Как выжить в женском коллективе - 7 действенных способов
На самом деле все очень просто объяснимо : мужчины сосредоточены на работе, не переносят личные проблемы в офис, не склонны к интригам. Женщины же подчас слишком зависимы от личных проблем, от настроения, от физиологических особенностей в конце концов. Часто женщинам бальзаковского возраста присуще и чувство ревности к более молодым сотрудницам, что тоже не лучшим способом сказывается на атмосфере внутри коллектива, и как следствие на результатах работы.
1. Ведите себя всегда доброжелательно и открыто
Если вы видите, что в самом коллективе не все благополучно, старайтесь соблюдать нейтралитет. Вы приходите на работу, чтобы работать, а не для того, чтобы принимать участие в чьих-то интригах.
2. Не будьте слишком откровенны
Открытость и откровенность разные вещи. Хорошо, если вам посчастливится встретить на работе человека, который станет вам по-настоящему близким другом. Но совершенно точно не стоит посвящать весь коллектив в ваши личнве и семейные проблемы.
3. Не злоупотребляйте больничными (своими или ребенка)
Во время вашего отсутствия часть вашей работы распределяется на остальных сотрудников, а у них тоже есть семьи и дети и нет желания из-за вас оставаться на работе на час дольше.
4. Не демонстрируйте окружающим свое превосходство
Если вам повезло иметь состоятельного мужа и вам не нужно в поте лица зарабатывать деньги, не стоит демонстрировать это окружающим. Во всех женских коллективах сейчас, к сожалению, достаточно много одиноких женщин с детьми, которые вынуждены работать, чтобы банально заработать на жизнь. Не стоит вызывать зависть или раздражение, ведь к сожалению, очень часто так происходит.
5. Будьте дружелюбны
Поддерживайте хорошие отношения с коллегами: сходить вместе на обед, попить кофе, угостить чем-нибудь, поинтересоваться, как прошли выходные... Люди любят говорить о себе и ваш интерес вызовет расположение. Только не нужно, чтобы вопросы заучали, как дежурные фразы и задав, вы даже не интересуетесь ответом. Искренний интерес чувствуется всегда, а лицемерное дружелюбие только вызывает негатив.
6. Не забывайте об ответственности
Всегда выполняйте свои обещания. Будьте готовы помочь, поддержать, придти на помощь. Если вы знаете какой-то вопрос лучше, предложите обьяснить. Только не в видом учителя-всезнайки, а дружеским тоном.
7. Контролируйте свои эмоции
Не допускайте эмоциональных проявлений, истерик. Даже если кто-то скажет вам что-то очень обидное, не отвечайте тем же. Объясните, что считаете такое поведение неприемлемым и просто прекратите диалог.
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