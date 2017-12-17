Не для кого не секрет, что женщине работать в коллективе, состоящим из одних женщин, подчас сложнее психологически, чем в смешанном или чисто мужском коллективе.

На самом деле все очень просто объяснимо : мужчины сосредоточены на работе, не переносят личные проблемы в офис, не склонны к интригам. Женщины же подчас слишком зависимы от личных проблем, от настроения, от физиологических особенностей в конце концов. Часто женщинам бальзаковского возраста присуще и чувство ревности к более молодым сотрудницам, что тоже не лучшим способом сказывается на атмосфере внутри коллектива, и как следствие на результатах работы.

1. Ведите себя всегда доброжелательно и открыто

Если вы видите, что в самом коллективе не все благополучно, старайтесь соблюдать нейтралитет. Вы приходите на работу, чтобы работать, а не для того, чтобы принимать участие в чьих-то интригах.

2. Не будьте слишком откровенны

Открытость и откровенность разные вещи. Хорошо, если вам посчастливится встретить на работе человека, который станет вам по-настоящему близким другом. Но совершенно точно не стоит посвящать весь коллектив в ваши личнве и семейные проблемы.