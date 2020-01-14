Когда лучше всего уходить в отпуск, чтобы не потерять в деньгах или днях

Как формируются ваши отпускные?

Согласно статье 136 ТК РФ, произвести начисление и выплату отпускных вам должны заранее (поэтому если работодатель всячески откладывает данный момент на «потом» или предлагает не выплачивать деньги заранее, а включить их в обычный ежемесячный расчет, то это является нарушением ваших прав). В настоящее время разрабатываются поправки к Трудовому кодексу, после вступления в силу которых, работодатели должны будут начислять вам отпускные не менее чем за 3 дня до того, как вы отправитесь отдыхать (и никакие «потом» тут уже не будут действовать). При этом очередность предоставления отпусков может остаться на усмотрении руководителя фирмы. Он конечно должен учитывать ваши пожелания, но строго следовать им не обязан. Кроме того, есть определенная категория работников (многодетные родители, родители, воспитывающие ребенка-инвалида, ветераны труда и другие), которые могут уходить в отпуск в любое удобное для них время. А все остальные сотрудники могут отдыхать в соответствии с утвержденным графиком ежегодных отпусков и «передвигать» дни лишь по согласованию с руководством, но не самостоятельно.

Выгодно или нет – вот в чем вопрос

Чтобы понять, когда вам лучше уходить в отпуск, то для начала определитесь, что вам выгоднее – получить достойную денежную выплату или просто грамотно распределить количество отведенных вам дней, чтобы иметь возможность «сходить» в отпуск несколько раз. Если вам интереснее материальная сторона, то оформляйте отпуск в те месяцы, в которых было больше всего рабочих дней (в 2020 году, например, выгоднее всего отдыхать в июле и декабре, причем уходить в отпуск в середине месяца, а не в начале или конце). Помимо этого, не забудьте включить в свой отпуск выходные дни, тогда за них вы тоже сможете получить компенсацию. А вот в январе и мае отдыхать совсем не выгодно – в этих месяцах всего 17 рабочих дней, поэтому на хорошую денежную выплату можно даже не надеяться.