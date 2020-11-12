Коридор затмений: как сохранить спокойствие и не сорваться на близких в сложный период

Коридор затмений – это время, когда происходят сразу несколько затмений подряд. Солнечное затмение всегда наблюдается в период новолуния, когда Луна располагается между Солнцем и Землей. Лунное затмение можно заметить, когда Луна попадает в тень Земли.

В это время часто случаются природные катаклизмы, катастрофы, аварии и прочие бедствия. Люди в этот период руководствуются эмоциями и порой не могут себя сдерживать. Особенно сильно грядущие затмения будут влиять на Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. Главная рекомендация для всех знаков Зодиака в Коридор затмений – действовать обдуманно, сохранять спокойствие, не планировать никаких серьезных дел и избегать путешествий.

Облегчить влияние периода затмений можно и с помощью простой техники для гармонизации эмоций. Она поможет вам очистить пространство от негативных мыслей. Если в вашей семье кто-то недавно болел, в дом заходили чужие люди или вам сняться плохие сны, смело используйте эту методику. Все, что вам потребуется – прозрачная чаша с водой, свечи-таблетки, цветы, камень и монеты.