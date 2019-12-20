Какие женщины привлекают богатых и знаменитых мужчин (и почему)

Никакого стресса и проблем

Никто не говорит, что вам нужно забыть о своих проблемах и сосредоточиться исключительно на том, что происходит в жизни заинтересовавшего вас мужчины. Однако если вы будете выглядеть так, словно на ваших плечах лежит весь груз ответственности за этот мир (или тяжесть нерешенных бытовых проблем), то вы вряд ли заинтересуете финансово обеспеченного кавалера (во-первых, хотя бы потому, что он будет уверен, что вас привлекает исключительно его достаток, а во-вторых, в его жизни проблем не меньше, потому вешать на себя и ваши в самом же начале общения он просто не готов). Просто научитесь разделять любовь и работу, перестаньте постоянно жаловаться на босса-тирана или нерасторопных коллег, попытайтесь с улыбкой встречать невзгоды и испытания судьбы и дарить партнеру положительные эмоции.

Уверенность в своем будущем

Дамы, которые уверены в том, что в будущем будет все именно так, как они себе запланировали (или даже лучше) могут понравиться обеспеченным кандидатам, в отличие от тех особ, которые и сами не знают, чего хотят. Именно спокойную и беззаботную женщину, источающую уверенность в том, что все сложится самым наилучшим образом, ищут финансово независимые мужчины. Дамы, от которых веет умиротворенностью, выделяются из толпы, приковывают к себе внимание противоположного пола и имеют больше шансов встретить того самого, кто сможет обеспечить достойную жизнь. Психологи напоминают, что все мужчины (а обеспеченные особенно) ищут так называемую тихую гавань, где они бы могли отдыхать и душой, и телом. Если у вас получится это обеспечить, то, считайте, идеального кавалера вы точно привлечете.

Принятие помощи с благодарностью

Даже если дама сама себя обеспечивает и запросто может купить себе кольцо с внушительным бриллиантом, мужчинам нельзя это показывать. То есть она конечно может (и должна) тратить деньги на свои прихоти, но только не в присутствии обеспеченного кавалера. Иначе у него просто разовьется чувство уверенности в том, что вам ничего не нужно, вы самостоятельно сможете решить все свои финансовые проблемы. Психологи утверждают, что как только вы сотрете невидимую надпись: «Я сама!», как тут же возле вас объявится достойный кандидат, который захочет заботиться о вас и баловать (в том числе и дорогими подарками). И тут очень важно искренне радоваться презентам, чтобы не отбить у мужчины охоту вообще вам что-то преподносить. Научитесь с благодарностью принимать помощь от достойного кандидата и будет вам счастье, поверьте.