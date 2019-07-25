Конец истории: возвращать ли подарки бывшему, чтобы не выглядеть стервой?

Вот, например, есть у меня подруга, недавно расставшаяся с молодым человеком. Ее кавалер, к слову, очень обеспеченный и состоявшийся мужчина, даже не намекнул на то, что желает получить от нее все те презенты, которые преподносил ей регулярно на протяжении четырех лет (именно столько длились их отношения). А претендовать он мог на иномарку стоимостью около 2 млн рублей, однокомнатную квартиру в не самом плохом районе, ювелирные украшения известных брендов и аксессуары люксовых марок. Девушка переживала, что она, как мудрая женщина, должна была вернуть ему если не все, то хотя бы основное. Но вот разумом понимала, что как она, например, сможет променять комфортную жизнь в своей однушке на съемную квартиру и пересесть из роскошного авто в общественный транспорт? В итоге она извелась сама, вынесла мозг уже бывшему кавалеру, тем самым окончательно испортив с ним отношения. Стоит ли говорить о том, что он занес ее в список нежелательных персон и назвал не иначе, как стервой.

Кстати, таких примеров в наше время предостаточно. Некоторые знаменитые ухажеры, например, после расставания со своими пассиями забирают у них ценные вещи (автомобили, квартиры и так далее), не заботясь о том, как теперь девушка должна строить свою жизнь дальше.

Или, что далеко ходить, пару месяцев назад в обществе смаковали историю жителя Краснодара, который, после расставания со своей избранницей, обратился в суд, чтобы в принудительном порядке вернуть подаренный им когда-то автомобиль Mercedes-Benz. Примечательно, что кубанские суды встали на сторону мужчины, а вот Верховный суд (ВС) РФ высказал свое мнение по этому поводу, объяснив, что если он провел сделку купли-продажи, оформляя собственность на получателя презента, то и требовать обратно свой подарок не имеет право. Расстроенному мужчине теперь придется собирать новые факты и оспаривать решение суда, а девушка может дальше спокойно разъезжать на собственной машине представительского класса. Но это по закону. А если посмотреть на это с точки зрения этикета?