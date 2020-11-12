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Коридор затмений: как сохранить спокойствие и не сорваться на близких в сложный период

Грядущий коридор затмений затронет все сферы жизни, поэтому, чтобы пережить достойно этот непростой период, исключить неприятности и свести всевозможные риски на нет, необходимо прислушаться к советам нашего эксперта и ни в коем случае не вестись на провокации. Что нужно сделать, чтобы не испортить отношения с окружающими и не навлечь беду на себя или своих близких – в материале Passion.ru.

C 23 ноября по 21 декабря произойдет Коридор затмений. Этот период наиболее сложный, и к нему нужно подготовиться заранее. Профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает, что представляет собой это астрономическое событие и какие практики помогут вам избежать его негативного воздействия.

Во время Коридора затмений часто случаются природные катаклизмы, катастрофы, аварии и прочие бедствия. Люди в этот период руководствуются эмоциями и порой не могут себя сдерживать.
Инна Любимова
астролог, основатель Школы Астрологии

Коридор затмений – это время, когда происходят сразу несколько затмений подряд. Солнечное затмение всегда наблюдается в период новолуния, когда Луна располагается между Солнцем и Землей. Лунное затмение можно заметить, когда Луна попадает в тень Земли.

В это время часто случаются природные катаклизмы, катастрофы, аварии и прочие бедствия. Люди в этот период руководствуются эмоциями и порой не могут себя сдерживать. Особенно сильно грядущие затмения будут влиять на Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. Главная рекомендация для всех знаков Зодиака в Коридор затмений – действовать обдуманно, сохранять спокойствие, не планировать никаких серьезных дел и избегать путешествий.

Облегчить влияние периода затмений можно и с помощью простой техники для гармонизации эмоций. Она поможет вам очистить пространство от негативных мыслей. Если в вашей семье кто-то недавно болел, в дом заходили чужие люди или вам сняться плохие сны, смело используйте эту методику. Все, что вам потребуется – прозрачная чаша с водой, свечи-таблетки, цветы, камень и монеты.

Фото: Pexels.com

Налейте воду в прозрачную чашу без рисунков, зажгите от одну свечу-таблетку и опустите ее на поверхность воды. Далее положите в воду три цветка или лепестка, а потом погрузите на дно миски, не касаясь свечей и цветов, натуральный природный камень. То же самое проделайте и с восьмью монетами номиналом в 10 рублей. Оставьте вашу инсталляцию до тех пор, пока свечи не погаснут, а потом разберите ее в обратном порядке. Сначала вынимайте деньги, потом камень, цветы и уже затем свечку.

Воду необходимо вылить, цветы и свечи утилизировать, а камушек сохранить. Чтобы практика сработала, обязательно потратьте разом все монетки, которые участвовали в ритуале.

После проведения этой техники вы почувствуете легкость и гармонию, станете меньше болеть и нервничать по пустякам.

Фото: Pexels.com

Общие рекомендации на этот период:

  • Не берите на себя дополнительную нагрузку и обязательства
  • Не принимайте важных решений и не совершайте опрометчивых поступков
  • Не переводите переговоры, не меняйте работу, не подписывайте важные документы
  • Не берите взаймы и не одалживайте деньги
  • Не ведитесь на провокации и сами не провоцируйте окружающих
  • Отложите кардинальные перемены
  • По возможности перенесите операции и откажитесь от хирургических вмешательств в свою внешность в этот период
  • Не срывайтесь на близких, не опускайтесь до манипуляций и критики

Фото: Pexels.com

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