Звезды, у которых очень напряженные отношения с матерями: комментарий психолога
Дрю Бэрримор: драма матери и дочери
Среди селебрити немало тех, кто на протяжении ряда лет публично выяснял отношения с мамой. Так, Дженнифер Энистон не раз называла свое общение с матерью травматичным опытом. Нэнси Доу была моделью и телезвездой 1960-х. По словам Дженнифер, она часто ее критиковала и сравнивала с другими — дочь не дотягивала до идеала. Мама оценивала внешность девочки, склонность к полноте, актерские способности. Лишь незадолго до смерти Доу они помирились.
Дрю Бэрримор пережила настоящую драму в отношениях с мамой. В 15 лет, когда та отдала ее на принудительное лечение от наркотической зависимости, девочка-подросток лишила мать родительских прав (!). Кажется, небывалый случай для российских реалий. Даже в свои 46 лет Дрю, сама уже мама, вспоминает, как родительница забирала ее из школы последней. Актриса не пригласила маму на свадьбу. Их отношения до сих пор далеки от идеала. Бэрримор делает все возможное, чтобы для своих детей стать лучшей мамой — не такой, как ее собственная.
Фото: GlobalLookPress
Селена Гомес: уволила мать после критики в адрес Бибера
Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер регулярно помогала своей маме материально — ее брат нуждался в дорогостоящем лечении. Каково же было удивление актрисы, когда она узнала, что средства шли по большей части на пластические операции и покупки в дорогих бутиках от лица матери. Мистер всерьез поругалась с мамой, обвинив ее во лжи и расточительстве.
Селена Гомес и вовсе уволила мать с должности своего официального представителя после того, как та выразила недовольство тогдашними отношениями певицы с Джастином Бибером. Отстранение от работы привело к новому конфликту между матерью и дочерью. У Бибера тоже непростые отношения с мамой! Женщина была не в восторге, когда сын решил жениться на Хейли Болдуин, и не скрывала этого.
Скарлетт Йоханссон раньше часто скандалила с мамой — относительно съемок. Мать занималась продвижением дочери на заре карьеры актрисы. Разногласий было много, но сейчас они в прошлом, Скарлетт давно сама решает, в каких проектах и на каких условиях ей работать. Как мы видим, некоторые родители и дети через трудности и разногласия проживают кризис в отношениях, у кого-то же он растягивается на годы. Наш эксперт констатирует: проблема невероятно актуальна.
Комментарий специалиста: почему мать раздражает?
Однозначно скажу, что сфера отношений с родителями — это лакмусовая бумажка на уровень зрелости. Сепарация от родителей — одна из глобальных задач в жизни каждого человека. Это важнейший этап развития его личности. Я работаю много лет и вижу людей, которые часто говорят на консультациях: «Меня раздражает моя мать!». Раздражать может что угодно: ее образ жизни или диктат, когда стареющий родитель критикует ценности взрослого ребенка. Раздражение возникает из-за того, что нарушаются границы. Но это возможно только, если границы не установлены четко, размыты. Предыдущие поколения и не знали, что такое психологическая грамотность, потому ведут себя как могут. Если вы раздражаетесь на родителей, значит, свою субъектность вы полностью пока не сформировали. Людям порой сложно принять тот факт, что родитель — это другой, отдельный человек. Вы тоже должны признавать его право на свое мнение.
Взрослые дочери часто испытывают чувство вины по отношению к матери. Если родитель считает, что ребенок свои ресурсы отдает не туда, родители начинают на него эмоционально давить. И в итоге женщина 50 лет (реальная история) не выходит замуж, отказывается от личной жизни, так как ей нужно ухаживать за своими родителями — она полностью занята их жизнью, а не своей! Нужно разделять невротическую и истинную вину. Если человек ошибся и корит себя за дело (поступил плохо, оскорбил, нагрубил), то ему поможет извиниться, минимизировать причиненный ущерб. Если же ребенок чувствует вину за плохое настроение мамы или обоих родителей, за напряженные отношения между ними, то это вина невротическая и говорит она о том, что сепарация от родителей не произошла. Это влечет за собой массу проблем в отношениях с другими людьми. Здоровые отношения с матерью — это чувство благодарности, посильная помощь, принятие человека таким, какой он есть.
Фото: GlobalLookPress
Схемы в отношениях матери и дочери
Сначала девочка растет со взрослой женщиной, потом сама становится ею. И раздражаясь на свою мать, видит в ней свои черты. Что с этим делать? Принято то хорошее, что взяли от матери, а то, что не нравится, скорректировать.
Часто властная, холодная мать растит ребенка, который боится быть отвергнутым. Такие дети учатся угождать, чтобы не потерять родительское внимание — это самое страшное для малыша. Дети потом испытывают чувство вины, если хотят чего-то своего, идущего вразрез с желаниями и представлениями матери. Вырастает эмоционально зависимая дочь, которая всю жизнь будет искать опору в ком-то другом. Опасна и гиперопека, и холодность — это дисбаланс в любом случае.
К сожалению, не все родители позволяют детям сформироваться в отдельную личность. Независимость женщины наступает, когда она критически оценивает установки, сценарии матери. Часть из них она считает полезными, а все остальное, что ее раздражает, подвергает коррекции. От родителей нужно взять все лучшее. Я подчеркну еще раз: мы не меняем родителей (это не ваша задача) — мы развиваем себя.
Фото: GlobalLookPress
Нужно иметь здоровую самооценку, оценивать себя самостоятельно, а не через призму другого человека. Необходимо учиться решать самостоятельно свои проблемы. Самостоятельно регулировать свое эмоциональное состояние. А не звонить каждый раз маме с жалобой на то, что на вас накричали в автобусе или испортили настроение на работе. Если отношения с матерью доставляют вам страдания, правильней всего будет абстрагироваться, сформировать здоровую самооценку и внутренние опоры, научиться управлять эмоциональным настроением, а затем уже выстраивать приемлемую дистанцию. Наладить отношения можно и не поздно в любом возрасте!
_Фото: GlobalLookPress
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