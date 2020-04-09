Как выжить в кризис, если вы не позаботились о финансовой подушке безопасности раньше

Ваши финансы – в ваших руках

Не думайте, что кто-то придет к вам и поделится рецептом безоблачного счастья и безбедной жизни. Ваше благополучие лишь в ваших руках и лишь от вас зависит, как быстро вы найдете выход из сложившейся ситуации. Для начала подсчитайте свои доходы и расходы, откажитесь от необдуманных трат и оптимизируйте расходы (например, откажитесь от платных подписок, покупки товаров, которые на данный момент вам не очень-то и нужны и так далее). Приучите себя к тому, что расставаться с деньгами нужно только в самом крайнем случае, а не сорить ими направо и налево. Не забывайте оплачивать обязательные платежи, иначе пени и штрафов вам не избежать (а это нанесет еще один удар по вашим финансам). Если вдруг вы потеряли работу, то не стесняйтесь обращаться в службу занятости, там вам подскажут, что нужно сделать, чтобы получать денежную компенсацию пока вы не найдете новую работу. А заодно обновите свое резюме, киньте клич знакомым и активно откликайтесь на предложения в тематических группах. Кто знает, возможно именно там вам удастся найти если уж не работу мечты, то хотя бы подработку, которая поможет вам продержаться на плаву и спокойно мониторить вакансии в поисках «той самой».

Разберитесь в себе и своих возможностях

Вместо того, чтобы паниковать и наделать кучу ошибок, которые пробьют дыру в вашем бюджете, разберитесь в себе. Вспомните о своих талантах и способностях, подумайте, чем вы можете быть полезны этому обществу, прокачайте свои профессиональные навыки (сейчас можно найти много разнообразных онлайн-курсов и образовательных программ, которые помогут вам дальше развиваться в своей области или вовсе поменять сферу деятельности). Почему бы и нет? Сейчас отличное время для того, чтобы сделать нечто такое, о чем вы всегда мечтали, но боялись попробовать. Возможно, вы вынашивали какую-то идею, не требующую больших вложений, так почему бы не заняться ее реализацией?

Ищите новые источники дохода

Не знаете, как увеличить свои доходы? Начните с простого. Разберите свои вещи и продайте то, чем вы планируете пользоваться или то, что поможет вам не попасть в долговую яму (в случае потери работы, например, или сокращения зарплаты). Понимаем, что расставаться с автомобилем, гаджетом, да хоть дачей, доставшейся от бабушки, будет безумно жаль, но если это поможет пережить вам финансовый крах, то почему бы и нет? Есть, конечно, и другой выход – переехать на эту самую дачу (к родственникам или друзьям) и сдать свою квартиру, выправив тем самым свое материальное положение. К слову, в сложившейся ситуации многие горожане вовсе не против тоже «сбежать на дачу», поэтому можно сдать бабушкин домик за весьма неплохую цену (разумеется, все зависит от расположения и состояния дачи, но все же).

Следующий шаг – сделать свое хобби дополнительным источником дохода. Возможно, вы отлично печете кексы и торты, делаете сайты, пишите «продающие» тексты или гениально играете на каком-то музыкальном инструменте, так почему бы вам не попробовать все это монетизировать? Заведите страничку в соцсетях, расскажите о своем товаре (или услуге), запустите онлайн-курс в конце концов. В данном случае стоит попробовать все идеи и найти для себя оптимальный вариант (все лучше, чем переживать по поводу того, что близится очередной день оплаты какого-нибудь платежа, а у вас «финансы поют романсы»).