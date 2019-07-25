Конец истории: возвращать ли подарки бывшему, чтобы не выглядеть стервой?

Вот, например, есть у меня подруга, недавно расставшаяся с молодым человеком. Ее кавалер, к слову, очень обеспеченный и состоявшийся мужчина, даже не намекнул на то, что желает получить от нее все те презенты, которые преподносил ей регулярно на протяжении четырех лет (именно столько длились их отношения). А претендовать он мог на иномарку стоимостью около 2 млн рублей, однокомнатную квартиру в не самом плохом районе, ювелирные украшения известных брендов и аксессуары люксовых марок. Девушка переживала, что она, как мудрая женщина, должна была вернуть ему если не все, то хотя бы основное. Но вот разумом понимала, что как она, например, сможет променять комфортную жизнь в своей однушке на съемную квартиру и пересесть из роскошного авто в общественный транспорт? В итоге она извелась сама, вынесла мозг уже бывшему кавалеру, тем самым окончательно испортив с ним отношения. Стоит ли говорить о том, что он занес ее в список нежелательных персон и назвал не иначе, как стервой.
Кстати, таких примеров в наше время предостаточно. Некоторые знаменитые ухажеры, например, после расставания со своими пассиями забирают у них ценные вещи (автомобили, квартиры и так далее), не заботясь о том, как теперь девушка должна строить свою жизнь дальше.
Или, что далеко ходить, пару месяцев назад в обществе смаковали историю жителя Краснодара, который, после расставания со своей избранницей, обратился в суд, чтобы в принудительном порядке вернуть подаренный им когда-то автомобиль Mercedes-Benz. Примечательно, что кубанские суды встали на сторону мужчины, а вот Верховный суд (ВС) РФ высказал свое мнение по этому поводу, объяснив, что если он провел сделку купли-продажи, оформляя собственность на получателя презента, то и требовать обратно свой подарок не имеет право. Расстроенному мужчине теперь придется собирать новые факты и оспаривать решение суда, а девушка может дальше спокойно разъезжать на собственной машине представительского класса. Но это по закону. А если посмотреть на это с точки зрения этикета?
Фото: vostock-photo
Не важно, выдыхаете ли вы от того, что сложные отношения для вас остаются в прошлом или заливаетесь слезами, представляя, что дальше вам придется строить свою жизнь самостоятельно, завершение любовной истории потребует от вас выдержки, такта и уважение границ теперь уже бывшего избранника.
В большинстве случае возврат подарков – дело добровольное. Вы решили, что так будет лучше (и честнее), поэтому спокойно собрали все, что вам надарили за время отношений и отдали своему уже экс-кавалеру. Обычно в таких случаях следует равноценный обмен «ты - мне, я – тебе» и вы назад получает все те милые сердцу вещицы, которые с такой теплотой выбирали для своего избранника.
Согласно этикету, подарки можно не возвращать, за исключением семейных реликвий (если вам, скажем, подарили старинное фамильное кольцо, которое по праву принадлежит определенной семье и должно передаваться из поколения в поколение) и прочих памятных сувениров. Все остальное – исключительно на ваше усмотрение (и на усмотрение дарителя, ведь он, например, тоже может оказаться с буйным нравом и не даст вам прохода до тех пор, пока вы не выполните его просьбу).
В каких еще случаях допустимо возвращение подарков?
- Презент слишком дорого стоит, а у дарителя не так много финансов.
- После расставания даритель попал в сложную жизненную (и финансовую) ситуацию, поэтому возврат подарка будет как нельзя кстати.
- Подарок может нанести ущерб вашей личной или деловой репутации.
- Сувенир подразумевает, что вы теперь должны быть чем-то обязанной дарителю.
- Подарок противоречит вашим принципам, убеждению или вероисповеданию (бывает и такое).
- Вы очень суеверны и переживаете, что обиженный кавалер мог «заговорить» подарок на неудачи.
- Презент вам никогда не нравился, но вы им пользовались из уважения к дарителю.
- Из принципа! Потому что общаться с изменщиком (предателем и тд) вы более не намерены.
Фото: vostock-photo
У адвокатов, кстати, по этому поводу тоже существует свое мнение. Они утверждают, что подаренные вещи являются вашей собственностью и, соответственно, возврату не подлежат. Другое дело, когда речь заходит о совместном имуществе, которое возникает в процессе брака. И вот тут нужно четко разграничить, что «ваше», «его» и «совместно». Если с «вашим» и «его» все понятно, то совместные вещи делятся обычно таким образом, что переходят к тому, кто будет ими больше и чаще пользоваться. Это вполне разумно и очевидно.
Вместо итога
Раньше считалось моветоном принимать дорогие подарки, ведь вы тем самым словно продаете свою любовь. И если уж вы позволили себе оставить столь щедрое подношение от мужчины, то вы тем самым даете ему понять, что вы теперь «его навеки».
Если применить к современным реалиям, то подарки, стоимость которых оценивается примерно в половину зарплаты, допустимо принимать без обязательств, а вот все, что свыше – только в том случае, если вы не боитесь чувствовать себя чем-то обязанной дарителю и готовы расстаться с презентами, если вдруг возникнет такая необходимость. Ведь мужчина может, например, затаить обиду и отомстить в самый неожиданный момент. Подумайте, стоит ли ваше время и нервы таких жертв? А вот если вы надеетесь на то, что вам удастся вернуть возлюбленного и возобновить отношения, то и презенты можно не возвращать, вне зависимости от того, сколько денег на них было потрачено дарителем.
А что вы думаете по этому поводу? Предпочитаете вернуть все, что вам дарили за все время, что длился ваш роман или не видите ничего плохого в том, чтобы и дальше пользоваться этими презентами?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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