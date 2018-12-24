Карьера или призвание — в чем разница и как понять, что у вас

Откуда ноги растут

Психологи утверждают, что в последнее время это вполне обычная ситуация, когда у работников нет понимания того, что их деятельность действительно может принести кому-то пользу (кроме материальной, конечно). Поэтому, чтобы разобраться, где находятся корни данной причины, необходимо условно выделить три уровня смысла: смысл работы, смысл карьеры и смысл призвания.

Например, если вам по сути все равно, что генерить – новый проектный план по сооружению уникальных зданий или план по превращению забытой библиотеки в новое модное место – главное, чтобы за это платили много и вовремя, тогда можно наверняка сказать, что вы занимаетесь работой в чистом виде. Вам не важно, к каким результатам приведут ваши идеи, вам необходимо осознавать, что вы получите деньги за проделанную работу.

Другой момент, если для вас определяющее значение в работе имеет развитие профессионализма, рост статуса, уровня влияния, масштаб власти и глобальность проектов, тогда вы воспринимаете любое порученное вам дело, как еще одну ступень на пути к карьере и оцениваете свои результаты именно по тому, насколько данная работа помогла вам вырасти над собой и своими амбициями.

Если же говорить о призвании, то здесь либо на первый план выходит ваш вклад (что полезного или хорошего вы можете создать для других людей), либо вы просто получаете удовольствие от самого процесса, вне зависимости от того, нравится ли конечный результат окружающим, готовы ли они одарить вас славой или финансовой составляющей. На самом деле, по мнению психологов, абсолютно у каждого человека можно найти все эти три составляющие, другой вопрос – какая из них окажется основополагающей и поможет вам достичь гармонии между тем, что надо и тем, что вы хотите. Определите, какой именно из этих смыслов дает вам энергию двигаться вперед и делать что-то значимое?