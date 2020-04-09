Как выжить в кризис, если вы не позаботились о финансовой подушке безопасности раньше
Эксперты уверяют, что кризис в нашей стране не «рассосется сам собой» и потребуется не год и не два, чтобы экономика восстановилась и можно было вновь что-то планировать и на что-то рассчитывать. А сейчас, к сожалению, рассчитывать придется только на самих себя и на свое умение адаптироваться к сложным ситуациям. Рассказываем, как пережить непростой период с минимальными потерями и рисками.
Как раньше уже не будет
Как бы там не было, следует признать, что как раньше уже не будет и те принципы, по которым вы когда-то жили, могут сыграть против вас злую шутку в новых реалиях. Поэтому не цепляйтесь за старое, а проанализируйте, что вы можете сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Психологи рекомендуют не отчаиваться и не опускать руки, а подумать о том, что сейчас есть хорошие возможности и от того, как вы их используете, будет зависеть ваше будущее. Самое худшее, что можно сейчас сделать – обвинять всех вокруг в своих неудачах и жаловаться на несправедливость судьбы. Лучше потратить это время с пользой, чем потом кусать локти от того, что упустили что-то действительно важное и обратно это уже не вернуть.
Это не сценарий к фильму, это ваша жизнь
Некоторые люди до сих пор сомневаются, что это все происходит на самом деле и продолжают жить на широкую ногу. Хотя финансисты рекомендуют отказаться от необдуманных трат и по максимуму сократить свои расходы. Ведь, возможно, может случиться так, что вам скоро понадобится очередная сумма денег, а у вас их нет – вы приобрели очередную ненужную вещицу или вложились в сомнительный проект. Чем раньше вы поймете, что нужно сохранять деньги, а не тратить, тем больше шансов спокойно пережить это непростое время.
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Ваши финансы – в ваших руках
Не думайте, что кто-то придет к вам и поделится рецептом безоблачного счастья и безбедной жизни. Ваше благополучие лишь в ваших руках и лишь от вас зависит, как быстро вы найдете выход из сложившейся ситуации. Для начала подсчитайте свои доходы и расходы, откажитесь от необдуманных трат и оптимизируйте расходы (например, откажитесь от платных подписок, покупки товаров, которые на данный момент вам не очень-то и нужны и так далее). Приучите себя к тому, что расставаться с деньгами нужно только в самом крайнем случае, а не сорить ими направо и налево. Не забывайте оплачивать обязательные платежи, иначе пени и штрафов вам не избежать (а это нанесет еще один удар по вашим финансам). Если вдруг вы потеряли работу, то не стесняйтесь обращаться в службу занятости, там вам подскажут, что нужно сделать, чтобы получать денежную компенсацию пока вы не найдете новую работу. А заодно обновите свое резюме, киньте клич знакомым и активно откликайтесь на предложения в тематических группах. Кто знает, возможно именно там вам удастся найти если уж не работу мечты, то хотя бы подработку, которая поможет вам продержаться на плаву и спокойно мониторить вакансии в поисках «той самой».
Разберитесь в себе и своих возможностях
Вместо того, чтобы паниковать и наделать кучу ошибок, которые пробьют дыру в вашем бюджете, разберитесь в себе. Вспомните о своих талантах и способностях, подумайте, чем вы можете быть полезны этому обществу, прокачайте свои профессиональные навыки (сейчас можно найти много разнообразных онлайн-курсов и образовательных программ, которые помогут вам дальше развиваться в своей области или вовсе поменять сферу деятельности). Почему бы и нет? Сейчас отличное время для того, чтобы сделать нечто такое, о чем вы всегда мечтали, но боялись попробовать. Возможно, вы вынашивали какую-то идею, не требующую больших вложений, так почему бы не заняться ее реализацией?
Ищите новые источники дохода
Не знаете, как увеличить свои доходы? Начните с простого. Разберите свои вещи и продайте то, чем вы планируете пользоваться или то, что поможет вам не попасть в долговую яму (в случае потери работы, например, или сокращения зарплаты). Понимаем, что расставаться с автомобилем, гаджетом, да хоть дачей, доставшейся от бабушки, будет безумно жаль, но если это поможет пережить вам финансовый крах, то почему бы и нет? Есть, конечно, и другой выход – переехать на эту самую дачу (к родственникам или друзьям) и сдать свою квартиру, выправив тем самым свое материальное положение. К слову, в сложившейся ситуации многие горожане вовсе не против тоже «сбежать на дачу», поэтому можно сдать бабушкин домик за весьма неплохую цену (разумеется, все зависит от расположения и состояния дачи, но все же).
Следующий шаг – сделать свое хобби дополнительным источником дохода. Возможно, вы отлично печете кексы и торты, делаете сайты, пишите «продающие» тексты или гениально играете на каком-то музыкальном инструменте, так почему бы вам не попробовать все это монетизировать? Заведите страничку в соцсетях, расскажите о своем товаре (или услуге), запустите онлайн-курс в конце концов. В данном случае стоит попробовать все идеи и найти для себя оптимальный вариант (все лучше, чем переживать по поводу того, что близится очередной день оплаты какого-нибудь платежа, а у вас «финансы поют романсы»).
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Не сомневайтесь в своих силах и не бойтесь брать ответственность
Помните, что нет безвыходных ситуаций и даже если с первого раза не получится все идеально, то вы хоть будете понимать в каком направлении вам двигаться, чтобы добиться желаемого. Составьте план и продумайте стратегию развития на ближайшее время и на долгосрочные перспективы. Кроме того, научитесь брать ответственность за свою жизнь, свои поступки и решения. Устанавливайте свои правила, выбирайте те пути и решения, которые помогут вам достичь определенных целей. Помимо наведения порядка в своих финансах, наведите порядок и в своих мыслях – попробуйте сделать что-то, что вы никогда не делали раньше, пока находились в зоне комфорта. Это заставит вас взглянуть на ситуацию с другой стороны и придумать нечто такое, что может привести вас к успеху.
Перестаньте сравнивать себя с кем-то
Пока вы будете оглядываться на то, что у соседа сверху дела идут в гору, друзья и коллеги в таких непростых условиях умудрились сделать карьеру, а родные и близкие живут так, словно ничего не случилось, в вашей жизни так и будет продолжаться хаос и неопределенность. Перестаньте думать, что происходит у других и сосредоточьтесь на том, что творится конкретно у вас. Ведь вы не знаете, что на самом деле происходит в душе (и жизни) окружающих, поэтому то, что оптимально для них, может не сработать с вами и наоборот. Поэтому подготовьте свой собственный поэтапный план антикризисных мер, которые помогут вам минимизировать риски и потери и дождаться, пока все не нормализуется.
Относитесь к проблемам проще
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что чем сложнее жизненная ситуация, тем больше проблем (одни неприятности вытекают из других, притягивая к вам все новые и новые беды). Иногда кажется «куда уж больше?», ан нет, жизнь преподносит новые сюрпризы, словно проверяя вас на прочность. Специалисты советуют научиться отпускать проблемы и смотреть на них словно со стороны. Таким образом можно найти оптимальное решение, которое раньше вы бы даже и не придумали бы. Если вы научитесь держать себя в руках, а эмоции под контролем, то сможете быстрее преодолеть трудности и найти путь к успеху. А заодно приучите себя к формированию финансовой подушки безопасности. Согласитесь, вовсе не сложно откладывать какую-то часть доходов «на черный день», чтобы когда этот самый день настанет, вы вновь не оказались перед выбором – спокойно пережидать невзгоды или выживать, еле сводя концы с концами.
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