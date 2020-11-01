Какое кармическое предназначение вас ждет, согласно знаку зодиака

Овен

Прирожденные лидеры, представители данного знака зодиака с легкостью ведут толпу за собой и генерируют такие идеи, которые помогают добиться впечатляющих результатов за короткий срок. Однако любителям все контролировать судьба дает кармический совет — не пытайтесь все делать сами, иначе надолго вас не хватит. Лучше найдите единомышленников и переложите часть забот на них.

Телец

Трудолюбивые и в меру упрямые представители данного знака зодиака не успокоятся, пока не доберутся до сути. Из них получаются великолепные исполнители — они медленно и скрупулезно будут делать свою работу и на выходе представят блестящий результат. Судьба дает Тельцам такой кармический совет — идите до конца и не слушайте других, которые твердят, что у вас ничего не получится. Вы очень терпеливы и не отступите от своей цели.

Близнецы

Любознательные и общительные представители данного знака зодиака обладают по истине удивительным даром: они владеют определенными знаниями, которые скрыты от остальных, и могут мастерски подстраиваться под собеседника, если это им понадобится. Кармический совет от судьбы — используйте свой дар по назначению, чтобы не навредить себе и другим. Именно тогда вы обретете смысл жизни и внутреннюю гармонию.

Рак

Осторожные и осмотрительные представители данного знака зодиака могут показать другим, что такое искренние чувства и настоящие эмоции. Они умеют любить по-настоящему и радоваться чужим успехам, как своим собственным. Кармический совет от судьбы — научите окружающих состраданию, благодарности, искренности и принятию. В этом и заключается ваше предназначение.