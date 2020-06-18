Красноречивые признаки, по которым можно понять, что мужчина послан вам самой судьбой

Во время первой встречи у вас возникает ощущение, что вы были знакомы и раньше

Основной признак родственной души – с первой же минуты общения вам кажется, словно вы знали этого человека всю свою жизнь и уже пересекались с ним раньше. Вы сразу же раскрываетесь и начинаете доверять друг другу – без притворства, фальши и манипуляций. Вам не важно мнение окружающих, вас интересуют лишь собственные чувства и ощущения. Если вас тянет друг к другу, словно магнитом, то это определенно повод задуматься.

Рядом с ним вы можете быть самой собой, а не притворятся кем-то другим

Еще одна проверка, тот самый ли мужчина рядом с вами или нет – вы нравитесь ему такая, какая есть, без прикрас, статуса, внушительного счета в банке и дорогих вещей. Если мужчина любуется вами по утрам, пока вы еще не нанесли макияж и не облачились в эффектный наряд, значит он действительно питает к вам искренние чувства. Хотя некоторые дамы стесняются показываться перед кавалером «не при параде», они специально встают на час-два раньше, чтобы провести бьюти-ритуалы и к пробуждению благоверного выглядеть на все 100%. Это означает, что рядом с ними не тот человек, иначе бы они не стали притворяться и не пытались казаться лучше, чем есть.

Он помогает вам в сложной ситуации (и не словом, а делом)

Если мужчина готов изменить свои планы и примчаться к вам по первому зову, чтобы решить ваши проблемы (или даже просто поддержать), то значит он действительно дорожит вами и хочет уберечь вас от невзгод (по мере своих сил и возможностей). При этом особенно ценно, если партнер не на словах, а на деле выражает свое стремление помочь, тогда вы точно можете быть уверены, что это ваш человек.

Вам сложно оторваться друг от друга (во всех смыслах)

Еще один признак того, что партнер вам послан самой судьбой – вам доставляет удовольствие близость с ним и у вас не возникает желания придумать какие-то отговорки, лишь бы не ложиться с ним в постель или вы не представляете на его месте кого-то другого (своего кумира или бывшего, мало ли что). Наоборот, вам хочется как можно чаще прикасаться друг к другу, дарить заботу, нежность и внимание.

Вы можете говорить ночи напролет и вам никогда не бывает скучно друг с другом

Даже если вы расстались буквально пять минут назад, но у вас уже есть острая необходимость набрать номер человека, чтобы хотя бы просто услышать его голос, то это однозначно «ваш вариант». Существует немало примеров, когда люди, буквально только познакомившись, проговорили всю ночь напролет, как старые добрые приятели, а наутро уже несли заявление в ЗАГС, потому как понимали, что нашли родственную душу и готовы дальше идти по жизни вместе. К слову, практически все эти истории со счастливым концом – люди женились, заводили детей и жили душа в душу до глубокой старости. Если и у вас наблюдается что-то подобное, тогда вас можно только поздравить.

У вас не возникает неловких моментов, вы можете спокойно обсудить любую тему

Люди, которые предназначены друг другу, могут спокойно и без стеснений обсуждать любые темы (в том числе и интимные), не пытаясь что-то утаить или приукрасить. Они не чувствуют неловкость, но если вдруг и возникнет что-то подобное, то они подключат такт, юмор и обаяние, чтобы не нагнетать обстановку и допускать таких моментов в дальнейшем.