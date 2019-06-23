Худшие из худших: мужчин каких знаков зодиака не стоит записывать в клуб «Бывших»

Овен

Представители данного знака агрессивны и бесстрашны, поэтому следует быть готовой к тому, что пока Овен не найдет себе новую спутницу жизни, вымещать свое состояние он будет на вас (или на тех вещах, которые вам дороги). Но стоит лишь дождаться, пока его внимание не переключится на другую красотку, как от его эмоциональности и горячности (по отношению к вам) не останется и следа.

Телец

Представители данного знака зодиака воспринимают расставание как самую настоящую драму, поэтому не ждите от них быстрого возвращения к обычной жизни. Если вы предадите мужчину-Тельца, то он уйдет молча, без объяснений, и долго будет страдать в одиночестве. Сам же он до последнего будет пытаться спасти отношения и лишь поняв, что ситуация не изменится в лучшую сторону, решится на мучительное расставание.

Близнецы

Открытость, общительность и легкое отношение представителей данного знака зодиака распространяется и на расставание. Они так мгновенно «растворяются в ночи», словно их никогда и не было. И как только вы привыкните к ощущению свободы, удивляясь тому, что разрыв прошел относительно легко, он обязательно возникнет где-то на горизонте, но не один, а с очередной красавицей, преданно заглядывающей ему в глаза. Лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации – отпустить и забыть не только человека, но все те моменты, которые с ним были связаны.

Рак

Те, кто думают, что Раки – самый безобидный знак зодиака, на самом деле ошибаются. Возможно, их обманчивая внешность могла убедить вас в том, что это тот мужчина, который считает свой дом крепостью, а семью – самым важным, что у него есть в этом мире, не соответствует тому, как они начинают вести себя после расставания. Во-первых, он просто не понимает слова «нет», поэтому будет изводить вас снова и снова. Во-вторых, он просто возьмет вас измором. Ведь в конце концов вам просто надоест держать оборону, и он будет выносить вам мозг еще сильнее, чем раньше.