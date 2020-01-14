Когда лучше всего уходить в отпуск, чтобы не потерять в деньгах или днях
Чтобы узнать, когда лучше всего отправляться в отпуск, чтобы и отдохнуть хорошо, и материально не пострадать, обратимся к закону. Так согласно статье 115 Трудового законодательства Российской Федерации, каждому работающему гражданину предоставляется оплачиваемый ежегодный отпуск на 28 дней. При этом совершенно не важно, будете ли вы брать все эти дни сразу или предпочтете растянуть удовольствие и воспользоваться своим правом на отдых несколько раз, главное, чтобы одна часть вашего отпуска составляла не менее 14 дней, а все остальное – на ваше усмотрение и по договоренности с работодателем. В некоторых компаниях действуют свои нормативные акты, согласно которым работники могут отдыхать большее количество дней, чем указано в ТК РФ (у тех же учителей отпуск больше, например). Кстати, в отпуск можно «попроситься» через 6 месяцев после начала работы в организации, однако если того требуют обстоятельства, то по договоренности с руководством можно попробовать оформить отпускные дни и раньше. Еще следует помнить, что если день отпуска выпадает на праздничный день, то он переносится.
Фото: vostock-photo
Как именно разбивать положенные дни отпуска?
Не все работники помнят, что по закону у них есть право уйти в отпуск на все положенные им 28 дней, но тут есть несколько моментов. Разумеется, если, например, руководству компании выгоднее отпускать своих сотрудников на весь срок, то вы никуда не денетесь – будете отгуливать как положено. Другой момент, если руководитель против такого долгого отсутствия сотрудников и предпочитает «разбивать» их отпуска на несколько частей. Многим людям данный вариант кажется наиболее интересным – так они смогут отдыхать не один раз в год и заранее планировать свой досуг. Главное помнить, что одна часть отпуска должна быть не менее двух недель, а остальное вы можете разбить по договоренности с начальством. Некоторые руководители требуют, чтобы сотрудники включали в свой отпуск и выходные дни, но это не обязательно (если ваш отпуск начинается или заканчивается в выходные дни, и вы хотите получить больше денег, тогда имеет смысл поступить таким образом, ведь выходные дни вам тоже оплатят. Но если вам важнее сохранить количество дней и использовать их в другой раз, тогда вы можете не включать их в свой отпуск). Наши соотечественники, например, очень любят брать «дополнительные» дни сразу же после январских или майских праздников, однако это не совсем выгодно. Разбираемся, почему.
Согласно статье 125 ТК РФ, нельзя делить отпуск таким образом, чтобы одна из его частей была менее 14 дней. Кроме того, вы можете не разбивать положенные вам 28 дней, а «отгулять» их за один раз. Нужно лишь обсудить с работодателем данный момент.
Как формируются ваши отпускные?
Согласно статье 136 ТК РФ, произвести начисление и выплату отпускных вам должны заранее (поэтому если работодатель всячески откладывает данный момент на «потом» или предлагает не выплачивать деньги заранее, а включить их в обычный ежемесячный расчет, то это является нарушением ваших прав). В настоящее время разрабатываются поправки к Трудовому кодексу, после вступления в силу которых, работодатели должны будут начислять вам отпускные не менее чем за 3 дня до того, как вы отправитесь отдыхать (и никакие «потом» тут уже не будут действовать). При этом очередность предоставления отпусков может остаться на усмотрении руководителя фирмы. Он конечно должен учитывать ваши пожелания, но строго следовать им не обязан. Кроме того, есть определенная категория работников (многодетные родители, родители, воспитывающие ребенка-инвалида, ветераны труда и другие), которые могут уходить в отпуск в любое удобное для них время. А все остальные сотрудники могут отдыхать в соответствии с утвержденным графиком ежегодных отпусков и «передвигать» дни лишь по согласованию с руководством, но не самостоятельно.
Выгодно или нет – вот в чем вопрос
Чтобы понять, когда вам лучше уходить в отпуск, то для начала определитесь, что вам выгоднее – получить достойную денежную выплату или просто грамотно распределить количество отведенных вам дней, чтобы иметь возможность «сходить» в отпуск несколько раз. Если вам интереснее материальная сторона, то оформляйте отпуск в те месяцы, в которых было больше всего рабочих дней (в 2020 году, например, выгоднее всего отдыхать в июле и декабре, причем уходить в отпуск в середине месяца, а не в начале или конце). Помимо этого, не забудьте включить в свой отпуск выходные дни, тогда за них вы тоже сможете получить компенсацию. А вот в январе и мае отдыхать совсем не выгодно – в этих месяцах всего 17 рабочих дней, поэтому на хорошую денежную выплату можно даже не надеяться.
Фото: vostock-photo
Также не стоит забывать, что при расчете отпускных берется не только средняя заработная плата, которую сотрудник получал в течении года, но и тот факт, оформлял ли он в этот период больничный или дни «за свой счет», в этом случае при расчете будет использован понижающий коэффициент, в результате чего денежная компенсация будет не такой впечатляющей, как вы планировали. Если же вы трудились весь год не покладая рук, стойко переносили простуды и прочие недомогания на ногах и не брали дополнительные выходные дни, то при оформлении отпуска в середине лета или перед самыми новогодними праздниками, можете рассчитывать на максимальную денежную выплату.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!