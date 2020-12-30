Как загадывать желания под Новый год, чтобы они точно сбылись

Как изменились желания в год пандемии

Мы неслучайно упомянули вначале, что далеко не всегда помним желания, которые загадываем под Новый год. Почему так? Да потому что часто мы желаем того, что нам навязано социумом, то, что не является для нас важным. Например, что для вас более ценно: улететь отдыхать на Мальдивы, но в одиночестве, или полететь в Сочи, но с любимым человеком или компанией друзей? Так ли действительно нужна брендовая сумочка, о которой грезилось пару лет назад? Меняются приоритеты — меняются желания. И конечно, констатируют психологи, в год пандемии желания людей видоизменились: большинство из нас пересмотрели свои ценности. Кто-то еще раз убедился в том, что нет ничего важнее семьи рядом и здоровья, кто-то понял, что больше не видит себя в офисе, кто-то решил сменить профессию и так далее. Материальные вещи стали волновать меньше: куда надеть новое платье? Только на домашнюю вечеринку, но удобней сидеть за столом в пижаме.

А еще перед тем, как формулировать список желаний на 2021 год, неплохо будет проанализировать, что было сделано в году уходящем. Зафиксируйте письменно свои достижения: закрытие долгов, повышение на работе, новые навыки, знакомства, учеба и так далее. Похвалите себя. А затем со спокойной душой напишите второй список: что сделать не удалось, несмотря на планы? В нынешней культуре соцсетей принято хвалиться успехами — наверняка, вам тоже порядком надоели посты с подведением итогов в ленте.

И мало кто способен поделиться не только достижениями, но и неудачами. Делать это стоит беспристрастно, без каких-либо угрызений. Стоит честно рассказать себе, почему не получилось, что этому помешало. Возможно, сыграли свое значение обстоятельства, возможно, это было недостаточно важным для вас или потребуется дополнительное время, чтобы получить желаемое.