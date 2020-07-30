12 бесполезных вещей, на которые вы тратите деньги (а могли бы уже накопить на квартиру)
Импульсивные покупки
Подумайте, действительно ли вам нужна вторая такая же блузка, которая уже у вас висит в шкафу, или сотая пара однотипных туфель? Да и траты на новейшие гаджеты тоже ни к чему, если только они не помогут вам заработать миллион (не меньше). Вместо того, чтобы поддаваться рекламным слоганам и брать то, без чего можно легко обойтись, лучше распланируйте свои покупки и откажитесь от внезапных расходов.
Желание пустить пыль в глаза
Почему-то большинство людей считает, что если у них смартфон последней модели или автомобиль представительского класса, то это автоматически возвышает их над остальными и дает какие-то привилегии. Хотя на деле все совсем иначе. Вместо того, чтобы залезать в долги и приобретать статусные вещи, которые вам не по карману (или второсортные реплики, которые видны невооруженным взглядом), лучше брать то, что вам по средствам, и со свободных денег начать формировать финансовую подушку безопасности (если вы по каким-то причинам до сих пор этого не сделали).
Перекус и фастфуд
Мы не призываем вас голодать и трястись над каждой копейкой, однако вспомните, сколько денег у вас уходит на перекусы, обеды на работе и малополезный фастфуд. Вместо того, чтобы травить себя (и семью) непонятно чем, лучше обзаведитесь удобными ланч-боксами и повысьте свое кулинарное мастерство. Психоэмоциональное состояние ваших близких заметно улучшится, да и семейный бюджет перестанет трещать по швам от незапланированных трат.
Кофе на вынос
Если вы жить не можете без горячего обжигающего напитка и непременно забегаете в свою любимую кофейню по пути на работу, то налицо признаки лишнего транжирства. В чашке кофе нет ничего плохого, но посчитайте, сколько денег у вас уходит на это в месяц? А в год? Чтобы залатать дыру в своем бюджете и приблизить момент покупки квартиры мечты, попробуйте готовить кофе дома (в кофемашине или турке), переливать в термокружку, добавлять топинги по вкусу и брать с собой. Увидите, на сколько процентов сразу уменьшатся ваши траты.
Фото: Pexels.com
Поездки на такси
Если вы живете в мегаполисе, то, согласитесь, передвигаться на общественном транспорте гораздо оперативнее и дешевле. Пока автомобилисты задыхаются в пробках и гадают, когда же доберутся до места назначения, вы можете успеть сделать несколько дел и навестить всех, кого хотели.
Абонемент в фитнес-клуб
Следить за своим здоровьем и заниматься спортом, безусловно, необходимо, но признайтесь себе честно, сколько раз вы наведывались в фитнес-клуб? Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать деньги на дорогой годовой абонемент, лучше выйдите на пробежку в парке или устройте тренировки на свежем воздухе (благо, сейчас практически в каждом дворе можно найти оборудованные площадки, да и погода вполне позволяет проводить подобные эксперименты).
Кредитная карта
Это только на первый взгляд кажется, что иметь кредитную карту весьма удобно: не хватает денег до зарплаты, можно как бы «занять» у самого себя и потом просто доложить недостающую сумму на карту. Так-то оно так, но есть одно но. Подобный способ подойдет дисциплинированным личностям со стабильным заработком. В противном случае, если по каким-то причинам опоздаете с платежами, попадете на штрафы и пени, да и кредитную историю себе существенно подпортите (и тогда, например, об ипотеке можно будет забыть).
Вредные привычки
Ради интереса посчитайте, сколько денег у вас уходит ежемесячно на вредные привычки. А заодно подумайте, что эту сумму можно было бы откладывать в качестве первоначального взноса и приобрести уже свое жилище.
Неактуальные подписки
Проверьте, остались ли у вас какие-то подписки, которые для вас уже не актуальны, но вы просто забыли в свое время их отключить. Советуем регулярно проверять мобильную связь на предмет непредвиденных списаний, возможно, таким образом вам удастся существенно уменьшить траты и платить лишь за те услуги, которыми вы действительно пользуетесь.
Фото: Pexels.com
Отсутствие планирования
Чтобы найти свободные средства, из которых можно формировать финансовую подушку безопасности (или тот же первоначальный взнос на квартиру), распишите свои основные и дополнительные доходы, добавьте статью расходов и посмотрите, какие траты вы можете сократить, а что не следует оттягивать и необходимо оперативно оплатить. Сюда же впишите то, что вам нужно приобрести в ближайшее время и в обозримом будущем. Так вы сможете контролировать свои блага и не станете разбрасываться деньгами направо и налево.
Погоня за быстрой прибылью
В последнее время на фондовый рынок идут все кому не лень. Кто-то пытается быстро поднять средства на скачке валют, а другие действуют более продуманно и скупают акции, облигации и ценные бумаги рухнувших из-за пандемии компаний в надежде на то, что они снова в ближайшее время взлетят ввысь и принесут их владельцам неплохой куш. Однако вместо ожидаемых прибылей и тех, и других ждет зачастую разочарование и… пустой кошелек. Поэтому прежде чем расставаться со своими кровно заработанными, лучше сначала изучите вопрос и пообщайтесь с теми, кто занимается этим не первый год.
Съемное жилье
Как бы там ни было, съемное жилье зачастую «съедает» большую часть семейного бюджета. Чтобы не отдавать деньги «чужому дяде», попробуйте договориться с друзьями или родными, что поживете у них какое-то время, переехать на дачу (и остаться там до наступления первых заморозков) или съехаться с родителями (не самый удобный вариант, но зато один из самых надежных). Как только накопите нужную сумму и залатаете дыры в бюджете, можете приобретать свою квартиру и наслаждаться самостоятельной жизнью.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!