Предновогодняя суета способна свести с ума кого угодно. И вот уже вместо того, чтобы вплотную заняться ежегодным отчетом и погрузиться в рутинную работу, вы представляете, какими праздничными блюдами будете угощать гостей или какой вечерний наряд подчеркнет красоту ваших глаз. Однако если вы не хотите под конец года получить строгий выговор от начальства, тогда забудьте о своих мечтах и вернитесь в реальность. Рассказываем, как это можно сделать.

Приучите себя рано ложиться и рано вставать

Многие стараются за день сделать как можно больше, поэтому иногда засиживаются до глубокой ночи. И как результат никак не могут проснуться утром. Это в корне неправильный подход. Психологи рекомендуют изменить свои привычки и попробовать ложиться спать раньше. Таким образом вы сможете полноценно отдохнуть, проснуться раньше и приехать на работу вовремя. А если повезет, то даже насладиться минутами тишины, пока остальные сотрудники еще не подтянулись, и грамотно распланировать свой рабочий день.

Составьте список важных дел

Утром, пока многие ваши коллеги еще пытаются подняться с кровати и выключить громкий звук на будильнике, вы спокойно можете расписать те задачи, которые очень важно выполнить именно сегодня. И заодно проверите, какие незавершенные дела у вас остались. Таким образом вам лишь останется вычеркивать из своего списка те пункты, с которыми вы уже справились, и похвалить себя за плодотворную работу.

Проявите креативность

Монотонность работы может убить любые начинания. Поэтому, чтобы раньше времени не впасть в депрессию, попробуйте изменить свой взгляд на привычные вещи. Например, отправляйтесь до офиса другой дорогой, и вы увидите, сколько еще интересного вас окружает. Смените гардероб или прическу. Если, скажем, вы привыкли появляться на работе в строгих костюмах, то можно в один из дней позволить себе поэкспериментировать и выбрать стиль casual или любой другой, в котором вам будет комфортно. Также можно взяться за выполнение той задачи, которую вы раньше никогда не делали. Ваш мозг сможет переключиться, и, кто знает, может быть, вы представите свое креативное видение, которое понравится руководству.

Поощряйте себя за выполненную работу

Если вы успешно справились с проектом (или каким-то важным пунктом из того, что было в приоритете), то вы имеете полное право себя наградить. Не важно, что это будет: поход по магазинам, новый гаджет, ужин в ресторане или даже любимая шоколадка! Подойдет любая мелочь, которая способна поднять вам настроение.

Устраивайте себе отдых

Не стоит брать работу на дом или решать рабочие вопросы по выходным. Вместо этого посвятите вечер себе или второй половинке. Посмотрите, наконец, любимый фильм или новый сериал, а также закончите читать книгу, которую начали еще месяц назад. Эксперты уверяют, что нам важно переключаться и давать возможность организму отдохнуть. А если постоянно думать лишь о работе, то очень скоро это приведет к полному выгоранию и депрессии.

Не впадайте в панику

Не стоит каждый день с ужасом смотреть в календарь, подсчитывать оставшиеся дни до Нового года и беспокоиться о том, что вы не успеете со всем справиться. Психологи советуют не нагнетать обстановку, выдохнуть и спокойно заниматься работой. Вы ведь профессионал и легко справитесь со своими обязанностями!