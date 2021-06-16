Какие звездные пары стали похожи друг на друга внешне и почему: комментарий психолога
Высоцкая и Кончаловский
Одна из пар, которая точно чаще других слышит комментарии о схожести, это Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Они вместе 25 лет, несколько лет назад обвенчались, родили в браке двоих детей. Высоцкая снимается практически только в фильмах мужа, играет в его спектаклях и много лет ведет кулинарную программу. О влиянии друг на друга они могут рассказывать многое. Но в большей степени влияние партнера, конечно, испытала Юлия. Она признавалась, что на момент встречи с известным режиссером не читала многих книг, не была за границей, да и вообще мало что видела. Хотя на все имела собственное мнение и никогда не боялась им делиться. Кончаловский отмечает, что его супруга — неиссякаемый заряд энергии. В их доме всегда пахнет выпечкой, Юлия мотивирует всю семью не только правильно питаться, но и много двигаться, вести активный образ жизни. И да, несмотря на разницу в 36 лет, актриса и режиссер стали поразительно похожи друг на друга внешне!
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GlobalLookPress
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Одна из красивейших пар российского кино вместе почти десять лет. Супруги воспитывают двоих сыновей. Они часто слышат о внешнем сходстве и всегда отвечают на подобные комментарии улыбкой. Им важнее сходство взглядов, общее мировоззрение. Супруги придерживаются одинаковых взглядов на воспитание детей и выбор ролей. Всегда дают друг другу читать присланные сценарии. Их взгляды расходятся лишь на ведение здорового образа жизни: Максим попросту фанат правильного питания и ежедневных физических тренировок. Лиза же, несмотря на то, что всегда в прекрасной форме, время на спорт жалеет. Для нее лучшая нагрузка — репетиция в театре, а поесть она и вовсе может забыть, обойдясь с утра бутербродом. Единственное, в последнее время актриса не забывает выпивать в течение дня два литра воды — переняла привычку от мужа.
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Супруги тоже похожи внешне. Они влюбились друг в друга, учась в одном классе, но после школы жизнь их развела. Посмотрели друг на друга влюбленными глазами уже взрослыми людьми, когда у каждого была личная жизнь. Супруга шоумена ведет весьма закрытый образ жизни, ее нечасто встретишь на премьерах и тусовках. Говорят, она весьма строга и все решения в паре принимает именно Наталья. Ургант же в интервью повторяет, что его жена — очень веселый человек и он не представляет рядом с собой другую женщину.
Фото: GlobalLookPress
Среди голливудских пар тоже немало супругов, которые стали похожи друг на друга как две капли воды. Поклонники относят к таковым Бейонсе и Джей-Зи, Джастина Тимберлейка и Джессику Бил, звезду сериала «Любовь и тайны Сансет Бич» Лиэнн Раймс и певицу Эдди Сибриан. А еще все чаще можно услышать, что похожими друг на друга становятся Наталья Водянова и Антуан Арно. А когда супермодель состояла в браке с первым супругом Джастином Портманом, многие отмечали их внешнее сходство. Наталья умеет оказывать влияние на мужчин — при всей своей внешней мягкости!
Комментарий специалиста: три фактора влияния
К тому, что партнеры в браке со временем становятся внешне похожи друг на друга, можно подойти с разных сторон. Во-первых, стоит учитывать работу зеркальных нейронов. Проживая вместе, проводя вместе много времени, мы учимся понимать друг друга, чувствовать и настраиваться друг на друга — так работает эмпатия. Настраиваясь на партнера, мы можем копировать его мимику, позы, жесты, ритм движений, темп речи и даже тембр голоса. И со временем присваиваем их. ⠀ Во-вторых, ассоциативная память. Нас настолько привыкают видеть вместе, что мы ассоциативно напоминаем друг друга друзьям, близким и знакомым. ⠀ В-третьих, эмоциональная атмосфера в семье, события, которые мы проживаем совместно. У каждой семьи в наличии свой преобладающий эмоциональный фон, поддерживаемый годами. Каждая эмоция имеет свои мимические маски. Если мы, например, много шутим в семье, постоянно смеемся, уголки губ невольно будут ползти вверх, делая нас друг на друга похожими. ⠀ Если влияние на нас партнера не сводится к манипуляциям, а способствует возникновению у нас стремления к качественным изменениям и достижениям на порядок выше, чем мы добивались одни, то это, безусловно, хороший знак. Психологи сравнивают идеальные супружеские отношения с «тихой гаванью», в которую после бурного, насыщенного событиями дня мы с удовольствием возвращаемся. ⠀ Вопрос об идеальном дополнении друг друга — это вопрос про надежную привязанность, про уверенность в том, что какими бы ни были наши разногласия, с нашими отношениями все будет в порядке. Простой способ проверить, насколько надежной является ваша привязанность, задать себе вопрос: когда вам необходимы помощь и поддержка, первым, к кому вы обратитесь, будет ваш супруг?
О чем стоит помнить, выбирая партнера
Выбирая друг друга, мы бессознательно опираемся на наш детский опыт и на то, что было заложено в нас родителями. Как правило, выбор партнера — это поиск лучшей версии своих родителей либо поиск тех потерянных частей «Я», от которых нам в детстве пришлось отказаться ради того, чтобы оставаться с родителями в контакте. ⠀ Например, нам часто приходится отказываться от нашего природного любопытства ради требований родителей о послушании. И вот уже мальчишка-хулиган становится для пай-девочки идеальной кандидатурой. Этот поиск всегда заканчивается разочарованием, так как в итоге мы находим ровно тех, кто имеет те же детские раны, что и мы, а партнер, на которого мы возлагали большие надежды в их излечении, оказывается на это не способен. ⠀ Идеально дополнять друг друга в отношениях — это: ⠀
- способность мириться с тем, что наш партнер не в силах нам помочь залечить наши детские раны и стать для нас лучшим родителем; ⠀
- способность справляться с тем, что каждый из нас — это отдельная личность со своими установками, потребностями и желаниями, и умение с ними бережно обращаться; ⠀
- уважать личные границы другого; ⠀
- готовность меняться, двигаясь и поддерживая партнера в его устремлениях; ⠀
- способность проявлять рядом с партнером свою уязвимость, доверяя ему и обеспечивая друг другу чувство безопасности в отношениях. ⠀ Если, несмотря на все возможные разногласия, мы уверены в том, что с нашими отношениями все в порядке, тогда мы смело можем говорить, что идеально друг друга дополняем. Разница между партнерами в возрасте, взгляды на жизнь, общие интересы и ценности, безусловно, важны, но все индивидуально. Определяющим в этих аспектах будет являться ощущение «нам так ок».
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Наталья Водяновой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!