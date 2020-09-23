Кармические задачи: как определить и проработать, чтобы изменить свою жизнь
«Каждый человек приходит в этот мир с определенными задачами, другими словами предназначением и миссией. Как правило, 90% не понимают, в чем заключается последняя. Хорошо, что мы сейчас живем во времена, когда нам повсеместно говорят о том, как важно найти свой путь. Например, заниматься любимым делом. Ведь сейчас, чтобы выжить, вы не обязаны хвататься за любую работу, как это делали наши предки. Зато занимаясь любимым делом вы точно обретете смысл и спокойствие. И деньги, добавлю я. Потому что что деньги -это, безусловно, энергия. Если вы годами работаете, а финансового благополучия нет как нет, задумайтесь, какой урок вам пытается преподать Вселенная. Если вы не отдаете ресурс, вы не получите в обмен энергию денег.
Я и сама не сразу к этому пришла. Я была магистром технических наук. К слову, квантовая физика очень хорошо объясняет материальность наших мыслей. Затем я ушла практически в одночасье в другую сферу – мне хотелось делиться с людьми знаниями, доносить до них важность кармических задач, то, как можно изменить свою жизнь, исцелять души. В итоге я чувствую, что нахожусь на своем пути. Да, мне было страшно, но поддерживала уверенность в том, что я все делаю правильно. Плюс мои знания подкреплены технической базой - это важно.
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Упражнение для скептиков
Кармические задачи это про искренность и интуицию. Последнюю можно развить. Если вы будете задавать себе вопросы и честно отвечать на них, вы очень многое про себя поймете. На самом деле каждый из нас в глубине души знает, чем он хочет заниматься, чего он хочет от отношений, чего ищет в жизни. Очень важно быть искренними. И обращаться к специалистам. Увы, сейчас немало непрофессионалов, которые могут сказать человеку, например, что у него никогда не будет детей или лежит печать одиночества и так далее. Запуститься механизм самоповтора, человек запрограммирует себя на подобное предсказание и будет ждать его исполнения. От таких стоит бежать. И точно не нужно годами ходить к психологам. Есть методики, которые быстро позволяют решить ваши задачи. Могу дать одно действенное упражнение из своей практики.
Все мы в глубине души понимаем, что пребывать в негативе, злости и агрессии, обвиняя всех вокруг во всем происходящем, намного проще, чем взять ответственность за свое состояние и эмоции. Сформированные ранее нейронные связи не меняются одномоментно, особенно если вы этому препятствуете. Наш внутренний скептик задает себе миллион вопросов: «А что, если не смогу?», «У других получается, а у меня нет», «Они особенные, а я нет» и так далее. Мы не привыкли ждать позитивных изменений, а привычно ждем негативного исхода того или иного события. Попробуйте с сегодняшнего дня одну простую практику: в течение семи дней в ответ на внутреннее раздражение или обиду по отношению к человеку мысленно отправлять ему свет и благодарность. Вы удивитесь, как совсем быстро будет трансформироваться ваше сознание и все вокруг. Просто попробуйте.
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Что такое медитации и зачем они нужны
Во время своих практик мы с подписчиками, клиентами медитируем. У многих это тоже вызывает скепсис, мол практика для бездельников. На самом деле говорят так от незнания. Медитация - это не аффирмации и мантры, это способ работы над мышлением. Медитацию часто ассоциируют с феноменом нейропластичности — то есть, способностью мозга образовывать новые нейронные связи под воздействием опыта. С точки зрения физиологии мозга медитация действительно похожа на отдых. Ученые выяснили в ходе исследований, что во время этого процесса мозг перестает обрабатывать обычные объемы информации. Они провели магнитно-резонансное сканирование мозга людей, регулярно занимавшихся медитацией в течение 8 недель. Оценив состояние мозга сразу после 45-минутной практики, они заметили, что во многих областях активность почти угасла. У испытуемых практически «выключились» лобные доли, ответственные за планирование и принятие решений, затихли теменные участки коры, обычно занятые обработкой сенсорной информации и ориентированием во времени и пространстве, замедлилась работа таламуса, который перераспределяет данные органов чувств, и угасли сигналы ретикулярной формации, чья работа позволяет приводить мозг в состояние «боевой готовности». Все это позволило мозгу наконец-то «расслабиться» и заняться обработкой данных, связанных с собственной личностью человека, а не с внешним миром. ⠀
Медитация способствует развитию целого ряда когнитивных способностей, таких как умственная ясность, креативность, способность рассуждать, делать выводы, а также умение сосредоточиваться. Очень важно выбирать медитацию высокочастотную. В таких случаях мощно активизируются вентро- и дорсолатеральные области префронтальной коры мозга, а также верхние участки височных долей обоих полушарий. Именно они являются самыми мощными генераторами гамма-волн и с их помощью консолидируют работу всех остальных участков мозга.⠀
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Как определить свою кармическую задачу
Стоит понимать, что это внутренняя работа над собой: развитие определенных качеств, развитие осознанности в разных сферах жизни, приобретение новых знаний, избавление от вредных привычек. В общем, все, что способствует духовному, а а затем и социальному развитию. Да, кармические задачи неразрывно связаны с понятием кармы. Над чем работали или не работали в прошлом, то и получили сейчас. Это касается всего: и отношений, и характера, и условий, в которых живем. Хорошая новость в том, что над всем этим можно успешно работать. Первый шаг: осознать проблему и найти специалиста, который вам поможет.
Не советую вычислять свои кармические задачи в Интернете через сомнительные сайты – это общий, не индивидуальный подход. Также не нужно ругать себя за то, что в вашей жизни что-то не так – не тратьте на это энергию. Задача принять этот факт. Значит так надо, значит сегодня и сейчас так лучше для тебя и всех, значит именно эта ситуация тебе сейчас нужна и она пришла для тебя, для огромного осознания причин почему так происходит! Ответ всегда придет в виде знака или кто-то другой озвучит вам этот ответ и в этот момент вы почувствуете, что это он! ⠀
И еще один инсайт: как проверить, в каких отношениях вы находитесь? Кармических или сотворческих. Признаки кармических отношений: ⠀
- внезапность; ⠀
- поспешность; ⠀⠀
- проблемы с детьми; ⠀
непозволение быть собой (необходимость носить социальную маску);
неверие в себя.
Важно понимать, что в отношениях с партнером мы проходим через определенные уроки, которые должны усвоить. Если последнего не происходит, они будут повторяться в новых. Поэтому так важна работа над собой и развитие интуиции, анализ родовых программ. Последнее совсем непросто для человека не в теме, скажем так, но вы всегда можете найти специалиста, который поможет разобраться. И помните, что учитель приходит, когда ученик готов».
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