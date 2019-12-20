Какие женщины привлекают богатых и знаменитых мужчин (и почему)
«И чем я хуже?», - завистливо вздыхала Лена, глядя на расфуфыренных дамочек, дефилирующих под ручку с мужчинами, которые, судя по их внешнему виду и уверенным движениям, привыкли себе ни в чем не отказывать. Лена же безуспешно пыталась «зацепить» кавалера, на банковском счету которого лежала бы солидная (нет, даже неприличная) сумма денег. 37-летняя девушка вкладывала в себя последние средства и, стоит отметить, выглядела весьма неплохо (намного моложе своих лет и вполне бы могла составить конкуренцию тем особам, которым вселенная послала щедрый подарок в виде обеспеченного партнера. Но, к сожалению, то ли судьба решила, что с Лены достаточно симпатичной внешности и стабильного заработка, то ли девушка просто недостаточно соответствовала представлениям богатых и знаменитых, однако на пути ей попадались одни лишь «середнячки», не способные удовлетворить ее запросы. Она и сама вполне неплохо зарабатывала, потому хотела, чтобы мужчина был на планку выше, а никак не ниже. Так почему же ей не везло и какими все же качествами должна обладать женщина, способная вскружить голову успешному мужчине – разбираемся вместе.
Хорошие манеры и грамотная речь
Не лишним будет напомнить, что достойных мужчин вряд ли привлекут малообразованные особы, не умеющие себя держать на публике и предпочитающие выражаться исключительно нецензурными словами. Насколько бы симпатичной не была такая девушка, обеспеченные кавалеры не будут тратить свое время на то, чтобы ее изменить – зачем, если вокруг полно подходящих вариантов? Поэтому последите за тем, как (и что) вы говорите, развивайте свой кругозор, пересмотрите свой гардероб и посещайте чаще не ночные клубы, а другие подходящие места, где более вероятно встретить своего принца.
Фото: vostock-photo
Желание развиваться и открывать для себя что-то новое
Интеллект, образование и желание двигаться дальше, не останавливаясь на достигнутом – вот три составляющих, которые «зацепят» потенциального кавалера. Успешные мужчины хотят гордиться своими вторыми половниками, а не прятать вас от посторонних лишь потому, что вы вдруг не соответствуете высокому статусу. Помните об этом и запишитесь на какие-то развивающие (или обучающие) курсы, осуществите свою мечту, найдите увлечение по душе в конце концов. Покажите, что вы разносторонне развитая личность, у которой яркая и насыщенная жизнь. Мужчина то оценит, поверьте.
Визуализация своих желаний
Психологи уверяют, что чем четче вы представляете свои желания (важно учесть все до мельчайших подробностей), тем быстрее (и точнее) они исполнятся. Удивительно, однако большинство женщин, которым судьба подарила обеспеченных мужей, вспоминают, что уже в юные годы точно представляли, каким будет их супруг, сколько комнат будет в роскошном доме и какое количество машин будет находиться в автопарке. Они признаются, что даже если бы не встретили достойного кандидата, то непременно бы самостоятельно обеспечили себе ту жизнь, о которой мечтали (они уже практически ощущали себя полноправными хозяйками в шикарных апартаментах, потому ни за что не согласились бы на меньшее). Если вы еще не визуализировали свои мечты, то в канун нового года самое время нарисовать «карту желаний», в деталях представляя то, что сделало бы вас счастливой. И при грамотном исполнении ваши мечты непременно исполнятся.
Бережливое отношение к деньгам
Женщины, способные заинтересовать богатых и знаменитых, должны разумно обращаться с деньгами – это не значит, что они их упрячут под подушку или в сейф до лучших времен. Напротив, они могут потратить солидную сумму на осуществления своего желания, но при том они также знают цену деньгам и понимают, что они должны работать (а не лежать бесполезными бумажками в кошельке). Успешным мужчинам польстит ваше представление о том, как приумножить капитал и куда лучше вложить финансы, чтобы получить неплохую прибыль (винтажная сумочка или дизайнерский наряд, стоимостью как небольшой остров, будут выглядеть весьма сомнительными вложениями в глазах мужчины, потому подобные траты держите лучше при себе и обсуждайте такие приобретения с подругами – они точно оценят).
Фото: vostock-photo
Никакого стресса и проблем
Никто не говорит, что вам нужно забыть о своих проблемах и сосредоточиться исключительно на том, что происходит в жизни заинтересовавшего вас мужчины. Однако если вы будете выглядеть так, словно на ваших плечах лежит весь груз ответственности за этот мир (или тяжесть нерешенных бытовых проблем), то вы вряд ли заинтересуете финансово обеспеченного кавалера (во-первых, хотя бы потому, что он будет уверен, что вас привлекает исключительно его достаток, а во-вторых, в его жизни проблем не меньше, потому вешать на себя и ваши в самом же начале общения он просто не готов). Просто научитесь разделять любовь и работу, перестаньте постоянно жаловаться на босса-тирана или нерасторопных коллег, попытайтесь с улыбкой встречать невзгоды и испытания судьбы и дарить партнеру положительные эмоции.
Уверенность в своем будущем
Дамы, которые уверены в том, что в будущем будет все именно так, как они себе запланировали (или даже лучше) могут понравиться обеспеченным кандидатам, в отличие от тех особ, которые и сами не знают, чего хотят. Именно спокойную и беззаботную женщину, источающую уверенность в том, что все сложится самым наилучшим образом, ищут финансово независимые мужчины. Дамы, от которых веет умиротворенностью, выделяются из толпы, приковывают к себе внимание противоположного пола и имеют больше шансов встретить того самого, кто сможет обеспечить достойную жизнь. Психологи напоминают, что все мужчины (а обеспеченные особенно) ищут так называемую тихую гавань, где они бы могли отдыхать и душой, и телом. Если у вас получится это обеспечить, то, считайте, идеального кавалера вы точно привлечете.
Принятие помощи с благодарностью
Даже если дама сама себя обеспечивает и запросто может купить себе кольцо с внушительным бриллиантом, мужчинам нельзя это показывать. То есть она конечно может (и должна) тратить деньги на свои прихоти, но только не в присутствии обеспеченного кавалера. Иначе у него просто разовьется чувство уверенности в том, что вам ничего не нужно, вы самостоятельно сможете решить все свои финансовые проблемы. Психологи утверждают, что как только вы сотрете невидимую надпись: «Я сама!», как тут же возле вас объявится достойный кандидат, который захочет заботиться о вас и баловать (в том числе и дорогими подарками). И тут очень важно искренне радоваться презентам, чтобы не отбить у мужчины охоту вообще вам что-то преподносить. Научитесь с благодарностью принимать помощь от достойного кандидата и будет вам счастье, поверьте.
Фото: vostock-photo
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