Красноречивые признаки, по которым можно понять, что мужчина послан вам самой судьбой
Очень часто происходит так, что мы тратим время на совершенно чужого (как оказывается потом) человека, который в итоге предает и растворяется в закате, предоставив возможность самостоятельно справляться с множеством разом навалившихся проблем. Это может быть не сразу, но в какой-то момент вы начинаете ловить себя на мысли, что рядом с вами находится не тот, кто нужен и вам нужно срочно это исправить. Некоторые так и поступают, закончив бесперспективные отношения и отправившись на поиски настоящей любви. Но, а остальные руководствуются принципом «стерпится – слюбится» и тем самым лишают себя (да и своего избранника) права на счастье. Чтобы не расходовать зря энергию (время, деньги и силы) рассказываем, по каким признакам можно понять, достоин ли ваш партнер звания «самого лучшего, единственного и неповторимого» или его смело можно отправить в отставку и переключить внимание на более подходящего кандидата.
Фото: Pexels.com
Во время первой встречи у вас возникает ощущение, что вы были знакомы и раньше
Основной признак родственной души – с первой же минуты общения вам кажется, словно вы знали этого человека всю свою жизнь и уже пересекались с ним раньше. Вы сразу же раскрываетесь и начинаете доверять друг другу – без притворства, фальши и манипуляций. Вам не важно мнение окружающих, вас интересуют лишь собственные чувства и ощущения. Если вас тянет друг к другу, словно магнитом, то это определенно повод задуматься.
Рядом с ним вы можете быть самой собой, а не притворятся кем-то другим
Еще одна проверка, тот самый ли мужчина рядом с вами или нет – вы нравитесь ему такая, какая есть, без прикрас, статуса, внушительного счета в банке и дорогих вещей. Если мужчина любуется вами по утрам, пока вы еще не нанесли макияж и не облачились в эффектный наряд, значит он действительно питает к вам искренние чувства. Хотя некоторые дамы стесняются показываться перед кавалером «не при параде», они специально встают на час-два раньше, чтобы провести бьюти-ритуалы и к пробуждению благоверного выглядеть на все 100%. Это означает, что рядом с ними не тот человек, иначе бы они не стали притворяться и не пытались казаться лучше, чем есть.
Он помогает вам в сложной ситуации (и не словом, а делом)
Если мужчина готов изменить свои планы и примчаться к вам по первому зову, чтобы решить ваши проблемы (или даже просто поддержать), то значит он действительно дорожит вами и хочет уберечь вас от невзгод (по мере своих сил и возможностей). При этом особенно ценно, если партнер не на словах, а на деле выражает свое стремление помочь, тогда вы точно можете быть уверены, что это ваш человек.
Вам сложно оторваться друг от друга (во всех смыслах)
Еще один признак того, что партнер вам послан самой судьбой – вам доставляет удовольствие близость с ним и у вас не возникает желания придумать какие-то отговорки, лишь бы не ложиться с ним в постель или вы не представляете на его месте кого-то другого (своего кумира или бывшего, мало ли что). Наоборот, вам хочется как можно чаще прикасаться друг к другу, дарить заботу, нежность и внимание.
Вы можете говорить ночи напролет и вам никогда не бывает скучно друг с другом
Даже если вы расстались буквально пять минут назад, но у вас уже есть острая необходимость набрать номер человека, чтобы хотя бы просто услышать его голос, то это однозначно «ваш вариант». Существует немало примеров, когда люди, буквально только познакомившись, проговорили всю ночь напролет, как старые добрые приятели, а наутро уже несли заявление в ЗАГС, потому как понимали, что нашли родственную душу и готовы дальше идти по жизни вместе. К слову, практически все эти истории со счастливым концом – люди женились, заводили детей и жили душа в душу до глубокой старости. Если и у вас наблюдается что-то подобное, тогда вас можно только поздравить.
У вас не возникает неловких моментов, вы можете спокойно обсудить любую тему
Люди, которые предназначены друг другу, могут спокойно и без стеснений обсуждать любые темы (в том числе и интимные), не пытаясь что-то утаить или приукрасить. Они не чувствуют неловкость, но если вдруг и возникнет что-то подобное, то они подключат такт, юмор и обаяние, чтобы не нагнетать обстановку и допускать таких моментов в дальнейшем.
Фото: Pexels.com
Он уважает ваши границы и не изводит беспочвенной ревностью
Мужчина, предназначенный вам судьбой, не будет изводить вас постоянно ревностью или нарушать ваши личные границы. Он доверяет вам на 100% и даже не подумает «проверять вас на прочность», разыгрывая глупые ситуации. Зачем? Если мужчина позволяет себе нечто подобное, то бегите от него куда подальше. Иначе он доведет вас до белого каления своим поведением и в конце обвинит в отсутствии терпимости, уважении и чувства такта.
Вы вдохновляете и мотивируете друг друга (а не критикуете почем зря)
Если вы понимаете, что критикой ничего не добьетесь и вместо этого стараетесь заинтересовать и мотивировать человека (так же, как и он в свою очередь), то вы на верном пути. Пары, которые привыкли лишь критиковать и общаться на повышенных тонах, обычно очень быстро расходились, в отличие от тех, кто мог найти нужные слова и «подобрать ключик» к своей второй половинке. Если у вас в отношениях именно так, то берегите их и цените – вам несказанно повезло.
Ваши отношения развиваются стремительно (а не «топчутся на одном месте») и все спорные моменты вы решаете мирным путем
Еще один признак, указывающий на то, что рядом с вами находится «тот самый» - гармоничное развитие отношений. Все происходит естественно и именно так, как должно. Другими словами, у вас не возникает ощущения, что вы словно локомотив тащите все на себе в то время, как ваш мужчина снисходительно наблюдает за происходящим, изредка поучая и наставляя. Наоборот, вы вместе движетесь навстречу светлому будущему, поддерживая друг друга в сложные моменты.
Когда вы вместе, то теряете чувство времени и ощущаете лишь комфорт и спокойствие
Если рядом со своим избранником вы забываете обо всем на свете, в том числе – о времени, дате и событиях, которые вас тревожат, то это явный признак того, что вам довелось встретить своего человека, родственную душу. В этом случае у вас не возникает желание сбежать от него куда-подальше или побыстрее закончить разговор, наоборот, вы наслаждаетесь каждой секундой, проведенной вместе и мечтаете, чтобы это состояние длилось вечно.
Вы гордитесь своей второй половинкой и готовы меняться сами, если это потребуется
Вы не стесняетесь своего партнера и не пытаетесь переделать его на свой лад. Наоборот, вы с гордостью демонстрируете его окружающим и с восхищением рассказываете о его талантах и достоинствах (в меру, конечно, чтобы ненароком не нарваться на завистников и не сглазить отношения). Что касается изменений, то люди, что называется, благословенные небесами, не хотят во что бы то не стало изменить партнера под себя, но при этом с готовностью меняются сами, совершенствуются, становятся лучшей версией себя, чтобы союз стал еще крепче и гармоничнее.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!