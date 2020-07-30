12 бесполезных вещей, на которые вы тратите деньги (а могли бы уже накопить на квартиру)

Импульсивные покупки

Подумайте, действительно ли вам нужна вторая такая же блузка, которая уже у вас висит в шкафу, или сотая пара однотипных туфель? Да и траты на новейшие гаджеты тоже ни к чему, если только они не помогут вам заработать миллион (не меньше). Вместо того, чтобы поддаваться рекламным слоганам и брать то, без чего можно легко обойтись, лучше распланируйте свои покупки и откажитесь от внезапных расходов.

Желание пустить пыль в глаза

Почему-то большинство людей считает, что если у них смартфон последней модели или автомобиль представительского класса, то это автоматически возвышает их над остальными и дает какие-то привилегии. Хотя на деле все совсем иначе. Вместо того, чтобы залезать в долги и приобретать статусные вещи, которые вам не по карману (или второсортные реплики, которые видны невооруженным взглядом), лучше брать то, что вам по средствам, и со свободных денег начать формировать финансовую подушку безопасности (если вы по каким-то причинам до сих пор этого не сделали).

Перекус и фастфуд

Мы не призываем вас голодать и трястись над каждой копейкой, однако вспомните, сколько денег у вас уходит на перекусы, обеды на работе и малополезный фастфуд. Вместо того, чтобы травить себя (и семью) непонятно чем, лучше обзаведитесь удобными ланч-боксами и повысьте свое кулинарное мастерство. Психоэмоциональное состояние ваших близких заметно улучшится, да и семейный бюджет перестанет трещать по швам от незапланированных трат.

Кофе на вынос

Если вы жить не можете без горячего обжигающего напитка и непременно забегаете в свою любимую кофейню по пути на работу, то налицо признаки лишнего транжирства. В чашке кофе нет ничего плохого, но посчитайте, сколько денег у вас уходит на это в месяц? А в год? Чтобы залатать дыру в своем бюджете и приблизить момент покупки квартиры мечты, попробуйте готовить кофе дома (в кофемашине или турке), переливать в термокружку, добавлять топинги по вкусу и брать с собой. Увидите, на сколько процентов сразу уменьшатся ваши траты.