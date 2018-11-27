9 советов, как добиться карьерных высот и не разрушить свою личную жизнь

Планы, планы и еще раз планы!
Приучите себя к планированию дня (недели, месяца и так далее). Возможно, сначала вам покажется это скучным и бессмысленным занятием, но уже через некоторое время вы поймете, что это самое гениальное, что вы могли бы сделать. Во-первых, вы никогда не забудете о чем-то важном (будь то встреча с потенциальным заказчиком или юбилей вашей бабушки), а во-вторых, вы сможете анализировать, как прошел ваш день, каких результатов вы добились и что еще нужно усовершенствовать, чтобы достичь чего-то большего. Кстати, специалисты рекомендуют особо важными и срочными вопросами заниматься в первой половине дня, в перерыве на обед назначать встречи с друзьями или со своей второй половинкой, а вечер оставить для спокойных семейных занятий.
Правильная расстановка приоритетов
Данный пункт вытекает из предыдущего. После того, как вы составили долгосрочные планы и расписали список задач на текущий день, отметьте то, что для вас является наиболее важным и значимым. И не откладывайте надолго те дела, которые являются как бы второстепенными, но требуют вашего непосредственного участия. Скажем, если вы вовремя не прошли техосмотр машины (или не напомнили супругу, чтобы это сделал он), то в какой-то момент что-то может выйти из строя, и вы потеряете гораздо больше времени в ожидании службы техпомощи и устранения неполадок. Сломанные не вовремя гаджеты могут привести к срыву сроков на производстве, а неоплаченные счета также грозят вам различными штрафами, начислением пени и прочим. Поэтому занимаясь срочными задачами, не забывайте заглядывать в список текущих дел, которые имеют свойство накапливаться и в один прекрасный момент сорвать все ваши планы.
Равноценное распределение сил между профессиональными задачами и бытовыми вопросами
Другими словами, эксперты советуют распределять свое время 50/50, чтобы не было перевеса в сторону карьеры или личной жизни. То есть устройство семейного быта требует не меньших усилий, чем выполнение профессиональных задач, поэтому нельзя заниматься личной жизнью по остаточному принципу. При таком грамотном соотношении, если верить специалистам, как раз и возможно гармонично совмещать дом и работу, не жертвуя одним в пользу другого. Распишите свои задачи и подумайте, какой пункт требует большего внимания, а какой чисто формального присутствия. Сократите количество часов на социальные сети и отвлекающие разговоры с коллегами и сосредоточьтесь исключительно на работе, так у вас есть шанс все закончить вовремя. И возьмите за правило не задерживаться в офисе во внеурочное время — вам еще нужно посвятить себя семье, помните?
Никакого пренебрежения своими интересами в угоду другим
Эксперты напоминают, что не стоит отказываться от своих планов (или переносить их) лишь потому, что окружающим срочно понадобилась ваша помощь и поддержка. Разумеется, ситуации бывают разные, однако если вы стали замечать, что бросаете свои дела и мчитесь по первому зову супруга, родителей, подруг и так далее, то, по мнению специалистов, вы поставили приоритеты других людей выше своих собственных и отодвигаете осуществление своей заветной мечты на неопределенное время. Подумайте (а лучше возьмите лист бумаги и распишите), что вы хотите добиться в конечном итоге, и целенаправленно идите к своей цели.
При любой возможности приглашать своего партнера на ланч-свидание
Кто сказал, что романтика возможна лишь в первые годы брака, а затем всем правит рутина и невозможность выкроить время, чтобы побыть вдвоем с любимым? Поэтому используйте любую возможность, чтобы вернуть романтику и страсть в отношения. Если, скажем, у вас полноценный рабочий день, тогда устройте свидание своему партнеру во время обеденного перерыва или пригласите его на ужин. Попробуйте вспомнить, с каким трепетом и волнением вы бежали на встречу в самом начале вашего романа, как считали минуты до встречи и ловили каждое слово вашего мужчины. Поверьте, ему тоже будет приятно вновь окунуться в воспоминания и почувствовать себя влюбленным и счастливым.
Использование поручений руководства, чтобы попутно решить свои вопросы
Не отказывайтесь от каких-то мелких поручений руководства (отвезти документы, съездить на объект или оплатить какие-то счета). Конечно, можно воспользоваться услугами курьера, но подумайте о том, что соглашаясь на просьбу начальства, вы можете на законных основаниях уехать из офиса и по пути успеть решить несколько своих вопросов (забежать в детский сад, забрать какие-то важные документы, купить продукты на ужин, отдать рубашки супруга в химчистку). Ведь если бы вы целенаправленно отпросились у шефа на пару часов, то не факт, что он бы вас отпустил. А так даже никому в голову не придет выяснять, где вы пропадаете столько времени — вы уехали по поручению.
Делегирование полномочий
Не думайте, что вы сможете справиться абсолютно со всем. Нет, мы не утверждаем обратное, напротив, считаем, что если вы так и станете тащить на себе все обязанности, то зачем вам, собственно, поддержка супруга или коллег? Но учтите, что чем больше рутинной работы на себя взваливает человек, тем больше ошибок и промахов он допускает. От этого в итоге страдает не только ваша профессиональная деятельность, но и личная жизнь. Поэтому подумайте, что вы можете поручить окружающим и тем самым выкроить себе несколько драгоценных минут свободного времени.
Отказ от амплуа суперженщины
Девизом «Никто, кроме меня» уже давно не удивишь. Данному принципу следуют, пожалуй, лишь феминистки, считающие, что на своих хрупких плечах они смогут удержать целый мир. Поэтому вместо того, чтобы поддаться искушению и кинуться спасать планету, лучше трезво оцените свои возможности и подумайте, зачем вам это, собственно, нужно. Составьте список дел, на которые вы тратите больше всего времени, и подумайте, где спокойно могут справиться без вас, а где ваша помощь будет действительно необходима. В результате вы удивитесь, но у вас появятся лишние часы, которые вы спокойно сможете посвятить семье или себе любимой.
Готовность к переменам
Никогда не говорите никогда! Ведь действительно сложно предугадать, что вас ждет дальше. Каждый день готовит вам массу открытий, поэтому не стоит отказываться от возможностей пробовать что-то новое. Поверьте, что пока вы будете идти проторенными тропами, вы не измените свою жизнь к лучшему, а лишь погрязнете в рутине дел.
Текст: Юлия Кальницкая
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