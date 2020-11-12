Коридор затмений: как сохранить спокойствие и не сорваться на близких в сложный период
C 23 ноября по 21 декабря произойдет Коридор затмений. Этот период наиболее сложный, и к нему нужно подготовиться заранее. Профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает, что представляет собой это астрономическое событие и какие практики помогут вам избежать его негативного воздействия.
Во время Коридора затмений часто случаются природные катаклизмы, катастрофы, аварии и прочие бедствия. Люди в этот период руководствуются эмоциями и порой не могут себя сдерживать.
Коридор затмений – это время, когда происходят сразу несколько затмений подряд. Солнечное затмение всегда наблюдается в период новолуния, когда Луна располагается между Солнцем и Землей. Лунное затмение можно заметить, когда Луна попадает в тень Земли.
В это время часто случаются природные катаклизмы, катастрофы, аварии и прочие бедствия. Люди в этот период руководствуются эмоциями и порой не могут себя сдерживать. Особенно сильно грядущие затмения будут влиять на Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. Главная рекомендация для всех знаков Зодиака в Коридор затмений – действовать обдуманно, сохранять спокойствие, не планировать никаких серьезных дел и избегать путешествий.
Облегчить влияние периода затмений можно и с помощью простой техники для гармонизации эмоций. Она поможет вам очистить пространство от негативных мыслей. Если в вашей семье кто-то недавно болел, в дом заходили чужие люди или вам сняться плохие сны, смело используйте эту методику. Все, что вам потребуется – прозрачная чаша с водой, свечи-таблетки, цветы, камень и монеты.
Фото: Pexels.com
Налейте воду в прозрачную чашу без рисунков, зажгите от одну свечу-таблетку и опустите ее на поверхность воды. Далее положите в воду три цветка или лепестка, а потом погрузите на дно миски, не касаясь свечей и цветов, натуральный природный камень. То же самое проделайте и с восьмью монетами номиналом в 10 рублей. Оставьте вашу инсталляцию до тех пор, пока свечи не погаснут, а потом разберите ее в обратном порядке. Сначала вынимайте деньги, потом камень, цветы и уже затем свечку.
Воду необходимо вылить, цветы и свечи утилизировать, а камушек сохранить. Чтобы практика сработала, обязательно потратьте разом все монетки, которые участвовали в ритуале.
После проведения этой техники вы почувствуете легкость и гармонию, станете меньше болеть и нервничать по пустякам.
Фото: Pexels.com
Общие рекомендации на этот период:
- Не берите на себя дополнительную нагрузку и обязательства
- Не принимайте важных решений и не совершайте опрометчивых поступков
- Не переводите переговоры, не меняйте работу, не подписывайте важные документы
- Не берите взаймы и не одалживайте деньги
- Не ведитесь на провокации и сами не провоцируйте окружающих
- Отложите кардинальные перемены
- По возможности перенесите операции и откажитесь от хирургических вмешательств в свою внешность в этот период
- Не срывайтесь на близких, не опускайтесь до манипуляций и критики
Фото: Pexels.com
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