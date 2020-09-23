Кармические задачи: как определить и проработать, чтобы изменить свою жизнь

Как определить свою кармическую задачу

Стоит понимать, что это внутренняя работа над собой: развитие определенных качеств, развитие осознанности в разных сферах жизни, приобретение новых знаний, избавление от вредных привычек. В общем, все, что способствует духовному, а а затем и социальному развитию. Да, кармические задачи неразрывно связаны с понятием кармы. Над чем работали или не работали в прошлом, то и получили сейчас. Это касается всего: и отношений, и характера, и условий, в которых живем. Хорошая новость в том, что над всем этим можно успешно работать. Первый шаг: осознать проблему и найти специалиста, который вам поможет.

Не советую вычислять свои кармические задачи в Интернете через сомнительные сайты – это общий, не индивидуальный подход. Также не нужно ругать себя за то, что в вашей жизни что-то не так – не тратьте на это энергию. Задача принять этот факт. Значит так надо, значит сегодня и сейчас так лучше для тебя и всех, значит именно эта ситуация тебе сейчас нужна и она пришла для тебя, для огромного осознания причин почему так происходит! Ответ всегда придет в виде знака или кто-то другой озвучит вам этот ответ и в этот момент вы почувствуете, что это он! ⠀

И еще один инсайт: как проверить, в каких отношениях вы находитесь? Кармических или сотворческих. Признаки кармических отношений: ⠀

внезапность; ⠀

поспешность; ⠀⠀

проблемы с детьми; ⠀

непозволение быть собой (необходимость носить социальную маску);

неверие в себя.

Важно понимать, что в отношениях с партнером мы проходим через определенные уроки, которые должны усвоить. Если последнего не происходит, они будут повторяться в новых. Поэтому так важна работа над собой и развитие интуиции, анализ родовых программ. Последнее совсем непросто для человека не в теме, скажем так, но вы всегда можете найти специалиста, который поможет разобраться. И помните, что учитель приходит, когда ученик готов».