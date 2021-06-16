Какие звездные пары стали похожи друг на друга внешне и почему: комментарий психолога

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Одна из красивейших пар российского кино вместе почти десять лет. Супруги воспитывают двоих сыновей. Они часто слышат о внешнем сходстве и всегда отвечают на подобные комментарии улыбкой. Им важнее сходство взглядов, общее мировоззрение. Супруги придерживаются одинаковых взглядов на воспитание детей и выбор ролей. Всегда дают друг другу читать присланные сценарии. Их взгляды расходятся лишь на ведение здорового образа жизни: Максим попросту фанат правильного питания и ежедневных физических тренировок. Лиза же, несмотря на то, что всегда в прекрасной форме, время на спорт жалеет. Для нее лучшая нагрузка — репетиция в театре, а поесть она и вовсе может забыть, обойдясь с утра бутербродом. Единственное, в последнее время актриса не забывает выпивать в течение дня два литра воды — переняла привычку от мужа.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

Супруги тоже похожи внешне. Они влюбились друг в друга, учась в одном классе, но после школы жизнь их развела. Посмотрели друг на друга влюбленными глазами уже взрослыми людьми, когда у каждого была личная жизнь. Супруга шоумена ведет весьма закрытый образ жизни, ее нечасто встретишь на премьерах и тусовках. Говорят, она весьма строга и все решения в паре принимает именно Наталья. Ургант же в интервью повторяет, что его жена — очень веселый человек и он не представляет рядом с собой другую женщину.