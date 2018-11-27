9 советов, как добиться карьерных высот и не разрушить свою личную жизнь

Планы, планы и еще раз планы!

Приучите себя к планированию дня (недели, месяца и так далее). Возможно, сначала вам покажется это скучным и бессмысленным занятием, но уже через некоторое время вы поймете, что это самое гениальное, что вы могли бы сделать. Во-первых, вы никогда не забудете о чем-то важном (будь то встреча с потенциальным заказчиком или юбилей вашей бабушки), а во-вторых, вы сможете анализировать, как прошел ваш день, каких результатов вы добились и что еще нужно усовершенствовать, чтобы достичь чего-то большего. Кстати, специалисты рекомендуют особо важными и срочными вопросами заниматься в первой половине дня, в перерыве на обед назначать встречи с друзьями или со своей второй половинкой, а вечер оставить для спокойных семейных занятий.

Правильная расстановка приоритетов

Данный пункт вытекает из предыдущего. После того, как вы составили долгосрочные планы и расписали список задач на текущий день, отметьте то, что для вас является наиболее важным и значимым. И не откладывайте надолго те дела, которые являются как бы второстепенными, но требуют вашего непосредственного участия. Скажем, если вы вовремя не прошли техосмотр машины (или не напомнили супругу, чтобы это сделал он), то в какой-то момент что-то может выйти из строя, и вы потеряете гораздо больше времени в ожидании службы техпомощи и устранения неполадок. Сломанные не вовремя гаджеты могут привести к срыву сроков на производстве, а неоплаченные счета также грозят вам различными штрафами, начислением пени и прочим. Поэтому занимаясь срочными задачами, не забывайте заглядывать в список текущих дел, которые имеют свойство накапливаться и в один прекрасный момент сорвать все ваши планы.

Равноценное распределение сил между профессиональными задачами и бытовыми вопросами

Другими словами, эксперты советуют распределять свое время 50/50, чтобы не было перевеса в сторону карьеры или личной жизни. То есть устройство семейного быта требует не меньших усилий, чем выполнение профессиональных задач, поэтому нельзя заниматься личной жизнью по остаточному принципу. При таком грамотном соотношении, если верить специалистам, как раз и возможно гармонично совмещать дом и работу, не жертвуя одним в пользу другого. Распишите свои задачи и подумайте, какой пункт требует большего внимания, а какой чисто формального присутствия. Сократите количество часов на социальные сети и отвлекающие разговоры с коллегами и сосредоточьтесь исключительно на работе, так у вас есть шанс все закончить вовремя. И возьмите за правило не задерживаться в офисе во внеурочное время — вам еще нужно посвятить себя семье, помните?