских прав (!). Кажется, небывалый случай для российских реалий. Даже в свои 46 лет Дрю, сама уже мама, вспоминает, как родительница забирала ее из школы последней. Актриса не пригласила маму на свадьбу. Их отношения до сих пор далеки от идеала. Бэрримор делает все возможное, чтобы для своих детей стать лучшей мамой — не такой, как ее собственная.