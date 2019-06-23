Худшие из худших: мужчин каких знаков зодиака не стоит записывать в клуб «Бывших»

Овен
Представители данного знака агрессивны и бесстрашны, поэтому следует быть готовой к тому, что пока Овен не найдет себе новую спутницу жизни, вымещать свое состояние он будет на вас (или на тех вещах, которые вам дороги). Но стоит лишь дождаться, пока его внимание не переключится на другую красотку, как от его эмоциональности и горячности (по отношению к вам) не останется и следа.
Телец
Представители данного знака зодиака воспринимают расставание как самую настоящую драму, поэтому не ждите от них быстрого возвращения к обычной жизни. Если вы предадите мужчину-Тельца, то он уйдет молча, без объяснений, и долго будет страдать в одиночестве. Сам же он до последнего будет пытаться спасти отношения и лишь поняв, что ситуация не изменится в лучшую сторону, решится на мучительное расставание.
Близнецы
Открытость, общительность и легкое отношение представителей данного знака зодиака распространяется и на расставание. Они так мгновенно «растворяются в ночи», словно их никогда и не было. И как только вы привыкните к ощущению свободы, удивляясь тому, что разрыв прошел относительно легко, он обязательно возникнет где-то на горизонте, но не один, а с очередной красавицей, преданно заглядывающей ему в глаза. Лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации – отпустить и забыть не только человека, но все те моменты, которые с ним были связаны.
Рак
Те, кто думают, что Раки – самый безобидный знак зодиака, на самом деле ошибаются. Возможно, их обманчивая внешность могла убедить вас в том, что это тот мужчина, который считает свой дом крепостью, а семью – самым важным, что у него есть в этом мире, не соответствует тому, как они начинают вести себя после расставания. Во-первых, он просто не понимает слова «нет», поэтому будет изводить вас снова и снова. Во-вторых, он просто возьмет вас измором. Ведь в конце концов вам просто надоест держать оборону, и он будет выносить вам мозг еще сильнее, чем раньше.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Лев
Сложнее всего приходится тем дамам, которые решили расстаться с представителями данного знака. Мужчины-Львы воспримут это как личное оскорбление (ведь для них нет ничего оскорбительнее, чем узнать, что вы предпочли ему кого-то другого). Мстить они будут изощренно, как и подобает царственной особе: тонко рассорят вас с теми, кто вам близок, постараются разрушить вашу карьеру и личную жизнь. А затем удалятся с гордо поднятой головой. Да, кстати, в мемуарах вас тоже не забудут упомянуть, но в весьма невыгодном свете.
Дева
Расставание со своими возлюбленными мужчины-Девы переживают очень тяжело и, в большинстве случаев, так и остаются верными своей самой сильной привязанности. Даже если они потом и сходятся с кем-то еще, то ни о каких сильных чувствах и обожании в этом случае говорить не приходится. В большинстве же случаев они так и остаются холостяками.
Весы
Аристократические Весы, кстати, тоже не настолько просты (и аристократичны), как кажется на первый взгляд. Ведь, если, например, уйти от вас захотел мужчина, то приготовьтесь к тому, что он будет постоянно появляться в вашей жизни, наслаждаясь тем, что заставляет вас переживать те чувства, что вы испытывали по отношению к нему. Он и не подумает скрывать свою новую пассию, лишь бы «уколоть вас побольнее». Если же инициатором разрыва выступили вы, то обида вселенского масштаба, сплетни, интриги и выставление вас в невыгодном свете перед общими знакомыми вам обеспечено. Репутацию он «подмочит» вам знатно.
Скорпион
Большинство дам опасаются ставить точку в отношениях с мужчинами-Скорпионами, опасаясь, что они будут мстить до того момента, пока им самим это не надоест. На деле же, эти манипуляторы позволяют себе подобные выходки лишь когда они находятся в паре, а как только поймут, что любовь прошла, то отпустят вас с миром и переключатся на новую «жертву». Но это не значит, что прощание с ним пройдет для вас незаметно. За то время, пока вы были вместе, он успел вымотать вам душу так, что вам кажется, вы никогда и никого больше не сможете полюбить.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрелец
Представители данного знака зодиак весьма дружелюбны и безобидны. И нужно очень постараться, чтобы вывести мужчину-Стрельца из себя, чтобы он захотел сделать вам какую-нибудь пакость. Кроме того, они весьма непостоянны, не имеют ничего против «походов на лево» и спокойно относятся к тому, что любовь закончилась и вам пора расстаться. Хотя, будьте готовы к тому, что они никогда не поставят точку в отношениях, а оставят многоточие. Мало ли, как потом все обернется в жизни.
Козерог
Упрямые и авторитарные представители данного знака зодиака своими придирками и наставлениями могут довести до белого каления даже самого неконфликтного партнера. И хотя они очень трепетно относятся к семейным отношениям, измена (и предательство) любимой может превратить их в безжалостного эгоиста, который будет изводить вас до тех пор, пока не справится со своим чувством обиды. А это будет очень нескоро, поверьте.
Водолей
Представители данного знака зодиака относительно спокойно относятся к расставаниям, не устраивая сцен и вынос мозга. Они весьма дипломатичны и любую жизненную ситуацию воспринимают как возможность стать еще сильнее (в эмоциональном плане) и мудрее. Они достаточно быстро находят новую пассию и постараются не «поливать вас грязью» по поводу и без.
Рыбы
Конец семейной идиллии мужчина данного знака зодиака всегда воспринимают как личную обиду. Несмотря на всю их ранимость и трепетность, они – те еще пакостники, способные существенно отравить вашу жизнь после расставания. Самые невероятные сплетни и слухи, мелкие (или не очень) проблемы и прочие неурядицы будут поступать от них с завидной регулярностью, пока они не найдут себе новую пару. Вот только тогда вам можно будет вздохнуть с облегчением и расслабиться. Увы, но до этого момента жить спокойно они вам точно не дадут.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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